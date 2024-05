Orlando Fringe está repleto de espectáculos LGBTQ+ en la 33ª edición del festival

El Festival Internacional de Teatro Fringe de Orlando es una experiencia teatral de 14 días que es diversa, inclusiva y 100% sin censura. Orlando Fringe es el Festival Fringe más antiguo de los EE. UU. y es una institución muy querida en Florida Central. Cada año, miles de fanáticos de Fringe se reúnen en Loch Haven Park y en varios otros lugares de Orlando para celebrar las artes y ver algunos de los espectáculos más escandalosos, experimentales y sorprendentes.

El festival de este año contará con alrededor de 120 espectáculos que se presentarán en casi dos docenas de escenarios en Orlando Shakes, Orlando Museum of Art, Fringe ArtSpace, City Arts, Renaissance Theater Company, Stardust Lounge, Starlite Room @ Savoy y muchos más.

Hacer flecos es muy simple, primero consigue un botón Fringe, disponible en la taquilla y en las mesas de merchandising de Orlando Fringe, compra una entrada para un espectáculo y luego ve el espectáculo. Repite una y otra vez hasta que hayas visto tantos programas como puedas.

Sabemos que con tantos espectáculos para ver y solo dos semanas para verlos, priorizar qué ver puede parecer una tarea desalentadora, pero no te preocupes, te tenemos cubierto. En las siguientes páginas, hemos reunido todos los espectáculos de temática LGBTQ+ que se presentarán en el festival de este año para ayudarte a empezar. También puedes consultar el programa oficial de Orlando Fringe para encontrar más información sobre el festival, todos los espectáculos y todo lo relacionado con Fringe.

Mantente al día de cualquier cambio, consulta el calendario completo y obtén más información sobre la 33ª edición del festival en OrlandoFringe.org.

“A City Beautiful Story: Tragedy at Hotel San Juan”

Por: Cheesy Pizza Productions LLC

Lugar: Verde

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 17 de mayo, 7:10 p.m.; 18 de mayo, 10:50 p.m.; 19 de mayo, 5:45 p.m.; 23 de mayo, 7:40 p.m.; 25 de mayo, 9:05 p.m.

¡Música! ¡Burlesco! ¡Historia! ¿Tragedia? Las Blacklist Babes te traen un nuevo capítulo del pasado de Orlando, esta vez centrándose en el punto de referencia del centro de la ciudad del que probablemente nunca hayas oído hablar: el Hotel San Juan.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Desnudez.

“A Drag Is Born”

Por: Eduardo Díaz Producciones

Lugar: Rosa

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 21 de mayo, 6:15 p.m.; 23 de mayo, 7:55 p.m.; 25 de mayo, 7:10 p.m.; 26 de mayo, 10:45 p.m.

En un giro del destino, un hombre se convierte en el centro de atención por su debut como drag queen. Con una edad avanzada, abundante vello corporal y talentos limitados, es un candidato poco probable.

Este espectáculo contiene luz estroboscópica.

“A Nerdy Gay Juggling Show”

Por: Jacob D’Eustachio

Lugar: Brown

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 18 de mayo, 7:10 p.m.; 19 de mayo, 2:25 p.m.; 24 de mayo, 7 p.m.; 25 de mayo, 12:30 p.m.

¿Qué haces cuando comenzaste a hacer malabarismos para expresar tus anhelos queer como adolescente en el clóset, pero ahora estás fuera del armario? ¿Por qué seguir haciendo malabares? Encuentra las respuestas a todo esto y más en este espectáculo irreverente, humorístico y ligeramente descarado protagonizado por el excéntrico malabarista Jacob D’Eustachio.

Este programa contiene temas para adultos.

“A Women’s Guide To Peeing Outside”

Por: Holly M. Brinkman

Lugar: City Arts

Duración: 55 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 18 de mayo, 4:30 p.m.; 19 de mayo, 6 p.m.; 20 de mayo, 9 p.m.; 23 de mayo, 7:30 p.m.; 24 de mayo, 6 p.m.; 25 de mayo, 7:30 p.m.; 26 de mayo, 3 p.m.

