Dividido en dos: ‘Hedwig’ de American Stage sacude St. Pete

Tal vez has estado rockeando con “Hedwig and the Angry Inch” desde 1998, cuando el musical se estrenó en el Off-Broadway, o tal vez descubriste el clásico queer a través de su película de 2001 del mismo nombre. Es posible que incluso hayas encontrado el espectáculo a través de su carrera en Broadway en 2014, donde ganó el Tony a la Mejor Reposición de un Musical y más.

Varios teatros de Tampa Bay y Florida Central también han producido versiones icónicas del espectáculo a lo largo de los años, inspirándose en sus décadas de éxito en el escenario y la pantalla, así que tal vez hayas visto uno de esos. Pero nunca has visto a “Hedwig” así.

“Hedwig” de American Stage se estrenó el 15 de mayo y se presenta hasta el 9 de junio antes de cerrar con una carrera estilo concierto en Jannus Live del 13 al 16 de junio. Estas últimas fechas forman parte de la programación “Beyond the Stage” de la compañía, que anima al público y a los actores a “salir del teatro y entrar en su propio patio trasero para participar en nuevas formas de contar historias”.

Dijeron en un comunicado de prensa el mes pasado que para cada iteración, Tampa Bay debería “prepararse para rockear”.

“Bienvenidos a una noche eufórica en una montaña rusa de rock ‘n’ roll con nuestro ícono transgénero y protagonista, Hedwig”, describen oficialmente el espectáculo en múltiples lugares. “Impulsada por una banda en vivo, música rock épica y letras contundentes, esta historia de amor propio de humor negro explora la identidad de género, la aceptación y la libertad de ser quien quieras ser [y] te dejará rogando por más”.

“Hedwig encapsula el viaje radical que tantos han soportado para poder amar su cuerpo y a sí mismos plenamente”, agregó la directora artística de producción, Helen R. Murray. “Y aunque la suya es una historia trans, la historia de un rockero y una historia de inmigrante, es en gran medida una historia para todos”.

Matthew McGloin hace su debut en American Stage como Hedwig, que el artista LGBTQ+ llama un papel de ensueño. Describe el espectáculo como “una noche con esta heroína y comediante muy específica, emocionante y trágica llamada Hedwig, que creció al otro lado del Muro de Berlín y es un hada queer que ha sido herida. Ella está explorando esa herida ante tus ojos, sobre todo haciéndote reír, y a veces todo lo contrario”.

Su introducción a “Hedwig” fue a través de la película, que fue adaptada y dirigida por la estrella John Cameron Mitchell, quien también escribió el libro original del musical. La artista no binaria repitió el papel para su renacimiento, ganando un premio Tony Especial en 2015 por hacerlo.

“Tuvo un gran impacto en mí por muchas razones”, dice McGloin sobre la película. “Estaba pasando por un desamor en ese momento y fue muy crudo, así que ver a Hedwig navegar por el dolor tan públicamente se sintió como un rallador de queso para mi corazón. Me sentía identificado.

“Todavía estaba descubriendo cómo ser gay”, continúa. “Tenía algunos amigos que habían llegado a mi vida y que realmente me dejaron boquiabierto de una manera hermosa sobre cómo ser una entidad espiritual, un ser emocional abierto, y cómo ser gay es parte integral de eso. Creo que ‘Hedwig’ también explora eso, así que esa película me golpeó en la cara; Y, por supuesto, es divertida y está bien escrita… Creo que es una de las mejores adaptaciones teatrales para la pantalla”.

El actor radicado en Nueva York también vio el renacimiento de Broadway con Neil Patrick Harris, quien ganó el Tony al Mejor Actor en un Musical, y vio a Mitchell regresar después de eso. Estas iteraciones y sus propias experiencias han influido en su interpretación del personaje.

“Me siento conectada con Hedwig porque las dos caras de su moneda, por así decirlo, resuenan profundamente en mí: es perversamente divertida y quiere que todos los que la rodean se unan a la diversión, mientras que también es vulnerable, un poco perdida y está dispuesta a desangrar su historia frente a los demás”, dice McGloin.

La visión única del espectáculo sobre el teatro musical es algo que todo el elenco y el equipo aprecian. El equipo de rock de “Hedwig” también incluye a Elijah Pafumi y Clarke Jacobson en las guitarras, Aaron Collins en el teclado, Jeremiah Pafumi en la batería y Rick Nolting en el bajo eléctrico. K Chinthana Sotakoun interpreta a la asistente de Hedwig, la cantante de respaldo y esposo Yitzhak.

“Hacemos una canción y jugamos con ella”, compartieron durante el proceso de ensayo del equipo. “No necesariamente se aprende en la página. Simplemente hacemos lo que se siente bien, bloqueamos eso y luego hacemos un poco de bloqueo alrededor de la canción y luego las cosas pueden cambiar. Es una experiencia de ensayo muy fluida… como el programa [en sí, que] tiene muchas oportunidades para atraerte a él”.

“Ese tiene que ser el espíritu en la sala, esa súper alegría”, agregó la directora Kirsten Kelly. “Pero tienes que encontrarte con actores y cantantes que son narradores increíbles que tienen una habilidad increíble, y [McGloin y Sotakoun] me dejaron boquiabierto”.

McGloin dice que trabajar con el elenco y el equipo de la serie ha sido “saludable, alegre y aterrador”.

“Creo que hay un reconocimiento mutuo entre todos de que lo que todos tenemos en nuestras manos es esta hermosa obra de arte”, explica. “Tenemos una hermosa pieza de oro y queremos hacerle justicia. [Sotakoun] tiene un intelecto y una pasión afilados como navajas que aportan muchos puntos buenos a la historia, y al ser dirigida por Kristen Kelly, siento que mi idea de la serie está siendo empujada a ser más abarcadora, a incluir más matices y a abrazar más la dificultad de la serie. Es un gran reto y un regalo”.

El actor también elogia el enfoque del director musical Ethan Deppe. Compara su trabajo en la producción con la versión original de Mitchell.

“‘Hedwig’ se considera demasiado rock ‘n’ roll para el público del teatro musical y demasiado queer para el público del rock”, dice McGloin. “Creo que es por eso que a la gente le encanta, y él viene de ese mundo del rock ‘n’ roll. Ha habido mucha estimulación, artística y emocional”.

Es algo que cree que el público LGBTQ+ apreciará, especialmente antes y durante el mes del Orgullo.

“Creo que ‘Hedwig’ está bailando la danza de lo que es estar vivo y ser diferente”, dice. “Lo que ‘Hedwig’ está diciendo, universalmente, es que lo que te hace raro, o llena el espacio en blanco con queer, en todo el sentido de la palabra; diferente; no solo es una parte esencial de ti, es algo que hay que celebrar. De eso se trata el Orgullo.

“Mi esperanza es que cuando la gente vea esta serie, tal vez en Hedwig, te veas a ti mismo. Tal vez te recuerdes algo que olvidaste o tal vez haya algo nuevo”, agrega McGloin. “Espero que la gente venga a verlo y que tengan el corazón abierto más que nada, de la misma manera que Hedwig. Porque así podremos pasar un buen rato”.

“Hedwig and the Angry Inch” se presenta en St. Petersburg en American Stage hasta el 9 de junio, ubicado en 163 3rd St. N., y del 13 al 16 de junio en Jannus Live, ubicado en 200 1st Ave. N., Ste. 206. Para obtener más información sobre cada producción y comprar boletos, visite AmericanStage.org.