Foro se disculpa por comentarios ofensivos de Richard Dreyfuss

Richard Dreyfuss. (Foto de DreyfussCivic; de Wikimedia Commons)

BEVERLY, Massachusetts, EE.UU. (AP) | El actor Richard Dreyfuss apareció en un escenario con un vestido en un evento temático de “Jaws” (“Tiburón”) en Massachusetts, donde se filmó la exitosa película de 1975 que protagonizó, y luego procedió a hacer comentarios degradantes sobre las mujeres, las personas LGBTQ+ y la diversidad.

El foro, The Cabot en la comunidad de Beverly, emitió una disculpa después del evento del sábado.

El actor de 76 años, que interpretó a un biólogo marino en el filme, subió al escenario con un vestido azul con estampado floral que le ayudaron a quitarse antes de ponerse un abrigo deportivo.

Durante lo que se suponía que iba a ser una alegre sesión de preguntas y respuestas, algunas personas del público se retiraron por sus comentarios sobre las mujeres en el cine y el movimiento #MeToo, los jóvenes transgénero y los derechos LGBTQ+, y los esfuerzos de los Premios de la Academia para fomentar la inclusión. Dreyfuss había dicho anteriormente que los esfuerzos de diversidad de la academia “me dan ganas de vomitar”.

El actor recibió aplausos cuando terminó la charla haciendo referencia a su libro, “One Thought Scares Me…” y su opinión de que la educación cívica ya no se enseña en las aulas, en detrimento de Estados Unidos. La falta de una base en educación cívica significa que “no tenemos conocimiento de quién demonios somos”, dijo. “Si no lo recuperamos pronto, todos vamos a morir”.

The Cabot envió una disculpa por correo electrónico en la que dijo que no respaldaba las opiniones del actor, quien también protagonizó “Close Encounters of The Third Kind” (“Encuentros cercanos del tercer tipo”), “American Graffiti” (“Locura de verano”) y “The Goodbye Girl” (“La chica del adiós”), una actuación por la que recibió un Oscar. El director ejecutivo del foro no respondió de momento a correos electrónicos enviados el martes, y no se pudo contactar a un representante de Dreyfuss.

“Lamentamos profundamente que los comentarios del Sr. Dreyfuss durante el evento no estuvieran en línea con los valores de inclusión y respeto que defendemos en The Cabot. Entendemos que sus comentarios fueron angustiosos y ofensivos para muchos de los miembros de nuestra comunidad, y por eso, nos disculpamos sinceramente”, dice el comunicado de The Cabot.