Holly M. Brinkman trae su galardonado espectáculo de narración en solitario que relata los eventos y desventuras que llevaron a su manual internacionalmente aclamado y más vendido, “A Woman’s Guide to Peeing Outside”.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Becoming Santa”

Por: Dramajock Productions

Lugar: Brown

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 16 de mayo, 7:10 p.m.; 17 de mayo, 9:40 p.m.; 19 de mayo, 12:45 p.m.; 25 de mayo, 4:20 p.m.; 26 de mayo, 6 p.m.

Basado en historias reales de cómo la gente descubrió la magia de la Navidad, “Becoming Santa” te hará reír como un viejo elfo alegre y seguramente te dejará recordando tus propias tradiciones e historias navideñas. Pero presta atención a nuestra advertencia: esta obra revelará mucho sobre el gran hombre del traje rojo. Así que si tus hijos siguen soñando con ciruelas azucaradas, es mejor saltarse esta historia… Por ahora.

Este programa contiene lenguaje para adultos.

“Death Of A Dandelion”

Por: Clementine Players

Lugar: Scarlet

Duración: 60 minutos

Clasificación: Todas las edades

Boletos: $15 ($6 para la función del 20 de mayo)

Horarios: 15 de mayo, 7:05 p.m.; 18 de mayo, 8 p.m.; 19 de mayo, 2:50 p.m.; 20 de mayo, 6:10 p.m.; 25 de mayo, 2:50 p.m.; 26 de mayo, 4:15 p.m.

Judy era demasiado joven para tener nietos a los 40 años, por lo que exigió que todos los niños la llamaran Mamá Judy. Como su primera nieta (y favorita), JJ lleva su historia al escenario, desde sus mayores triunfos hasta sus momentos más sombríos, conocemos a una mujer que ha perseverado para ver a sus hijos y nietos convertirse en adultos.

“Dungeons And Drag Queens: Second Edition”

Por: Wayward Queers Productions

Lugar: Compañía de Teatro Renacentista

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 15 de mayo, 6:30 p.m.; 17 de mayo, 8:30 p.m.; 19 de mayo, 4:30 p.m.; 24 de mayo, 11 p.m.; 25 de mayo, 1:30 p.m. y 10:30 p.m.; 26 de mayo, 10:30 p.m.

Con una impresionante banda sonora original de Cameron Jordan y Mikayla Thompson, prepárate para Tuck and Roll mientras viajas al feroz mundo de fantasía de Slaerûn y te unes a seis Drag Adventurers en su audaz búsqueda para matar a la competencia y salvar el reino.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos

“EFF (Erotic Fan Fiction) Live!”

Por: Escenario Abierto

Lugar: Starlite Room @ Savoy

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 17 de mayo)

Horarios: 17 de mayo, 5:30 p.m.; 18 de mayo, 2:20 p.m.; 19 de mayo, 8:30 p.m.; 22 de mayo, 8:30 p.m.; 24 de mayo, 5:30 p.m.; 25 de mayo, 1:30 p.m.; 26 de mayo, 5:20 p.m.

La cultura pop, la lectura en frío, los premios fantásticos (los premios pueden no ser fantásticos por naturaleza), la positividad sexual, la cultura nerd, la obscenidad y la comedia chocan en EFF Live!, donde las celebridades de Fringe leen en frío el mejor, el peor y el más sucio fanfiction de los rincones más oscuros de Internet.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Contenido sexual, Violencia.

“Field Guide To The Gays”

Por: Logan Donahoo

Lugar: City Arts

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $ 15 ($ 6 para la función del 20 de mayo)

Horarios: 17 de mayo, 9 p.m.; 18 de mayo, 3 p.m.; 19 de mayo, 9 p.m.; 20 de mayo, 6 p.m.; 22 de mayo, 7:30 p.m.; 25 de mayo, 6 p.m.; 26 de mayo, 4:30 p.m.

¡El galardonado comediante Logan Donahoo regresa para guiarte amorosamente en un safari multimedia en un mundo de jerga queer, historia, subculturas y MÁS! ¡Como robar fuego rosa intenso del Monte Olimpo!

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“God Is A Scottish Drag Queen (All New)”

Por: Mike Delamont

Lugar: Plata

Duración: 60 minutos

Valoración: 60 minutos

Entradas: $15

Horarios: 17 de mayo, 6 p.m.; 18 de mayo, 6:10 p.m.; 20 de mayo, 9:30 p.m.; 22 de mayo, 7:40 p.m.; 24 de mayo, 7:25 p.m.; 26 de mayo, 10:25 p.m.

