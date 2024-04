Mutante y orgulloso: El actor y activista JP Karliak usa su voz para ‘X-Men’ y más

Décadas antes de que Iron Man se convirtiera en uno de los héroes más grandes de Hollywood o de que el espectador promedio tuviera una versión favorita de Spider-Man, “X-Men: The Animated Series” dominaba las pantallas de los sábados por la mañana. Su carrera de 76 episodios se lanzó en 1992, allanando el camino para el Universo Cinematográfico de Marvel y más.

“En el universo de Marvel Comics, los mutantes, personas con superpoderes genéticamente dotados, son perseguidos por una población odiosa y temerosa”, se describe ahora. La serie se basó en la línea de cómics “X-Men” del gigante del entretenimiento, co-creada por el legendario Stan Lee y Jack Kirby en 1963.

Nacidos de manera diferente y odiados por ello, los X-Men han servido como una alegoría para las minorías desde entonces. Sin duda, ha contribuido a las seis décadas de éxito de la propiedad, lo que ha llevado a interpretaciones cinematográficas y resurgimientos como “X-Men ’97” de Marvel Studios.

La secuela animada se estrenó en Disney+ el 20 de marzo y “revisita la era icónica de la década de 1990 cuando los X-Men… se enfrentan a desafíos como nunca antes, obligados a enfrentarse a un nuevo futuro peligroso e inesperado”. La serie recuperó una cantidad significativa de su elenco de voces original y alcanzó los cuatro millones de visitas en solo cinco días, un nuevo récord para el servicio de transmisión.

Los personajes que regresan incluyen mutantes como Storm y Wolverine, popularizados por la serie de películas de acción en vivo de Fox, así como contrapartes animadas favoritas de los fanáticos como Morph. El personaje apareció en nueve episodios de la serie original, incluyendo su estreno en dos partes y el final de la serie en 1997.

Basado en un personaje de cómic heredado llamado Changeling, Morph es un cambiaformas que puede alterar su cuerpo y su voz para aparecer como desee. Su inclusión en la serie llegó a los titulares en febrero cuando el ex showrunner de “X-Men ’97”, Beau Demayo, un hombre gay que se separó de Marvel Studios antes de su estreno, señaló que el personaje sería no binario en el renacimiento.

El actor, activista y autoproclamado nerd JP Karliak, que es genderqueer y usa pronombres él/él, le da voz a Morph en “X-Men ’97”. Se ha decidido por él/ellos para el mutante, una discusión en curso, y tiene un extenso currículum en el trabajo de voz en off que incluye papeles como Wile E. Coyote, el Hombre de Hojalata, WillY Wonka, el Boss Baby, Joker y otros favoritos de los fanáticos.

La actuación no es la única pasión de Karliak. Es cofundador de NerdsVote en 2018, la organización no partidista dedicada a involucrar a los aficionados a la cultura pop de cosplayers en el proceso democrático, y Queer Vox en 2021. La organización sin fines de lucro brinda capacitación y apoyo profesional a los actores de voz LGBTQ+ mientras aboga por oportunidades equitativas y una representación auténtica.

Karliak habló sobre su trabajo con Watermark después del estreno de “X-Men ’97”, reflexionando sobre la importancia de usar tu voz para los mutantes y mucho más.

Watermark: ¿Qué te atrajo de la actuación?

JP Karliak: Me picó el gusanillo de la actuación muchas veces, empezando por el preescolar… Era un gran fanático de las películas, películas antiguas que mi madre veía todos los fines de semana, y era un gran fanático de los dibujos animados. Tenía la impresión de que no había forma de que pudiera ser un trabajo porque parecía demasiado divertido. Vi “Aladdin” cuando era niño y pensé: “Bueno, están dejando que Robin Williams haga eso y él es un actor famoso de Hollywood, así que debo convertirme en un actor famoso de Hollywood para que me permitan hacer voz en off”.

