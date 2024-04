Escritores rechazan premios de PEN America en protesta por la guerra en Gaza

NUEVA YORK (AP) | Varios autores han rechazado premios y nominaciones a premios de PEN America, citando su descontento con la postura de la organización literaria y de libertad de expresión sobre la guerra en Gaza.

Esta semana, PEN anunció sus largas listas en categorías que van desde el Premio Jean Stein de 75.000 dólares al mejor libro hasta el premio PEN/Hemingway de 10.000 dólares a la primera novela. Entre los autores que han pedido que se retiren sus nombres se encuentran la nominada al premio Jean Stein, Camonghne Felix, la finalista de poesía Eugenia Leigh y la nominada a cuento Ghassan Zeineddine.

“Decidí rechazar este reconocimiento y pedí que me eliminaran de la larga lista en solidaridad con la protesta en curso contra la continua normalización y negación del genocidio por parte de PEN”, escribió Félix, autora de la autobiorgafía “Dyscalculia”, en X.

Está previsto que los premios se entreguen durante una ceremonia el 29 de abril en Manhattan, presentada por la escritora y comediante Jena Friedman. Un portavoz de PEN dijo que nueve de los 60 autores nominados habían pedido que se retiraran sus nombres. PEN también confirmó que Esther Allen había rechazado el Premio PEN/Ralph Manheim de traducción y agregó que pronto anunciaría un nuevo ganador.

“Respetamos su decisión y celebraremos a estos escritores de otras maneras”, dijo Clarisse Rosaz Shariyf, quien supervisa la programación literaria de PEN.

La respuesta de PEN a la invasión israelí de Gaza, tras el ataque mortal del 7 de octubre por parte de Hamas, ha sido ampliamente criticada por escritores que creen que la organización no ha condenado plenamente la guerra que ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, incluidos cientos de escritores, académicos y periodistas.

Una carta abierta publicada en marzo y firmada por Naomi Klein, Lorrie Moore y decenas de personas más sostiene que PEN no ha “emprendido ningún apoyo coordinado sustancial” a los palestinos y no está cumpliendo su misión de “disipar todos los odios y defender el ideal de una humanidad que viva en paz e igualdad en un sólo mundo”. Los firmantes de la carta contrastaron las enérgicas protestas del PEN contra la invasión rusa de Ucrania y alegaron que el PEN había hecho poco para “movilizar” a los miembros contra la guerra de Gaza.

“Los poetas, académicos, novelistas, periodistas y ensayistas de Palestina lo han arriesgado todo, incluyendo sus vidas y las vidas de sus familias, para compartir sus palabras con el mundo”, dice la misiva. “Sin embargo, PEN America parece no estar dispuesto a apoyarlos firmemente contra los poderes que los han oprimido y desposeído durante los últimos 75 años”.

Un portavoz de PEN señaló que la organización ha emitido numerosas declaraciones pidiendo un alto el fuego y lamentando la destrucción de museos, bibliotecas y mezquitas en Gaza, y ha ayudado a establecer un fondo de emergencia de 100.000 dólares para escritores palestinos. La directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nossel, dijo en un comunicado que PEN compartió con muchos el “dolor y la angustia por los horribles costos de la guerra entre Israel y Hamas, incluso para escritores, poetas, artistas y periodistas”.

“Abordamos cada conflicto -Siria, Irak, Afganistán, Ucrania, Gaza- en sus propios términos, conscientes de las complejidades, de lo que podemos aportar, de nuestros integrantes, de nuestros socios y de nuestros principios”, añadió. “Cuando tomamos posturas, no nos alineamos con estados, ejércitos o grupos políticos, sino con la libertad de expresión y las condiciones previas para hacerla posible”.

Las críticas se producen antes de una serie de galas de PEN, incluidos los premios literarios de PEN y una gala clave de recaudación de fondos el 16 de mayo en el Museo Estadounidense de Historia Natural en Manhattan. Klein y los otros firmantes de la carta han dicho que boicotearán el festival “World Voices” de PEN el próximo mes en Los Ángeles y Nueva York, un encuentro internacional con paneles de discusión y conferencias.

PEN sigue atrayendo a invitados de alto perfil, incluidos los opositores a la guerra, El viernes, PEN anunció que el dramaturgo y guionista Tony Kushner fue el ganador de este año del Premio PEN/Mike Nichols a la Escritura para Actuación, otorgado anteriormente a Tina Fey, Kenneth Lonergan y Elaine May, entre otros. Marcia Gay Harden, quien protagonizó la producción de Broadway de 1993-94 de “Angels in America” de Kushner, que fue galardonada con el Premio Pulitzer, y Rachel Zegler, ganadora del Globo de Oro por su interpretación de María en la adaptación de Kushner y Steven Spielberg de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de 2021, presentarán el premio Nichols durante el evento del 29 de abril.

Nichols, quien murió en 2014, dirigió la aclamada miniserie de HBO “Angels in America” que se estrenó en 2003.

“Es bastante intimidante que este honor lleve el nombre de Mike Nichols, nadie entendió mejor que él las formas en que se pueden hacer las palabras. Pero luego está la lista de ganadores anteriores, todos y cada uno de los escritores que adoro”, dijo Kushner en un comunicado. “¡Decir que me siento indigno no es decir que no estoy aceptando alegremente! Me encantó trabajar con Mike; Era un magnífico artista y un querido amigo”.

“Siempre me complace estar asociado con PEN, cuyo trabajo de promoción y protección de escritores es aún más importante en tiempos turbulentos y problemáticos como los nuestros”, agregó.

Kushner, que es judío, ha criticado por años el trato de Israel a los palestinos y recientemente le dijo al periódico israelí Haaretz que la invasión de Gaza “me parece una limpieza étnica”. Agregó que la historia del sufrimiento judío no debe usarse “como excusa para un proyecto de deshumanización o matanza de otras personas”.

Las tensiones por la guerra de Gaza se han extendido a toda la comunidad artística. Kushner fue uno de los defensores del discurso de aceptación del Oscar del mes pasado del director de “The Zone of Interest” (“Zona de interés”), Jonathan Glazer, quien advirtió contra la “deshumanización” -como se describe en su drama sobre el Holocausto, ganador en la categoría de largometraje internacional- y declaró: “Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel, o el ataque en curso a Gaza, todas las víctimas, esta deshumanización, ¿cómo resistimos?”.

Cientos de judíos que trabajaban en Hollywood condenaron a Glazer, escribiendo en una carta abierta que “refutamos que nuestro judaísmo haya sido secuestrado con el propósito de establecer una equivalencia moral entre un régimen nazi que buscó exterminar a una raza de personas y una nación israelí que busca evitar su propio exterminio”.

Kushner no será el único crítico de guerra en la ceremonia de premiación. La finalista de PEN/Jean Stein, Aaliyah Bilal, quien el otoño pasado como nominada a los Premios Nacionales del Libro leyó una carta desde el escenario pidiendo el fin de la guerra, dijo que asistirá al evento de PEN. La autora de la primera colección de cuentos “Temple Folk” dijo a The Associated Press que si bien respetaba las decisiones de los que se retiraron, estaba en desacuerdo con el liderazgo central de PEN America y no con los que administran los premios.

“Son dos cosas distintas”, dijo.