Vestido con un traje floral, Dios desciende para exponer todo, desde las drag queens, DeSantis y la muerte en una hora de comedia completamente nueva, conmovedora e hilarante.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Harlivy’s Bachelorette Whodunnit?!”

Por: The Bombshells Cosplay

Lugar: Stardust Lounge

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 16 de mayo, 9:30 p.m.; 19 de mayo, 8 p.m.; 23 de mayo, 9:30 p.m.; 24 de mayo, 9:30 p.m.; 25 de mayo; 6 p.m.

Estás cordialmente invitado a la despedida de soltera del siglo con Harley Quinn y Hiedra Venenosa, pero alguien en la fiesta está tratando de arruinar el día especial de Harlivy y el detective principal no puede resolver el caso solo. Encuentra pistas ocultas, interroga a los invitados y recopila rumores de los sospechosos para encontrar al asesino. ¿Puedes resolver whodunnit antes de que caiga el telón?

Este espectáculo contiene lenguaje para adultos, desnudez, violencia.

“Historical Hotties”

Por: LM Productions

Lugar: Brown

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 15 de mayo, 8:55 p.m.; 18 de mayo, 5:30 p.m.; 19 de mayo, 4:05 p.m.; 22 de mayo, 8:25 p.m.; 23 de mayo, 9 p.m.; 25 de mayo, 10:35 p.m.; 26 de mayo, 4:20 p.m.

Mientras Catherine, una reportera de mediana edad que lucha con su propia confianza y cómo criar a su hija en el tumultuoso mundo en el que vivimos hoy, recibe la visita de Spirit of Boss Bitches, que le presentan a las mujeres a lo largo de la historia para ayudarla a guiarla en su camino.

Este programa contiene lenguaje para adultos, temas para adultos, desnudez, contenido sexual.

“How The Grinch Killed Christmas: A Who-Dunnit Parody”

Por: Forced Perspective Entertainment

Lugar: Peach

Duración: 75 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 16 de mayo, 7:25 p.m.; 18 de mayo, 12:15 p.m.; 19 de mayo, 5:55 p.m.; 22 de mayo, 7:40 p.m.; 23 de mayo, 9:50 p.m.; 25 de mayo, 4:25 p.m.; 26 de mayo, 6:05 p.m.

Todos los que están en Whoville reciben una sorpresa impactante en la mañana de Navidad, descubriendo que hay un asesino entre ellos. Su investigación los envía a un viaje de traición, celos, codicia y encubrimiento mientras intentan averiguar qué dunnit de la OMS.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Howdy, Stranger”

Por: Luca Torrens

Lugar: Rosa

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 18 de mayo)

Horarios: 18 de mayo, 5:45 p.m.; 19 de mayo, 8:50 p.m.; 20 de mayo, 7:40 p.m.; 23 de mayo, 6:15 p.m.; 25 de mayo, 3:20 p.m.

Sigue al agente de la ley queer Jean mientras se esfuerza por convertirse en el nuevo diputado del condado, a pesar de ser un tonto e insufrible chico de teatro. Cuando un forajido roba a su único amigo (nominado al Oscar Buttermilk the Horse), Jean se embarca en un fascinante viaje por el Oeste para enfrentarse a forajidos pistoleros y criminales inquietantemente guapos con nada más que una sonrisa y una canción.

Este espectáculo contiene Temas Maduros, Violencia.

“Its Alive!: A Monster Burlesque Comedy”

Por: Speakeasy Sirens

Lugar: Plata

Duración: 75 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $12

Horarios: 15 de mayo, 9:30 p.m.; 19 de mayo, 7:40 p.m.; 21 de mayo, 6 p.m.; 23 de mayo, 9:40 p.m.; 25 de mayo, 2:25 p.m.; 26 de mayo, 8:35 p.m.

Jonathan Harker ha sido convocado de vuelta a Transilvania bajo misteriosos pretextos. Su recuerdo de su visita anterior es, en el mejor de los casos, confuso y espera encontrar respuestas. Desde las propias novias de los condes hasta el famoso fantasma de la ópera, una momia despreciada por Hollywood y muchas más criaturas de la noche, este espectáculo burlesco con guión seguramente te llevará a una aventura divertida y camp.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Desnudez.

