Wes Hodge busca convertirse en el 1er Supervisor de Elecciones LGBTQ+

(Foto cortesía de Wes Hodge)

ORLANDO | Wes Hodge creció en Orlando, obtuvo su título en administración de empresas en la Universidad de Florida Central y trabajó durante 16 años en bienes raíces. Venció al cáncer dos veces, ha trabajado en campañas con el ex congresista Charlie Crist y la senadora estatal Linda Stewart y se desempeñó como presidente del Partido Demócrata del Condado de Orange.

Ahora, con su campaña para Supervisor de Elecciones (SoE ) del Condado de Orange, está trabajando para convertirse en el primer titular de un cargo constitucional LGBTQ+ en Florida.

Hodge se sentó con Watermark para una entrevista en la que repasó su vida, sus esperanzas para el futuro y sus objetivos si gana las elecciones.

La carrera de Hodge que ha llevado a este punto es un amplio camino de experiencia en torno a la política y la oficina de SoE, que comenzó con su primer diagnóstico de cáncer.

“En 2008 me diagnosticaron linfoma de Hodgkin y luego me etiquetaron con afecciones preexistentes, y me di cuenta de que no tenía ningún tipo de seguro médico significativo”, dice Hodge.

Esto lo empujó a la defensa de la atención médica hasta 2012, cuando el linfoma de Hodge regresó. Pero esto no obstaculizó su ambición y su impulso por el activismo y la defensa.

“Entre quimioterapia y quimioterapia, pasaba una semana en el hospital… una semana sintiéndome atropellado por un camión y luego una semana tocando puertas, llevando a la gente, compartiendo mi historia y explicando por qué tuvimos que reelegir al presidente Obama”, dice Hodge. “La noche de las elecciones, su equipo de Florida Central rueda en mi habitación del hospital… Así que pudimos celebrar esa victoria juntos, pero eso me involucró más”.

A partir de ahí, pasó a trabajar con la campaña a gobernador de Crist en 2014 y luego trabajó como tesorero de la campaña al Senado de Stewart en 2016.

“Después de esa campaña me eligieron como presidente del partido, serví allí hasta 2022 y realmente trabajé para darle la vuelta a este condado. Cuando asumí el cargo, había un demócrata y seis republicanos en la comisión del condado. Cuando me fui, había un republicano y seis demócratas”, dice Hodge.

Fue durante su tiempo como presidente del partido que Hodge se involucró con la oficina de SoE.

Hodge dice que se enamoró de la idea del empoderamiento de los votantes y de hacer lo que pudo para que más personas acudieran a las urnas, mostrándoles el poder de su voto. Fue esta pasión por el trabajo y su conocimiento y comprensión de la oficina lo que lo empujó a postularse para el puesto.

“Aquí es donde está mi pasión, aquí es donde siento que puedo hacer el mayor bien con mi conjunto de habilidades. … Hemos tenido un par de eventos diferentes en los que todos los candidatos han estado presentes, y está claro quién es el experto en la materia”, dice Hodge.

Cuando se le preguntó qué haría si ganara el cargo, Hodge tuvo mucho que decir sobre sus objetivos. Con ideas para una mayor participación y alcance de la comunidad, un sistema de citas de votación anticipada para reducir los tiempos de espera, más lugares de votación y horarios de votación más largos.

El mayor objetivo de Hodge es facilitar el voto de más personas. Con largas filas, menos ubicaciones y alojamientos inadecuados, Hodge dice que es demasiado difícil para tanta gente hacer oír su voz.

“Aumentar la accesibilidad en todos los ámbitos; padres con hijos, niños que cuidan a sus padres, personas mayores en el calor de Florida, personas cuyos trabajos no facilitan hacer fila durante una hora y media. Es posible que todas esas personas no tengan la oportunidad de votar”, dice Hodge. “Esa es una forma de supresión de votantes, así que quiero asegurarme de que minimicemos esas filas tanto como sea posible”.

Este es un problema que, según Hodge, puede resolverse mediante la votación. Permitir que las personas se conecten en línea o llamen a la oficina de SoE para programar una cita para una hora específica en un lugar específico y no tener que esperar en la fila cuando vayan a la votación anticipada.

Hodge dice que también es importante para él que los votantes LGBTQ+ estén protegidos. Debido a esto, Hodge dice que si es elegido, se asegurará de que el personal esté siendo capacitado para dar la bienvenida a las personas trans y no binarias para garantizar que esos votantes puedan votar con confianza sin ser juzgados.

“Con la nueva directiva (…) en los marcadores de identidad de género para las identificaciones estatales y las licencias de conducir, se requiere que tenga una identificación que coincida con su género de nacimiento, sin importar cuál sea su identidad de género”, dice Hodge. “Si te registraste para votar anteriormente, ahora tienes un género que no coincide entre tu licencia de conducir y tu perfil de votante, y quiero tener la seguridad de que eso no se usará como una forma de privar a las personas de sus derechos cuando se presenten a votar”.

Si bien el condado de Orange se ha comprometido a no verificar el género al votar, Hodge dice que todavía le preocupan los votantes trans y no binarios, ya que el reemplazo hormonal o las terapias pueden afectar la apariencia de una persona y pueden resultar en una foto de la licencia de conducir que no coincida. Debido a esto, Hodge enfatizó la importancia de actualizar sus identificaciones estatales para eliminar cualquier problema potencial.

“Esa es probablemente una de las cosas que más me preocupa que impacte a nuestra comunidad”, dice Hodge. “Estoy trabajando para llevar a cabo algo de educación electoral para los votantes transgénero y no binarios antes de agosto y noviembre, para que sepan cuáles son las reglas que entran en juego”.

Con el potencial de hacer historia como la primera persona LGBTQ+ en un cargo constitucional de Florida, hay más en juego en la campaña de Hodge que solo estas elecciones y sus objetivos.

“No es que yo fuera el primero, pero tampoco el último”, dice Hodge. “Esa capacidad de abrir la puerta para que alguien más venga después de mí… Esta es otra oportunidad para derribar otra barrera, para atraer a más personas a involucrarse”.

Como persona LGBTQ+ en Florida, Hodge dice que romper estas barreras es esencial, ya sea que él sea quien lo haga o no, debe hacerse.

“Tenemos un gobernador y una legislatura que están prohibiendo libros y tratando activamente de borrar la historia y tratando activamente de borrar nuestras comunidades marginadas”, dice Hodge. “La historia negra, la historia hispana, la historia LGBTQ, los libros LGBTQ, los libros de escritores negros. Todas estas cosas están tratando de ser prohibidas, borradas o suprimidas. Qué mejor lugar que Florida para seguir escribiendo esa historia y seguir escribiendo ese libro mientras intentan borrarlo”.

Las elecciones primarias se llevarán a cabo el 20 de agosto y las elecciones generales el 5 de noviembre.

Se puede encontrar más información sobre la campaña de Wes Hodge y sus planes como supervisor de la oficina electoral en WesHodgeOC.com.

Reporte adicional de Jeremy Williams.