Esa fue mi trayectoria en la universidad, tratando de subirme al escenario o ponerme frente a una cámara y hacer ese trabajo. Por suerte, un profesor me dijo: “Puedes hacer una audición para estos papeles, no tienes que ser famoso para conseguirlos”, y eso me llevó a la locución.

¿Siempre fue ese el objetivo final?

Creo que en cierto modo. Había una parte de mí como actor que pensaba que tiraría todos los espaguetis contra la pared y vería qué se pegaba, pero la voz en off fue definitivamente lo que más disfruté. Frente a la cámara era algo que hacía, pero me di cuenta de que cada vez me encasillaban más, mientras que en la voz en off las puertas se me abrían en cuanto a la variedad de papeles diferentes que podía interpretar y para los que me contrataban. Realmente seguí inclinándome más en esa dirección hasta que finalmente fue realmente todo lo que hice.

¿Cuáles son algunos de los aspectos gratificantes y difíciles de la locución?

Realmente no hay juicio sobre cómo te ves o cuál es tu físico. A tu voz se le permite interpretar cualquier personaje en el que logre transformarse, así que he tenido mucha variedad a mi disposición. Además, la comunidad de locutores es realmente genial … Hay gente realmente encantadora con la que trabajar. Tener colegas tan increíbles es ciertamente útil.

En cuanto a lo difícil, la pandemia lo cambió a una experiencia real de trabajo desde casa, mientras que antes visitaba a ingenieros, productores, directores y escritores. Todo el mundo venía a la sesión y grabábamos todos juntos, y a veces yo grababa con otros actores y me ponía a hacer kibitz durante el descanso; Todavía era bastante social. Soy extrovertido, así que echo de menos eso. Afortunadamente, hay experiencias como el estreno de “X-Men” [en el Teatro El Capitán de Hollywood el mes pasado] en las que podemos vernos, realmente unirnos y emocionarnos por un proyecto. Ha sido bueno tener eso.

¿Cómo surgió tu participación en “X-Men ’97”?

En realidad, era solo una audición normal. Conseguí la audición, vi que Morph no solo era un personaje heredado, sino que también estaban agregando el detalle de que era no binario, y realmente despertó mi interés. Como alguien que se identifica como genderqueer, y realmente profundizando en su historia y conociendo a este personaje, vi mucho de mí misma en él.

¿Cómo lo abordaste?

Creo que debido a que Morph no era una parte masiva de la serie original, no había tanta presión de que su voz tuviera que ser exactamente la misma que en la original, tiene una risa muy distintiva que se destacó como importante, pero aparte de eso, para mí, me identifiqué tanto con este personaje que pensé, “Bueno, voy a hacer mi voz y ver cómo va”. Realmente no sueno tan diferente de Ron Rubin, que hizo el original, así que confié en que no necesitaba ponerme nada para interpretarlo. Solo necesitaba dejar que el sentido del humor brillara y eso fue todo.

La disidencia suele ser la más fuerte, y algunos críticos se han pronunciado en contra de que Morph sea no binario, pero también ha habido comentarios positivos. ¿Qué puedes compartir al respecto?

Creo que, como dijiste, la disidencia es la más ruidosa, pero también he estado aquí el tiempo suficiente para saber que también es la más pequeña, y la verdad, me he sentido abrumado por la reacción violenta. Me he sentido abrumado por las reacciones positivas, por la gente que defiende a “X-Men” y dice: “¿No has leído ‘X-Men’? ¿No conoces sus orígenes? ¿No sabes lo que representan, ya que nacieron del movimiento por los derechos civiles y son una alegoría de los derechos civiles de todo tipo de comunidades, incluida y especialmente la comunidad queer?”

Así que ha sido alentador ver que mucha gente entiende cuáles son esos orígenes y puede salir en su defensa, en lugar de que la conversación esté realmente dominada por trolls y haters. Leí uno o dos artículos de algunos de estos sitios web de odio, y lo que me pareció tan divertido fue que uno me llamó “activista queer radical”. Soy el fundador de una organización sin fines de lucro de defensa de actores de voz LGBTQ+ y dijeron que sí, y enumeraron la misión, y todo era preciso. Así que pensé: “Bueno, genial, hechos. Bien hecho”. Todo es cierto, así que estoy feliz de seguir adelante.

