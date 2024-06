Días felices: Tampa Fringe regresa para el 8º festival inclusivo

Si solo eres feliz cuando es Fringe, estás de suerte. El festival de artes escénicas independientes de Tampa regresa por octavo año del 5 al 16 de junio con 111 espectáculos de 28 compañías, todos conceptualizados e interpretados por artistas locales, nacionales o internacionales.

Al igual que su vecino de larga data en Orlando, el Festival Internacional Fringe de Tampa es miembro de la Asociación Canadiense de Festivales Fringe, la coalición dedicada a fomentar la exploración artística en América del Norte. Cada festival promueve la inclusión, cultiva la libertad creativa y devuelve el 100% del precio base de las entradas a los artistas participantes.

Es parte de lo que ha mantenido floreciente a Tampa Fringe, que incluye a la comunidad LGBTQ+, desde 2016. Cada año, los organizadores celebran loterías de diversidad para garantizar una representación más equitativa en el escenario.

Eso es importante porque “Fringe no está censurado ni jurado, por lo que es una salida para voces desatendidas”, dice la productora Trish Parry. “Creo que las voces queer tienen algo que apasionar, eso a su vez las hace más apasionadas como personas con el deseo de generar trabajo, de contar historias importantes”.

“Si una persona está buscando encontrar esa catarsis, esa sensación de bienvenida, Fringe es definitivamente un lugar para ello”, continúa Parry, lo que confirma el artista de Dade City, Alby Queer. Su programa hará su debut en Tampa Fringe 2024 después de haber trabajado entre bastidores en 2023.

“El año pasado me ofrecí como voluntaria y vi de primera mano lo increíble que era el apoyo para mis compañeros artistas queer que tuve que experimentarlo por mí misma”, explican. “Estoy increíblemente emocionado de ser parte de una colección de artistas diversos y talentosos que realmente me hacen sentir que pertenezco a este espacio”.

El festival de este año regresa a junio, lo que llevó a los organizadores a abrazar “la inevitable lluvia con un tema grunge de los 90”. Rindiendo homenaje a la banda Garbage, el eslogan es “Solo soy feliz cuando es Fringe”.

Muchos son, dice Parry, desde audiencias y artistas hasta aquellos que han trabajado detrás de escena para hacer que Tampa Fringe sea tan exitoso.

“Los voluntarios son el corazón y el alma de un festival como el nuestro”, explica. “El teatro no es sostenible como forma de arte, especialmente si estás tratando de hacerlo accesible en cuanto al precio de las entradas. Los voluntarios son fundamentales para mantenerlo en marcha”.

Parry también señala que Tampa Fringe ha seguido mostrando un crecimiento constante a lo largo de su mandato, algo que espera que continúe.

“En este punto, creo que debemos aceptar que nuestro festival es más parecido a Asheville y Atlanta Fringes: pequeño, extravagante, extremadamente impulsado por la comunidad, con un ambiente de base, que, por ejemplo, Orlando Fringe”, dice. Sobre el cumpleaños de ocho años, reflexiona: “Me siento vieja. Creo que todos lo hacemos. Pero al mismo tiempo, ¡no se siente largo en absoluto!”

Tampa Fringe comenzará oficialmente el 5 de junio con la primera de dos noches de preestreno gratuitas, la segunda de las cuales está programada para el 12 de junio, y los boletos ya están a la venta para cada espectáculo. Los boletos oscilan entre $ 5 y $ 18 con descuentos por volumen disponibles, o los seguidores pueden comprar el Eliminator Pass por $ 225 para disfrutar de todo Fringe que deseen.

“La gente se está cuidando mucho más en estos días, así que si más personas pudieran dedicar un poco de tiempo, entonces nadie tendría que estresarse”, dice Parry. “2024 es el año en que nos cuidamos”.

Watermark ha recopilado detalles sobre los espectáculos de Tampa Fringe por, para o sobre la comunidad LGBTQ+ aquí por esa razón, enumerados en orden de primera presentación. Para obtener una lista completa de los espectáculos de este año, comprar boletos y obtener más información sobre el lugar, visite TampaFringe.org.

“Factory Girl” (HouseOfNae, Tampa)

18+, Cabaret | 60 minutos. | $9

6 de junio, 8:30 p.m.; 8 de junio, 6:45 p.m.; 9 de junio, 1:45 p.m.; 15 de junio, 9:45 p.m.; 16 de junio, 5:15 p.m.

De Tomboy a Hag, de secretaria, de esposa, de animadora, de divorciada, de expatriada a DJ, todo es solo otra etiqueta de esta Factory Girl y la cultura de fábrica en la que vivimos. “Factoroy Girl” es un espectáculo que es en parte comedia, en parte cabaret y todo música. En parte PeeWee, en parte Deee-Lite, todo de este creador y creador, HouseOfNae. Estrenándose en Tampa Fringe … Estar ahí. Preferiblemente con muchas campanas, silbatos, positividad y etiquetas CERO.

“Smutty Burlesque Nerd: Vulva Va-Voom’s Ship of Theseus” (Vulva Va-Voom & Company, Tampa)

18+, Cabaret | 60 minutos. | $15

6 de junio, 8:30 p.m.; 8 de junio, 9 p.m.; 9 de junio, 6:15 p.m.; 15 de junio, 2 p.m.; 16 de junio, 5:30 p.m.