“Jonathan Jones – Son of a Preacher Man”

Por: Jospa Producciones

Lugar: Teal

Duración: 75 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 18 de mayo)

Horarios: 18 de mayo, 4:30 p.m.; 19 de mayo, 8 p.m.; 20 de mayo, 9:25 p.m.; 21 de mayo, 9:20 p.m.; 22 de mayo, 7:50 p.m.; 24 de mayo, 8:50 p.m.; 25 de mayo, 3:10 p.m.

A través de una mezcla dinámica de humor, angustia y música, el programa explora las experiencias de Jonathan, incluidos los momentos de fama y las luchas personales. Con canciones exitosas de George Michael y John Mayer, la producción ofrece una banda sonora conmovedora a la vida de Jonathan, agregando profundidad a su narrativa.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Life Goes On?”

Por: Kelsay + Morales Company

Lugar: Compañía de Teatro Renacentista

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Boletos: $15 ($6 para la función del 16 de mayo)

Horarios: 16 de mayo, 6:30 p.m.; 18 de mayo, 7:30 p.m.; 19 de mayo, 1:30 p.m.; 22 de mayo, 8 p.m.; 25 de mayo, 3 p.m. y 9 p.m.; 26 de mayo, 4:30 p.m.

Sigue las (des)aventuras de Calvin, un valiente millennial con la misión de demostrar una cosa: su vida está bien. Realmente… Tiene un empleo remunerado. Bueno, él tiene un trabajo. Y un sueño. Y un novio. Quizás. Es complicado. Muchas piezas en movimiento, preferiría no entrar en eso en este momento. (Excepto para aclarar, fue una decisión mutua). Y claro, las cosas siempre podrían ser “mejores”, pero la vida de nadie es perfecta. O justo. O fácil. O para siempre… De todos modos, ¡es un musical!

Este espectáculo contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Luz estroboscópica.

“Love Crumbs”

Por: Ziss

Lugar: City Arts

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 17 de mayo, 7:30 p.m.; 18 de mayo, 6 p.m.; 19 de mayo, 12 p.m.; 21 de mayo, 6 p.m.; 22 de mayo, 9 p.m.; 25 de mayo, 1:30 p.m.; 26 de mayo, 7:30 p.m.

El amor puede parecerse mucho a las migajas. Puede aparecer de la más mínima manera o acumularse con el tiempo. Puede surgir de experiencias negativas o florecer en medio del dolor. Puede ser duradero, como el amor de una mascota, o ir y venir, como con la mayoría de las relaciones o viajes con amor propio. En este espectáculo, recreamos varias de nuestras propias migajas de amor para entretener, al tiempo que fomentamos nuevas perspectivas sobre cómo se define y experimenta el amor.

Este programa contiene lenguaje para adultos, temas para adultos, contenido sexual.

“Meddlin’! The Doosical”

Por: Joel Swanson Productions

Lugar: Peach

Duración:75 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $13

Horarios: 15 de mayo, 7:25 p.m.; 18 de mayo, 6:20 p.m.; 19 de mayo, 2:05 p.m.; 20 de mayo, 7:40 p.m.; 23 de mayo, 6 p.m.; 25 de mayo, 9:55 p.m.; 26 de mayo, 4:10 p.m.

Corre el año 1969. Lo único que hay que temer es el sexo, las drogas y los viejos espeluznantes con máscaras de monstruos. Del productor de “FROGPIG” y “THE WHITE LOTUS: ORLANDO” llega un gran misterio con un pequeño mordisco.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Contenido sexual, Luz estroboscópica, Violencia.

“Miah In Love”

Por: JG Productions

Lugar: Starlite Room @ Savoy

Duración: 30 minutos

Clasificación: Todas las edades

Entradas: $15 ($6 para la función del 18 de mayo)

Horarios: 18 de mayo, 1:20 p.m.; 19 de mayo, 7:30 p.m.; 20 de mayo, 7 p.m.; 25 de mayo, 6 p.m.; 26 de mayo, 12 p.m.

Cantando su música original sobre lo que significa el amor para ellos, Miah abre su corazón y derrama su alma. Esto, por supuesto, es muy valiente y Miah es muy humilde para admitirlo. Es difícil pasar por alto lo enamorados que están porque se sonrojan justo en el puente de la nariz, ¡tee je! Porque, como todos sabemos, el amor es raro.