¿Por qué crees que los X-Men resuenan con el público LGBTQ+?

Creo que es su historia de opresión. Me encanta la línea de [la película de Fox] “X2: X-Men United” en la que visitan a los padres de Iceman y él sale como un mutante. Dicen: “¿Has intentado no ser un mutante?” y hay tantos matices como ese con los X-Men, no solo en las películas sino en los libros, por los que pasan las personas queer que ni siquiera son referencias apenas veladas. Resuena poderosamente con nuestras experiencias.

También sé personalmente por qué Morph se siente tan poderoso para mí. En la serie original, pasa por un viaje traumático, que incluye sentirse traicionado por sus amigos, luego sentir que traicionó a sus amigos, sentir trastorno de estrés postraumático por algún trauma físico y psicológico y tener que tratar de superar eso, y luego tratar de averiguar cómo encajamos en su grupo de amigos. Todo eso, especialmente a medida que continuamos la historia en esta serie, es un trauma que él trata de superar con humor, que es una experiencia queer única que resuena tan poderosamente en mí. Creo que es en los niveles mayores y menores donde realmente todo se manifiesta como una alegoría queer.

También ha habido mucha representación queer detrás de escena, como con el ex showrunner Beau Demayo. ¿Hay algo que puedas compartir al respecto?

Creo que Beau tiene una comprensión fantástica de esa conexión entre lo queer de “X-Men” en su conjunto y cómo llevar eso a la pantalla, y creo que es muy evidente en su escritura; Se manifiesta tan hermosamente. Pero sí creo que ha sido un gran esfuerzo de equipo. Hay tantos artistas en el programa y otros escritores que también son queer que aportan mucho a la mesa.

También diré que, aunque la directora de voz, Meredith Layne, no es queer, tiene una comprensión muy hermosa de cómo contar una historia queer. Ha trabajado en lo que considero animación para adultos de prestigio, incluyendo “Arcane” y “What If?” y “Castlevania” y “Blood of Zeus”, muchas de las cuales tienen historias queer y ella ayuda a dirigirlas con un toque tan hábil. Creo que todo eso combinado realmente transmite el mensaje de su homosexualidad sin un “episodio muy especial”. No lo necesitamos, y creo que estamos en esa parte de nuestro movimiento en la que es tan poderoso vernos viviendo nuestras vidas. No tenemos que pasar por la historia del trauma para justificar nuestra existencia. Basta con estar ahí.

Cuando se trata de los pronombres de Morph, ¿qué se debe usar? Hay informes contradictorios y los créditos de “X-Men ’97” usan “su” para el personaje.

Sí, yo también lo noté. (Risas). Lo cual es gracioso, porque en la grabación del programa y en las entrevistas, ha sido él/él y ha sido del original. Esta es una discusión en curso, por lo que me reservo el derecho de editar mi respuesta en una fecha posterior. (Risas). Pero la forma en que lo interpreto es básicamente en el contexto de lo que está sucediendo en el programa en ese momento, 1997, cuando el término no binario aún no existía y el uso de los pronombres they/them en relación con alguien que es no binario no era algo convencional.

Entonces, si bien es posible que no esté sucediendo en el programa, y es posible que Morph ni siquiera tenga esa terminología para usar, el género es un viaje y es un viaje de comprensión. No significa que en una fecha posterior, tal vez en 2005, 2006, en algún lugar, Morph pueda escuchar esta terminología y pensar: “wow, realmente me identifico con eso, voy a adoptarlo”. Así que voy a decir que tal vez los créditos finales son una especie de registro histórico que se refiere a los mutantes, y tal vez, crucemos los dedos, Morph sobreviva y llegue a una era en la que no binario sea una terminología común. Así que tal vez podríamos decir que los pronombres son él/ellos. Pero, de nuevo, incluso eso resuena mucho en mí.

