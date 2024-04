El director ejecutivo de Bros in Convo anuncia su salida

Daniel Downer. (Foto cortesía de Downer)

ORLANDO | Daniel Downer, fundador y director ejecutivo de The Bros in Convo Initiative, se separa de la organización después de mantener el título durante cinco años.

Bros in Convo es una organización de base negra dirigida por personas queer que se enfoca en construir una comunidad a través de la educación y empoderar a las personas homosexuales y queer de color que viven en Florida Central, según su sitio web.

Downer dice que su tiempo en Bros in Convo ha sido gratificante, pero es hora de que un nuevo liderazgo se haga cargo.

“Creo que lo más emocionante es aportar su perspectiva, sus talentos, sus habilidades, su sabor a la forma en que pueden ayudar a promover la misión y la visión de la organización”, dice.

Bros in Convo se inició en 2017 con la misión de brindar educación integral sobre la salud, prevención del VIH y apoyo entre pares a las poblaciones más afectadas e impactadas por las disparidades de salud en las personas de color homosexuales y queer de los condados de Orange, Osceola y Seminole. Si bien Downer es un apasionado del trabajo que comenzó con Bros in Convo, ser el director ejecutivo de una organización no era algo que hubiera planeado.

“Ser director ejecutivo no era algo que necesariamente me hubiera imaginado”, dice. “Pero creo que en el centro de lo que es, tienes que tener ese corazón. Tienes que tener esa pasión y yo definitivamente tengo ese corazón y esa pasión”.

La organización se dedica a cultivar un entorno en el que la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia no solo se valoran, sino que se celebran.

Downer dice que espera con ansias el futuro de la organización, ya que hay nuevas caras, ideas innovadoras y servicios por venir. En cuanto a su trabajo personal, planea continuar su trabajo como profesional de la diversidad, la equidad y la inclusión.

“Espero poder brindar apoyo no solo a nivel local, sino también en los esfuerzos nacionales de DEI”, dice Downer.

Como organización sin fines de lucro que lideran líderes LGBTQ+ negros, Downer se enorgullece de que Bros in Convo todavía esté presente en Orlando. Dice que la organización ha construido una comunidad que se siente como en casa.

“Espero que lo que la gente vea con The Bros in Convo Initiative sea lo negros que somos”, dice Downer. “Qué gays, queer y no binarios somos. Está entretejido en todos los aspectos de nuestra organización porque sin comunidad no hay nosotros; Sin comunidad, no hay yo”.

Downer renunciará formalmente como director ejecutivo el 31 de mayo. Dice que apoyará a la junta y al agente fiscal de la organización, Miracle of Love, mientras identifican a una nueva persona para asumir el cargo.

Miracle of Love es una organización comunitaria sin fines de lucro contra el VIH/SIDA, y es la más antigua de Florida Central, según su sitio web.

“[Miracle of Love] también intervendrá en el tiempo intermedio, en caso de que haya alguna brecha entre mi partida y no poder identificar a alguien”, dice Downer. “Me siento muy esperanzado de que la organización esté en buenas manos entre mi junta directiva y nuestro agente fiscal”.

Para obtener más información sobre la iniciativa Bros in Convo, visite BrosInConvo.org.