Sanación a través del humor: ‘La vida en la lista de TEPT’ de Kathy Griffin llega a Florida

Kathy Griffin sabe cómo hacer reír a la gente. El comediante, ganador de dos premios Emmy y Grammy, lo ha estado haciendo durante décadas, encontrando el éxito internacional tanto en el escenario como en la pantalla.

Tampoco es ajena a hacer historia. Griffin fue incluida en el Libro Guinness de los Récords Mundiales en 2013 por escribir y protagonizar 20 especiales televisados de stand-up, y un año después, se unió a Whoopi Goldberg y Lily Tomlin como las únicas comediantes femeninas en obtener un Grammy al Mejor Álbum de Comedia.

Más tarde, Griffin se convirtió en el centro de atención sin precedentes de un presidente estadounidense en 2017, después de que se hiciera viral una infame fotografía de ella sosteniendo una máscara de Donald Trump cubierta de salsa de tomate. “No me cancelaron”, le dijo al New York Times en 2022. “Me borraron”.

La comediante fue investigada por el gobierno federal por ser terrorista y fue colocada en la lista de exclusión aérea, dejándola sin trabajo mientras enfrentaba numerosas demandas. En los últimos años también se le diagnosticó cáncer de pulmón, lo que resultó en la extirpación de la mitad de un pulmón y un cambio permanente en el sonido de su voz; perdió a su madre, una característica muy querida en su serie “My Life on the D-List” y más; enfrentó una adicción a las pastillas que lo llevó a un intento de suicidio y, en diciembre, solicitó el divorcio.

Todo esto y más llevó a “My Life on the PTSD List”, la nueva gira del aliado LGBTQ+. Se anuncia como una celebración de que el comediante está “libre de cáncer, capaz de volar y más divertido que nunca”.

“Querido Dios en el cielo, han pasado seis largos años desde que estuve de gira y actué para mis fans”, anunció Griffin. “No puedo esperar para subir al escenario y verte en tu ciudad natal. Voy a ir a TODAS PARTES, gente, ¡a la verdadera América! No estoy jugando. ¡He pasado por el infierno, todos hemos pasado por el infierno! Ahora vamos a reírnos mucho al respecto”.

La gira comenzó en febrero y recientemente se extendió para incluir una parada en el Carnegie Hall en octubre, lo que romperá el récord de la difunta Joan Rivers de espectáculos en el lugar encabezado por una comediante solista. Antes de eso, se dirigirá a Florida, tocando en The Parker en Fort Lauderdale el 15 de mayo, en el Straz Center for the Performing Arts en Tampa el 16 de mayo y en The Plaza Live en Orlando el 17 de mayo.

Watermark habló con Griffin por teléfono y correo electrónico con anticipación sobre lo que los fanáticos pueden esperar.

WATERMARK: ¿Cómo surgió tu nueva gira?

Kathy Griffin: El nombre de la gira, “Mi vida en la lista de TEPT” se escribió solo. De hecho, me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático complejo, así que, naturalmente, he estado buscando el humor en esa loca situación de en sí. Me burlo bastante de mí misma y de todos mis tratamientos. Pero no te preocupes, hay muchas historias de chismes de celebridades que contar y las voy a contar.

¿Cómo es tu proceso de escritura?

Extremadamente improvisado. No te lo vas a creer, pero sigo usando un bolígrafo y un cuaderno. Lo he estado haciendo de esta manera desde que comencé y es la única forma que conozco de trabajar. Escribo algunas viñetas y luego improviso a partir de ahí en el acto, ningún programa es igual.

¿Cómo es volver a la carretera?

Esto va a sonar cursi, pero me siento como si estuviera en casa. Dicen que tu trabajo no debe ser tu identidad, pero ese no es mi caso. Ser un stand-up es lo que soy y me encanta cada minuto de esto,

Todavía estás lidiando con protestas. ¿Por qué los críticos están tan obsesionados contigo?

La gente de MAGA no puede dejarme. Están mucho más obsesionados con mi controvertida foto de Trump que yo. De hecho, la gente de MAGA todavía publica esa foto a diario. En este punto, es algo a lo que solo hago referencia, pero lo creas o no, ni siquiera hago referencia a Trump en este nuevo programa. ¡Hay tantas otras cosas de las que hablar!

