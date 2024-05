Artes y Abogacía: Be Fabulous Music & Arts Pride Fest celebra 14 años

La Fabulous Arts Foundation, anteriormente Harvey Milk Festival, cambió de nombre en 2021, pero el enfoque de la organización sin fines de lucro de Sarasota en elevar las voces LGBTQ+ no ha flaqueado desde 2009. La fundadora y directora ejecutiva, Shannon Fortner, se ha asegurado de ello.

La defensora de las artes LGBTQ+ ha supervisado la organización desde sus inicios. Los esfuerzos de Fab AF incluyen el Fabulous Independent Film Festival y el Be Fabulous Music & Arts Pride Fest, una celebración de tres días que regresa por cuarta vez del 2 al 4 de mayo.

La reunión, que como el Festival de la Leche de Harvey acogió a miles de simpatizantes antes de la pandemia, se reestructuró el año pasado por necesidad. Se llevó a cabo en el Centro Comunitario de Medios y Artes de Fogartyville, anunciado como “un lugar de reunión especial en Sarasota para aquellos que realmente aprecian la música y la comunidad”, donde culminará una vez más.

Fortner estima que la reunión dio la bienvenida a unas 500 personas el año pasado.

“Fogartyville es definitivamente un espacio más pequeño en comparación con un gran parque en el centro de la ciudad, pero aún así pudimos mantener el espacio para la comunidad y reunir a la gente en un espacio seguro”, dicen. “Es maravilloso trabajar con la gente de Fogartyville y ha estado a la vanguardia del trabajo de equidad e inclusión, por lo que fue agradable alinear nuestras misiones. Creamos un maravilloso sentido de comunidad”.

Para recrear el éxito del año pasado, los organizadores volverán a “elevar a las personas LGBTQ+ fomentando a los artistas emergentes [y] explorando formas de sanar a través de las artes”. Las festividades comenzarán el 2 de mayo con la apertura de “Empowered”, de un mes de duración.

La exposición de arte celebrará “la vibrante creatividad de los artistas LGBTQ+” en asociación con la Alianza de Equidad Social a través de la Educación, o SEE Alliance, en 615 S. Orange Ave. La organización, fundada y dirigida por estudiantes, utiliza “tecnología y técnicas innovadoras para organizar a las comunidades floridanas y el voto de los jóvenes”.

“Esta exposición tiene como objetivo crear una plataforma para que los artistas LGBTQ+ compartan sus historias y perspectivas, fomentando la comprensión, la empatía y la conexión entre los espectadores”, se describe. La apertura está programada de 3 a 10 p.m. y la entrada es gratuita, aunque las donaciones son bienvenidas.

“Nuestra intención es apoyar a la comunidad y ayudarlos a sentirse empoderados usando las artes para unirse”, dice Fortner. El evento contará con palabras habladas y otras piezas de performance mientras artistas de Tampa Bay y más allá muestran su trabajo.

El segundo día contará con Swamp Yell, un colectivo de arte queer que cae bajo el paraguas de Fab AF. Su misión es “reunir a artistas queer con una apertura radical y una expresión sin filtros [y] embarcarse en el poder del proceso y la comunidad para revelar las verdades individuales y colectivas que descubrimos… para proporcionar una plataforma para presenciar una variedad de voces y experiencias”.

Entre los artistas se encuentran Jess Pope, Gabriele Keusch, Mike Murphy y otros “mientras presentan obras centradas en la danza, el movimiento y el sonido, explorando la interseccionalidad y abrazando el cambio”. El colectivo se presentará en The Players Studio, ubicado en 1400 Blvd of the Arts #200, de 7 a 9:30 p.m.

El grupo se formó como resultado de la pandemia, dice Fortner, cuando Fab AF buscaba formas de apoyar a los artistas y sacarlos de sus zonas de confort. Esperan que el colectivo haga exactamente eso para la organización sin fines de lucro, creando actuaciones y producciones adicionales en el futuro.