¿Cómo es eso?

Mi género fue un viaje. No tenía el lenguaje para decir que era genderqueer en 1997 en la escuela secundaria, confundida acerca de quién era. Lo descubrí mucho más tarde e incluso a pesar de eso, todavía me identifico con los pronombres él/él, probablemente principalmente debido a mi edad. Si tuviera 10 años menos, probablemente me identificaría como no binario y usaría they/them, pero creo que hay una especie de condicionamiento de crecer en la época en la que lo hice que me hace sentir más cómodo con él/él, lo cual está bien.

Creo que de manera más amplia, habla de la prerrogativa de cada persona queer de poder usar la terminología que describe lo que hay dentro de sí misma. Ningún término resume completamente en sí mismo lo que es todo, y cada uno va a describir su identidad de género de manera diferente. Pregúntale a cualquier persona en la calle qué significa ser hombre o mujer. Todo el mundo va a tener una respuesta diferente y creo que, de manera similar, esta experiencia con Morph descubriendo quién es, y usando cualquier pronombre que pueda terminar usando, es solo un hermoso viaje de su experiencia queer específica.

¿Por qué es importante la representación LGBTQ+ en la pantalla?

El arte escénico, ya sea teatro, cine, televisión, lo que sea, está destinado a mostrarnos una parte de la vida. Su objetivo es darnos una mejor comprensión de la humanidad en sí misma. Entonces, cuando solo mostramos fragmentos limitados de humanidad, ya sean específicamente personas blancas, cisgénero, heterosexuales, personas sin discapacidades, realmente no estamos mostrando el mundo tal como es. Realmente no estamos abordando todo lo que está sucediendo, así que creo que la representación es muy importante para la experiencia de ver la plenitud de la humanidad.

A un nivel muy específico para la comunidad queer, aunque la representación importa, especialmente en un programa como este, donde hay un héroe queer, es importante en este momento porque los jóvenes necesitan escucharlo. Este es un momento muy difícil para la comunidad queer. No voy a decir que es el peor momento porque ciertamente nos hemos enfrentado a muchas cosas malas en varias épocas, pero este es un momento muy, muy oscuro, especialmente para los humanos queer. Creo que tener una representación positiva, especialmente una representación heroica positiva, es muy importante.

¿Y el detrás de escena?

Cuando se trata de detrás del micrófono, creo que es importante porque, por mucho que queramos que nuestro arte represente toda la amplitud de la humanidad, también queremos dar a todo el mundo la oportunidad de pagar sus facturas. Nunca sostengo que una persona queer deba ser interpretada por una persona queer porque solo ellos tienen los talentos o los medios para poder entender por lo que está pasando esa persona. Todos hemos visto personajes queer interpretados por personas cis o heterosexuales que nos parecieron efectivas o hermosas… Para mí no se trata de eso.

En un mundo ideal, donde todos tuviéramos las mismas oportunidades, todos podríamos decir: “Oh, quiero interpretar ese papel que no es de mi género” o algo así. Pero la verdad del asunto es que estás negando las oportunidades de las personas reales cuya historia estás contando para ganar riqueza contando esas historias. Estás incursionando en una forma de arte que en realidad es un negocio y, por lo tanto, no se pueden hacer carreras porque tuviste que asumir ese papel. Ese es el problema para mí, y si esta industria permitiera a todos la igualdad de oportunidades, ni siquiera para obtener el papel, sino para audicionar para el papel, entonces estaríamos en una situación muy diferente.

¿Es por eso que te convertiste en una “activista queer radical” y fundaste Queer Vox?

(Risas). Bueno, realmente nació de eso, de tener conversaciones con amigos que son directores de casting, celebrando simultáneamente el auge de personajes queer bien escritos en la animación y los videojuegos, pero también lamentando que no fueran auténticamente elegidos. Muy a menudo escuchábamos “no sé dónde encontrarlos”, y no se equivocaban, pero no es que los actores de doblaje queer y trans no existan. Por supuesto que sí. Es solo que no hemos creado los canales para llevarlos al trabajo principal.