“Mitzi Morris: Live at the Come On Inn”

Por: Silver Dollar Productions

Lugar: Brown

Duración: 75 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $10

Horarios: 16 de mayo, 8:50 p.m.; 18 de mayo, 12 p.m.; 19 de mayo, 7:45 p.m.; 21 de mayo, 6:15 p.m.; 22 de mayo, 6:30 p.m.; 24 de mayo, 8:40 p.m.; 26 de mayo, 1:55 p.m.

Únase a Mitzi y su banda de respaldo, el Phil McCracken Trio, mientras actúan EN VIVO en el salón de cócteles favorito de Mitzi, THE COME ON INN. Repleta de estándares de jazz y melodías de espectáculos de Broadway, esta visión musical de las muchas vidas y amores de Mitzi Morris seguramente entretendrá … O al menos pasar el tiempo.

Este programa contiene Temas Maduros, Situaciones Adultas, Insinuaciones Sexuales.

“Nick & Elvis’s Love Story”

Por: Plustar Entertainment

Lugar: Scarlet

Duración: 35 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $10

Horarios: 17 de mayo, 8:45 p.m.; 19 de mayo, 1:45 p.m.; 25 de mayo, 12:15 p.m.; 26 de mayo, 10:45 p.m.

El amor entre mejores amigos que se mantuvo en secreto, hasta ahora. Ambientada en los años 60 y basada en hechos reales, esta historia cuenta cómo Nick y Elvis se aferraron a su secreto y se aferraron el uno al otro.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Peevira’s Scareavan Singalong: Disco Spirit”

Por: Dulceart Works, Inc.

Lugar: SITE SPECIFIC: VAN OUT FRONT OF THE SHAKES

Duración: 45 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 6, 7, 9 y 10 p.m. todos los días del 16 al 19 de mayo, del 23 al 26 de mayo

Súbete al espeluznante “SCAREavan” de Peevira para disfrutar de un divertido, absurdo y sensacional espectáculo de karaoke grupal de 45 minutos. Está dirigido por drag, parodias, juegos, curiosidades de la cultura pop y canciones exitosas de un tema de actualidad. Cada espectáculo es una experiencia interactiva única.

Este programa contiene lenguaje para adultos, temas para adultos, desnudez, contenido sexual.

“Pride, Prejudice & Promposals – A Modern-Day Re-Imagining of a Classic Set to the Music of Taylor Swift”

Por: Zach Van Dyke

Lugar: Teal

Duración: 75 minutos

Clasificación: 13 y más

Boletos: $15 ($6 para la función del 21 de mayo)

Horarios: 15 de mayo, 7:25 p.m.; 16 de mayo, 8:50 p.m.; 18 de mayo, 6:25 p.m.; 19 de mayo, 2:10 p.m.; 21 de mayo, 5:45 p.m.; 22 de mayo, 9:45 p.m. (show SING-ALONG); 25 de mayo, 9:05 p.m.

Imagínese a Elizabeth Bennet y al Sr. Darcy como estudiantes de secundaria viviendo hoy dentro de un musical de Taylor Swift.

Este programa contiene temas para adultos.

“Prowling The Abyss”

Por: Karen Anne Light

Lugar: Verde

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 18 de mayo)

Horarios: 18 de mayo, 12:05 p.m.; 19 de mayo, 3:20 p.m.; 24 de mayo, 6:20 p.m.; 25 de mayo, 10:45 p.m.

En el club de comedia de Medusa, el anfitrión ya no es la Medusa del mito. Ella es una lesbiana de lápiz labial que lucha contra el patriarcado que intentó matarla hace eones. ¿Su arma? ¡Stand-up comedy! Con algunas versiones muy inusuales de eventos históricos y míticos, su “diez apretado” es un poco largo, y lo que ella considera “contenido identificable” va desde sus días de ensalada con Safo hasta enfermar a las arpías de sus extremistas religiosos menos favoritos de la Corte Suprema.

Este programa contiene lenguaje para adultos, temas para adultos, contenido sexual.

“¡Queer Up!”

En: Nataliesings

Lugar: Rosa

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 15 de mayo, 6 p.m.; 18 de mayo, 7:25 p.m.; 19 de mayo, 12 p.m.; 24 de mayo, 8:10 p.m.; 26 de mayo, 7:25 p.m.

