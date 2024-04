Veterinario trans y refugio de Tampa en desacuerdo por el empleo

(Fotos vía Bobbie Coy y New Beginnings of Tampa’s Facebook)

TAMPA | El veterano local Bobbie Coy dice que la transfobia contribuyó a su despido de New Beginnings of Tampa a fines de febrero, mientras que la instalación dice que nunca fue empleado.

New Beginnings opera uno de los programas de vivienda transitoria y recuperación de personas sin hogar más grandes de la región. Su sitio web dice que la organización ha ayudado a más de 10.000 personas, incluidos 7.500 veteranos.

Contrata a la Administración de Veteranos a través del Hospital de Veteranos James A. Haley para hacerlo. New Beginnings fue desarrollado por el Dr. Thomas E. Atchison, un pastor local, así como su presidente y director ejecutivo, quien en los últimos meses ha sido acusado de despidos en represalia, racismo y homofobia.

Atchison niega las acusaciones, que dice que fueron iniciadas por el ex director ejecutivo de New Beginnings, a quien despidió. Trabajó con Coy y otros como Ian Donnell, pero Atchison señala que ahora está siendo investigado por tergiversar su identidad y más. No respondió a la solicitud de comentarios de Watermark.

Coy dice que sus problemas con New Beginnings van más allá de este asunto. Llegó a las instalaciones en junio de 2023 en busca de refugio y brindó servicios como gerente de cocina y conductor, ganando $150 por semana en el proceso.

Watermark ha revisado recibos que muestran que Coy recibió dinero en efectivo por estos servicios, así como una carta firmada por el ex director del programa, Andy Reyes, redactada “para reconocer el empleo y los ingresos” por el trabajo. Coy dice que esto se completó para el programa de Vivienda de Apoyo para Asuntos de Veteranos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. para ayudarlo a obtener otra residencia.

Atchison dice que la carta no debería haber sido redactada y que él no la habría firmado. Señala que lo hizo durante el período en que sus antiguos empleados estaban dirigidos por el hombre conocido como Donnell.

Atchison también dice que no se completó ninguna documentación fiscal para estos servicios, lo que Coy reconoce, y que los fondos se extendieron como una organización benéfica. Dice que New Beginnings trabajó con Coy para proporcionar vivienda y servicios que no deberían haber estado disponibles a través de su contrato de VA debido a su baja no honorable, con la que el personal empatizó.

Coy sirvió por última vez en la Marina hace más de dos décadas y fue dado de baja durante “Don’t Ask, Don’t Tell”. En ese momento se presentó como mujer y posó para una foto que un oficial superior percibió como de naturaleza homosexual, una violación de la política.

Fue dado de baja antes de completar su segundo año de servicio, un requisito para ciertos beneficios que todavía está luchando por recibir, lo que señala que “realmente arruinó mi vida”. Es parte de lo que lo llevó a New Beginnings.

Coy ha sido condenado por un delito grave y fue enviado allí por el Tribunal de Tratamiento de Veteranos, que atiende a veteranos en el sistema de justicia penal. Dice que Atchison le dijo que lo iban a despedir debido al delito grave y el día anterior señaló que “no estaba de acuerdo con mi estilo de vida, pero apreciaba todo lo que había hecho por él”.

Atchison confirma que “probablemente” dijo esto, citando su fe y su papel como pastor. Sostiene que esto es diferente a su papel como presidente y director ejecutivo de New Beginnings, donde los veteranos LGBTQ+ son bienvenidos.

Watermark se puso en contacto con el Hospital de Veteranos James A. Haley para una versión anterior de esta historia. El Jefe de Comunicaciones, Roderick R. Cunningham, aconsejó que “continuamos trabajando con New Beginnings y su personal recién contratado para asegurarnos de que tengan personal adecuado y capacitado, así como un registro de los requisitos de documentación descritos en el contrato para garantizar que continúen brindando atención y servicios de calidad a los veteranos sin hogar”.

En cuanto a Coy, dice que seguirá luchando por sus derechos como veterano LGBTQ+.

“Fue un error que [los militares] me dieran de baja por algo así, cuando no tiene nada que ver con mi capacidad para trabajar”, dice. “Mi capacidad de morir por mi país es la misma que la de cualquier persona heterosexual”.

Para obtener más información sobre New Beginnings of Tampa, visite NewBeginningsOfTampa.org.