Ganador: 2019 “Venue Choice”, ¿o no? Este es absolutamente un cabaret legítimo, definitivamente *NO* una maldición sobrenatural de bucle temporal. [NOTA DE LA DIRECCIÓN DEL FESTIVAL: Estamos obligados a revelar la maldición antes mencionada.] En medio de canciones y bailes, strip-tease y parloteo metateatral, la descarnada vodevil Vulva reflexiona: “¿Por qué los humanos repiten comportamientos ineficaces?”; “¿Es siniestro este déjà vu?” y “¿Dónde dejé mi porno?” Y como se pregunta “El enigma de Teseo”: si se reemplazan todos los tablones, ¿es el mismo barco? ¿Qué pasa con un cabeza de cartel que revisa implacablemente su lista de canciones? Los comediantes underground cambian de material impulsivamente, así que tal vez esta sensación de otro mundo sea… Imaginado.

“A One Woman Titanic Parody In 59 Minutes Or Less” (Bikini Katie Productions, Orlando)

PG-13, Teatro | 60 minutos. | $15

7 de junio, 7 p.m.; 8 de junio, 8:30 p.m.; 9 de junio, 5 p.m.

Han pasado 84 años… ¡O al menos 26 desde que “Titanic” llegó a las salas de cine! Ahora mira cómo la actriz e historiadora real del Titanic, Katie Thayer, realiza todo el éxito de taquilla de 3 horas y 14 minutos… por sí misma… en 59 minutos… ¡O menos! Con pelucas, sombreros, marionetas y una zona de chapoteo, ven a ver el espectáculo que The Orlando Sentinel dijo que tiene “el mejor trabajo de pelucas de doble cara desde ‘Jekyll & Hyde’ de Broadway”, y The Orlando Weekly dijo que “me hacía reír lo suficiente como para atragantarme con mi cerveza”. También resolveremos el infame debate de la “puerta”. ¡Nunca dejarás de reír!

“Alby Queer and The Gay Awakening” (Alby Queer, Dade City)

18+, Narración de historias | 30 minutos. | $12

Alby Queer, un miembro de la iglesia al que se le había lavado el cerebro, ha pasado página y ha abrazado su verdadero llamado como líder de la comuna queer local y de la cooperativa. Ahora van de ciudad en ciudad, organizando seminarios sobre su comunidad (definitivamente no de culto) de personas LGBTQ+ con la esperanza de ganarse el amor y la adoración de más seguidores. ¡Únete y abraza la parte de ti mismo que busca comunidad!

“Captain Havoc & the Big-Titty Bog Witches” (Hoof Arted, Tampa)

18+, Teatro | 45 minutos. | $13

La loca dramaturga favorita de Tampa, Christen Hailey, da a luz a otro misterio hilarantemente sexy, con personajes y lugares del Perilousverse: Captain Havoc regresa a Cockroach Bay después de años de servicio volando el Jizz Jet para la Reina Secreta de Tampa. Pero no hay descanso para los malvados cuando un desarrollador codicioso quiere derribar toda la ciudad y construir un centro para personas mayores súper pervertido. ¿Salvarán el Capitán Havoc y las Brujas de la Ciénaga de Tetas Grandes el día? ¡FAFO!

“#NotOneMore” (Bostock-Kelley Productions, Tampa)

PG13, Teatro | 60 minutos. | $15

8 de junio, 2:30 p.m.; 9 de junio, 7:30 p.m.; 11 de junio, 8:30 p.m.; 15 de junio, 1:15 p.m.; 16 de junio, 6:30 p.m.

“#NotOneMore” es un drama apasionante que explora las historias de dos grupos: cuatro chicas de secundaria a las que se les pidió que revivieran un horrible tiroteo escolar en la televisión nacional en vivo, y un grupo de apoyo para aquellos que se quedaron atrás. Expone las heridas ocultas del acoso, la violencia con armas de fuego, la violencia sexual y la salud mental, y el impacto duradero que tienen en los sobrevivientes. Descubre las cicatrices y la lucha por sanar y seguir adelante. Nos desafía a enfrentarnos a la pregunta: ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? El espectáculo del día de la inauguración cuenta con una charla después de la actuación.

“Psychedelics for Dummies” (Ginger Nationa, Saint John, New Brunswick)

18+, Narración de historias | 60 minutos. | $12

13 de junio, 7:15 p.m.; 15 de junio, 6:30 p.m.; 16 de junio, 3:15 p.m.

Psicodélicos: una droga tan antigua como el tiempo, con el potencial de infinitas experiencias. Sean buenos o malos, seguimos adelante en este hermoso universo. ¡Una historia épica llena de medicinas antiguas, controversia política y verdades ocultas sobre el universo!

“Big Top Tales” (Matthew Belopavlovich, Tampa)

Espectáculo infantil, Cuentacuentos | 30 minutos. | $10

Huye con el circo y descorre el telón mientras el ex payaso de Ringling Bros., Matthew Belopavlovich, comparte historias de sus días con el circo y enseña a los miembros de la audiencia de todas las edades habilidades circenses que pueden llevar a casa. ¡Esta actuación interactiva es perfecta para toda la familia!

“Prop-Up Stories” (Matthew Belopavlovich, Tampa)

Espectáculo para niños, Improvisación | 30 minutos. | $10

15 de junio, 12:45 p.m.

¡Deja volar tu imaginación mientras ayudas a crear la acción en vivo en el escenario! Se presentará una historia única inspirada en el atrezzo y las piezas de vestuario seleccionadas por el público. Este espectáculo familiar es perfecto para artistas de teatro en ciernes y familias a las que les encanta contar historias. Se invita a los miembros de la audiencia a traer artículos de mano de casa o recoger del baúl de accesorios. ¡Vamos a contar una historia juntos!