A través de la narración, el canto y el baile, “Queer Up!” sigue el crecimiento de una persona para ser fabulosamente queer a pesar de las probabilidades, la lucha de otra por descubrir cómo amar a ese niño queer tal como es y sus luchas por entenderse, amarse y aceptarse mutuamente.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Robert Will Show You The Door (Tales Of Being Fired)”

Por: Susan Jeremy Productions

Lugar: Azul

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Boletos: $15 ($6 para la función del 16 de mayo)

Horarios: 16 de mayo, 5:15 p.m.; 18 de mayo, 12:45 p.m.; 19 de mayo, 9:10 p.m.; 20 de mayo, 9:35 p.m.; 22 de mayo, 5:45 p.m.; 25 de mayo, 10:50 p.m.; 26 de mayo, 6:40 p.m.

Estas memorias que hacen reír a carcajadas narran cómo Susan Jeremy se convirtió accidentalmente en maestra después de ser despedida de casi todos los trabajos de supervivencia, la montaña rusa de emociones en el mundo del espectáculo y la humillación de ser despedida finalmente la llevaron a la sala de psiquiatría… como docente.

Este programa contiene lenguaje para adultos.

“Tango Palace”

Por: Thinking Cap Theatre

Lugar: Verde

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15

Horarios: 16 de mayo, 7:55 p.m.; 21 de mayo, 9:05 p.m.; 25 de mayo, 5:45 p.m.; 26 de mayo, 10:30 p.m.

Dice el viejo refrán que “todo vale en el amor y en la guerra”, y eso no podría ser más cierto en este examen oscuro, divertido y caprichoso de la pasión peligrosa de la difunta y gran maestra dramaturga María Irene Fornes, autora de más de 40 obras.

Este programa contiene temas para adultos.

“The Bottleneck Effect”

Por: Foxy Traveler Productions

Lugar: Verde

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $13

Horarios: 15 de mayo, 6:15 p.m.; 17 de mayo, 8:50 p.m.; 18 de mayo, 5:20 p.m.; 20 de mayo, 9:50 p.m.; 22 de mayo, 6:30 p.m.; 24 de mayo, 9:55 p.m.; 26 de mayo, 1:40 p.m.

La verdadera crisis de nuestro tiempo es estar atrapado en una botella que carece de empatía y amabilidad. ¿Cómo pueden siete extraños que se arremolinan en el Bar del Cuello de Botella enfrentados a un conflicto inesperado llegar a la apertura con la humanidad?

Este espectáculo contiene Lenguaje para adultos, Temas para adultos, Luz estroboscópica.

“The Magic Castle Still Stands”

Por: Vanessa Frances

Lugar: Scarlet

Duración: 60 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $11 ($6 para la función del 24 de mayo)

Horarios: 18 de mayo, 1 p.m.; 19 de mayo, 6:20 p.m.; 21 de mayo, 6:50 p.m.; 24 de mayo, 8:45 p.m.; 26 de mayo, 7:45 p.m.

Sigue el viaje de Harvey en tren a la ciudad de Nueva York. Su aventura da un giro inesperado cuando el tren en el que viaja choca con un coche, vinculando su viaje a los demás pasajeros a bordo y a su pasado. Las líneas entre la realidad y la imaginación comienzan a difuminarse, y Harvey se da cuenta de que para mirar hacia adelante, primero debe mirar hacia atrás.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“The Mando-Larody”

Por: Little Radical Theatrics

Lugar: Plata

Duración: 70 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $15

Horarios: 15 de mayo, 6 p.m.; 17 de mayo, 9:25 p.m.; 19 de mayo, 3:35 p.m.; 20 de mayo, 6 p.m.; 23 de mayo, 6:10 p.m.; 25 de mayo, 10 p.m.; 26 de mayo, 2:45 p.m.

¡Ven a vernos burlarnos amorosamente de “The Mandalorian” y “Star Wars” en este musical de parodia no autorizado mientras volvemos a contar las primeras tres temporadas de The Mandalorian con la ventaja adicional de increíbles himnos de rock de la década de 1980!

Este programa contiene Lenguaje Adulto, Violencia.

“They / Who”

Por: Thought Asylum

Lugar: Brown

Duración: 45 minutos

Clasificación: 13 y más

Entradas: $13

Horarios: 17 de mayo, 6:35 p.m.; 18 de mayo, 3:35 p.m.; 21 de mayo, 9:50 p.m.; 25 de mayo, 9:10 p.m.