Has sido sincero acerca de que los servicios de streaming, las redes y los lugares no querían trabajar contigo en el pasado. ¿Estás empezando a ver un cambio?

Como estoy en medio de una gira por 40 ciudades, la respuesta es ¡Gracias a Dios SÍ! El dinero habla y las mentiras caminan, así que espero que el hecho de que esté vendiendo entradas tan bien me lleve a un especial en una cadena o servicio de streaming. ¡Es el momento!

Las entradas para tu espectáculo en el Carnegie Hall se agotaron en un día. ¿Cómo se sintió?

Como un dedo medio para Donald Trump. De hecho, tengo un chiste que dice que cada entrada que alguien compra para mi espectáculo es un dedo medio para Donald Trump. Tengo la suerte de volver a tocar en Carnegie en octubre (¡por sexta vez solo!) y todavía me estoy pellizcando.

¿Qué le dirías ahora a la Kathy de 2017?

No te disculpes. Honestamente, debería haberme quedado con esa foto y no haber caído en la maquinaria de propaganda que la rodea. Quiero decir que la propia Casa Blanca estaba difundiendo un mensaje internacional de que yo era un miembro de ISIS con carné. O sea, vamos. ¿Una pelirroja de 57 años? No es exactamente su tipo.

Has lidiado con muchas cosas en los últimos años. ¿Tienes algún consejo para lidiar con el trauma?

Busca el humor, y cuando no lo encuentres, sigue buscando. Después de eso, mira de nuevo. Está en algún lugar de ahí. Te prometo que el humor aparecerá si estás abierto a ello. La risa es realmente la mejor medicina.

¿Por qué está emocionado de venir a Florida y qué puede esperar el público?

¿Quieres escuchar algo divertido? He hecho más shows en Florida que en cualquier otro estado. ¿Qué te puedo decir? Florida me ama a pesar de que hace que mi cabello se encrespe. Y también, me burlaré de ustedes, los floridanos, en sus narices. Espero que entiendan que Florida es vista como un país separado en este momento. Si tengo que pasar por delante de los carteles de Trump 2020 para llegar a mis espectáculos, maldita sea, lo haré. Me encanta el público de Florida.

¿Tienes alguna buena historia de “hombre de Florida”?

Empiezo todos mis shows con material local que he investigado copiosamente. Florida nunca decepciona: hay tantas historias de hombres de Florida que apenas puedo seguir el ritmo. Y, por cierto, no actúes como si las mujeres de Florida fueran inocentes.

Florida ha aprobado una serie de leyes anti-LGBTQ+ de alto perfil en los últimos años. ¿Qué mensaje tienes para tus fans en la comunidad?

Vota, vota, vota. Y asegúrese de votar en contra de la boleta. Sé que es una molestia, pero encuentra un sitio web LGBTQIA+ en el que confíes y publique guías para votantes, sigue sus consejos. Vota por aquellos que tienen interés en la comunidad y vota en contra. Hay que salir a votar.

Estamos de nuevo en un año electoral. ¿Qué otro mensaje tiene para los votantes?

No tienes que amar a Joe Biden para votar por él. No va a ser tu marido ni tu hermano, pero la elección es simplemente entre Joe Biden y el fascismo. Y déjame decirte que puedes despedirte del matrimonio gay si hay una segunda administración Trump. Y eso será solo el principio.

Realmente importa: trata de hacer que tus amigos que no están involucrados vayan a las urnas y voten hasta el final, o de lo contrario la comunidad gay perderá sus derechos civiles tan rápido como un rayo.

¿Qué más quieres que sepan los fans?

No sé exactamente lo que voy a decir en el escenario, tanto como ellos no saben. Cambio el show todas las noches, es como un paseo que estamos dando juntos. Solo preséntate con el corazón y la mente abiertos y sé que no me voy a contener. ¡Nos lo vamos a pasar genial!

Para obtener más información sobre el trabajo de Kathy Griffin, visite KathyGriffin.com. “My Life on the PTSD List” se presentará en el Straz Center for the Performing Arts el 15 de mayo, ubicado en 1010 N. Macinnes Pl. en Tampa, y el 16 de mayo en The Plaza Live en Orlando, ubicado en 425 N. Bumby Ave. en Orlando. Obtenga más información y compre boletos en StrazCenter.org y PlazaLiveOrlando.org.