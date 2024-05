St. Pete nombra a Eric Vaughan como próximo enlace LGBTQ+

Eric Vaughan. (Foto cortesía de la ciudad de St. Pete)

SAN PETERSBURGO | La ciudad de St. Petersburg ha nombrado al Coordinador de Participación Comunitaria, Eric Vaughan, como su próximo enlace LGBTQ+, un cargo que anteriormente ocupaba el Director del Centro de Servicios de St. Pete, Jim Nixon.

Vaughan se unió a la oficina del alcalde de St. Petersburg, Ken Welch, en mayo pasado, sirviendo como un enlace más amplio entre su administración y los residentes de la ciudad. Dice que el trabajo se ha realizado a través de una lente centrada en la equidad, lo que hace que las responsabilidades adicionales del enlace LGBTQ+ encajen de forma natural.

“Una de las cosas con las que llego al papel, siendo un hombre negro y gay, es una comprensión de las presiones a las que se enfrenta la gente en la ciudad, y ahora incluso hay nuevas presiones”, dice. “Asegurarme de que nuestras voces sean escuchadas es el trabajo que he hecho en el pasado y el trabajo que quiero seguir haciendo”.

Nativo de Nueva York, Vaughan se desempeñó anteriormente como enlace LGBTQ+ para el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Se mudó a San Petersburgo en 2012 para asistir a la escuela de posgrado y decidió una reubicación permanente después de eso. Ha trabajado con organizaciones como Big Brothers Big Sisters of Tampa Bay, Community Tampa Bay, The Studio@620 y más.

“Eric Vaughan aporta fuertes conexiones dentro de la comunidad LGBTQ+, tanto a nivel local como nacional, al papel de enlace LGBTQ+ de la Ciudad”, dijo el alcalde Welch en un comunicado el 12 de abril. “Confío en que se basará en los esfuerzos de Jim Nixon para fomentar un ambiente de aceptación y apoyo en todo San Petersburgo. Juntos, reafirmamos nuestro compromiso de crear una ciudad donde todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan prosperar”.

Nixon gestionó iniciativas LGBTQ+ de alto perfil a lo largo de su mandato, esfuerzos que ayudaron a la ciudad a obtener una puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Municipal de la Campaña de Derechos Humanos durante siete años consecutivos. También trabajó con líderes LGBTQ+ y aliados para abogar por la igualdad en Tampa Bay y más allá, supervisando asociaciones con Metro Inclusive Health, St Pete Pride y más.

“Me siento increíblemente honrado de haber desempeñado el papel de enlace LGBTQ+ durante los últimos seis años”, dice Nixon. “Algunos de mis momentos y logros de los que me siento más orgulloso los he tenido en este papel mientras trabajaba para defender a la comunidad LGBTQ+. Mi papel en expansión como Director del Centro de Servicio de St. Pete me da la oportunidad de servir a todos los ciudadanos de St. Pete … Espero continuar con mi trabajo”.

Vaughan dice que está ansioso por aprovechar el trabajo de Nixon y el compromiso de St. Petersburg con la inclusión. Dice que es importante hacerlo dadas las leyes anti-LGBTQ+ en Tallahassee, particularmente las que se dirigen a los floridanos transgénero.

“Realmente estamos en un momento en el que esta posición es necesaria”, dice. “Tengo la suerte de contar con el apoyo de esta administración y de este alcalde, que quiere que sea un papel visible. El alcalde ha sido muy vocal para asegurarse de que la comunidad LGBTQ+ en St. Pete se sienta vista y escuchada.

“No vamos a sentarnos y tomar todo esto con los brazos cruzados”, continúa. “Vamos a asegurarnos de que estamos haciendo el trabajo para garantizar que St. Pete siga siendo progresista e inclusivo”.