Tras la muerte de la pareja no binaria de Mia, Jamie, Mia y el mejor amigo de Jamie, Lewis, se reúnen con los padres de Jamie. Marta, que sigue refiriéndose a Jamie como su hijo Brandon, enciende una discusión sobre el legado de su hijo y cómo recordarlo. Este programa aborda temas como el deadnaming, los pronombres, las experiencias no binarias y la identidad de género.

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Tonight, Tonight: An Improvised Late Night Talk Show”

Por: MFC Unlimited

Lugar: Starlite Room @ Savoy

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 19 de mayo)

Horarios: 16 de mayo, 8:30 p.m.; 18 de mayo, 5:20 p.m.; 19 de mayo, 1:30 p.m.; 22 de mayo, 7 p.m.; 25 de mayo, 7 p.m.; 26 de mayo, 2:30 p.m.

Experimente la emoción y la espontaneidad de un programa de entrevistas nocturno improvisado, donde el presentador y el público crean un programa memorable en el acto. Al igual que un programa de entrevistas tradicional, nuestro anfitrión involucrará a los invitados y miembros de la audiencia en una serie de discusiones cautivadoras e impredecibles. Las preguntas se harán en el momento, lo que garantiza una experiencia verdaderamente única y espontánea. ¡Nunca se sabe quién aparecerá hasta la hora del espectáculo!

Este programa contiene Lenguaje para adultos, temas para adultos.

“Too Much Ado About K-Pop”

Por: Escuela Secundaria Cypress Creek

Lugar: Teal

Duración: 50 minutos

Clasificación: Todas las edades

Entradas: $7

Horarios: 15 de mayo, 5:55 p.m.; 19 de mayo, 6:30 p.m.; 25 de mayo, 1:40 p.m.

En esta versión moderna de “Mucho ruido y pocas nueces” de Shakespeare, Bea es la presidenta del club de fans de la banda de K-Pop Star Boy y su hermano saltarín, Pedro, es un jugador de D&D. A Haley le gusta Colby y a Colby le gusta Haley, pero a Ben no le gusta nadie, especialmente Bea. Donna y Connie son mejores amigas a pesar de que Connie se olvida de que es humana de vez en cuando. Leo tiene un promedio de 5.0, un protector de bolsillo y una habilidad con las damas, mientras que D’Barry acaba de descubrir que la mantequilla no proviene de las mariposas. Cuando los celos y el engaño causan problemas con un grupo de amigos, solo una banda de chicos y un hechizo de resurrección pueden salvarlos.

“Transmasculine Cabaret, Starring Vulva Va-Voom”

Por: Vulva Va-Voom & Company

Lugar: Starlite Room @ Savoy

Duración: 60 minutos

Clasificación: 18 y más

Entradas: $15 ($6 para la función del 17 de mayo)

Horarios: 17 de mayo, 7 p.m.; 19 de mayo, 4:30 p.m.; 20 de mayo, 8 p.m.; 22 de mayo, 5:30 p.m.; 25 de mayo, 4:30 p.m.; 26 de mayo, 1 p.m.

A medida que Vulva ejecuta un cambio de imagen en vivo de “drag femenino a masculino”, exploran las etiquetas, la identidad y sus terribles experiencias en el mundo real cuando “la risa como un mecanismo de afrontamiento constante” se quedó corta. Más íntima que su habitual libertinaje estridente fuera de serie, esta pieza combina la vulnerabilidad con el absurdo y, como de costumbre, la absenta con los estimulantes.

Este programa contiene lenguaje para adultos, temas para adultos, desnudez, contenido sexual.

“WW Double D- What Would Dolly Do? A Dolly Parton Tribute Cabaret!”

Por: ¡Lep Theatricals!

Lugar: Teal

Duración: 60 minutos

Clasificación: Todas las edades

Entradas: $15 ($6 para la función del 17 de mayo)

Horarios: 17 de mayo, 5:50 p.m.; 18 de mayo, 2:20 p.m.; 19 de mayo, 9:55 p.m.; 20 de mayo, 7:45 p.m.; 21 de mayo, 7:40 p.m.; 23 de mayo, 9 p.m.; 25 de mayo, 12 p.m.

Un deslumbrante cabaret drag unipersonal que celebra a la incomparable Dolly Parton. Tora Himan, una carismática sensación drag, domina el escenario con brillo y humor, entregando a la perfección los éxitos de Dolly.