El tercer día es un regreso a la forma para el festival, destacando 14 años de servicio en Sarasota. Fab AF dará la bienvenida a sus seguidores a Fogartyville el 4 de mayo de 3 a 10 p.m. para celebrar el activismo y el entretenimiento LGBTQ+, presentado por el miembro de la junta Jay Moore.

“Salgan y celebren su orgullo con nosotros”, han compartido los organizadores. “Durante 14 años increíbles, hemos unido a nuestra comunidad [y] nuestro objetivo sigue siendo firme. Apoyar a los artistas LGBTQ+ e inspirar a todos aquellos que aspiran a construir un mundo mejor a través del amor y el arte”.

El discurso de apertura de este año estará a cargo de Jules Rayne, organizadora comunitaria de Equality Florida para Sarasota, fundadora de la Alianza Transgénero de Florida y una hábil músico conocida por su trabajo con Divine AF. También se esperan vendedores y otros oradores.

“Eso es algo que siempre tratamos de hacer: asegurarnos de que las personas tengan una plataforma para comunicar cualquier cosa que deba dirigirse a la comunidad”, dice Fortner. “O para movilizar o educar a la comunidad. Tratamos de mantener un espacio para que la gente comparta lo que sea en lo que esté trabajando”.

Los actos musicales de este año incluirán a la banda de Fortner MeteorEYES, Summer Hoop, Zeta The Babe, Brittany Zeff, Nowincolor y Gracie Céspedes. La hora final contará con un espectáculo de drag para 18+, y se esperan más sorpresas.

“Es muy importante crear espacios seguros y tener visibilidad en nuestro estado para que los miembros de nuestra comunidad se sientan vistos y escuchados”, dice Fortner. “Especialmente los artistas que son capaces de expresarse. Las artes realmente tienen un lenguaje indescriptible y queremos que todos salgan a explorar eso, aprendiendo de los artistas y encontrando comunidad.

“Es realmente importante, especialmente en un año electoral”, agrega Fortner. “Tenemos que reunirnos tantas veces como podamos”.

Esa mentalidad es una de las razones por las que Fab AF también lanzará Friendly City Pride el 26 de mayo, una nueva celebración LGBTQ+ que llegará a Bradenton. Lo harán en colaboración con la Fundación Ciudad Amiga.

La organización sin fines de lucro trabaja para crear “oportunidades relevantes y accesibles para las comunidades emergentes y subestimadas en Bradenton/Sarasota” a través de la programación y la provisión de recursos. El evento inaugural se llevará a cabo de 3 a 10 p.m. en el lugar de música Oscura, ubicado en 816 Manatee Ave. E. en el centro de Bradenton.

La celebración dará la bienvenida a Valerie Fisher para sus ceremonias de apertura, fundadora del Manatee Pride de la región. La celebración finalmente se regaló a ALSO Youth y se llevó a cabo por última vez en 2023 antes de que Project Pride se hiciera cargo de ella y la absorbiera la próxima iteración de Sarasota Pride de este año, que se lleva a cabo fuera del condado de Manatee.

En cuanto al Be Fabulous Music & Arts Pride Fest, Fortner se burla de que el evento regresará a Five Points Park en 2025, dando a los celebrantes más espacio, y señala que se están preparando otras empresas emocionantes. Señalan que Fab AF está más cerca que nunca de conseguir un centro comunitario, que utilizarán para producir eventos durante todo el año.

“Estamos emocionados”, dice Fortner. “Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de la comunidad… Siempre estamos tratando de ser inclusivos y encontrar formas de trabajar juntos para hacerlo”.

El Be Fabulous Music & Arts Pride Fest de la Fundación Fabulous Arts se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo en varios lugares y horarios en Sarasota, seguido por el Friendly City Pride el 26 de mayo en Bradenton. Para obtener más información, visite FabAF.org.