Entonces, para mí, parte de eso fue crear un programa de capacitación para ofrecer clases con poca o ninguna carga financiera para ofrecer a las personas esta capacitación, y descubrí que muchos de ellos ya la tenían, simplemente no tenían la oportunidad. Se trata de garantizar que las personas queer formen parte de las historias, incluso como dije antes, aquellas que no son historias centradas en lo queer. Se trata de mostrarle a la gente que existimos. Al igual que hemos confiado en nuestros colegas cis y heterosexuales durante cientos, si no miles de años, para que nos interpreten, ahora la industria necesita confiar en nosotros para que los interpretemos. No hay ninguna razón por la que no se nos permitan esas oportunidades, así como la representación convencional, para poder construir carreras duraderas.

Su activismo también se extiende a NerdsVote. ¿Cómo se llegó a eso?

NerdsVote fue una creación de mi amiga de doblaje, Courtenay Taylor. Estaba hablando con uno de sus compañeros de doblaje sobre el deseo de entusiasmar a la gente con la votación, sobre la creación de oportunidades de registro de votantes, pero en ese momento, estaban abrumados con una agenda muy ocupada de varias convenciones. Decían: “¿Cómo voy a tener tiempo para registrar a la gente para votar cuando estoy hablando con todos mis fans en todos estos eventos? ¡Vaya! De repente se encendió la bombilla para llevar oportunidades de registro de votantes a las convenciones.

¿Por qué es importante?

Si eres una persona joven que es un gran fanático de una propiedad en particular, y vas a obtener un autógrafo de un actor y estás tan emocionado de conocerlo, y mientras estás allí, te animan a salir a votar y eso es importante para ellos, vas a descubrir que también es importante para ti.

No es partidista, a pesar de que Courtenay y yo somos bastante partidistas y lo admitimos plenamente, pero realmente trabajamos duro para asegurarnos de que se trate puramente de registrar a más personas para votar. Especialmente porque somos de la opinión de que, en general, los nerds con los que nos hemos encontrado, personas que aman los juegos, el cosplay, la concurrencia y la cultura pop de todo tipo, son personas empáticas de corazón. Están realmente interesados en sus semejantes, en la justicia social y en hacer del mundo un lugar mejor de una manera profundamente empática. Por lo tanto, tener más de esas personas votando es un positivo neto.

Florida ha aprobado leyes anti-LGBTQ+ de alto perfil en los últimos años. ¿Qué mensaje tienes para los fans aquí?

Mi mensaje para las personas queer, especialmente las personas trans y no conformes con el género, y especialmente para los jóvenes de Florida, es que ustedes son mis héroes. (Hace una pausa.) No sé cómo lo haces. Crecí en los años 90 en Pensilvania, lo cual ya era bastante complicado siendo una persona gay. Nunca sentí que el gobierno me persiguiera. Sentí que algunos matones me arrojaban a los casilleros, pero nunca sentí que mi existencia estuviera amenazada por el gobernador de Pensilvania. Nunca. Tenía preocupaciones más pequeñas. No sé si habría sobrevivido a eso, así que me rompe el corazón que cualquier persona queer tenga que pasar por eso.

Entonces, ya sea mi trabajo en Queer Vox o NerdsVote, cualquiera de las cosas que hago, gran parte de ellas se trata de tratar de cambiar el rumbo para que ninguna persona queer en ningún lugar tenga que experimentar eso. Para que ningún niño queer tenga que crecer sintiendo que el mundo literal está en su contra. Eso nunca debería ser. Así que ustedes son mis héroes y estamos haciendo lo mejor que podemos. Aguante.

“X-Men ’97” ya está disponible en Disney+, con nuevos episodios que se emitirán los miércoles hasta el 15 de mayo. Para obtener más información sobre JP Karliak, Queer Vox o NerdsVote, visite JPKarliak.com, QueerVox.org y NerdsVote.com.