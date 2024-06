Morir de risa: El actor de ‘Clue’, Jonathan Spivey, habla sobre asesinatos, caos y más

Las iteraciones del juego de mesa “Clue” han reunido a amigos y familiares durante 75 años, inspirando a la película de 1985 del mismo nombre a seguir su ejemplo. Ahora, la propiedad está atrayendo al público en vivo en su primera gira nacional.

“El asesinato y el chantaje están en el menú cuando seis misteriosos invitados se reúnen en Boddy Manor para una noche que nunca olvidarán”, se describe oficialmente la producción. —¿Era la señora Pavo Real la que estaba en el estudio con el cuchillo? ¿O era el coronel Mostaza en la biblioteca con la llave inglesa? … ‘Clue’ es el último whodunit que te dejará muriendo de risa y te mantendrá adivinando hasta el giro final”.

El actor LGBTQ+ Jonathan Spivey interpreta al profesor Plum, al que da vida el comediante Christopher Lloyd en la pantalla. Llama al personaje “un mansplainer académico clásico, súper privilegiado y de la vieja escuela que piensa que es el tipo más inteligente de la sala”.

El actor le dio a Watermark una pista sobre lo que el público puede esperar de la obra antes de sus presentaciones locales. El espectáculo se presentará en el Dr. Phillips Center de Orlando del 4 al 9 de junio.

Watermark: ¿Qué te atrajo de la actuación?

Jonathan Spivey: Creo que lo que me atrajo inicialmente fue que, como mucha gente de teatro, el teatro puede ser un cajón de sastre, especialmente en las comunidades rurales, crecí en una Virginia muy rural, para las personas que se sienten diferentes por una variedad de razones diferentes; para las personas que son queer, para las personas que simplemente sienten que no encajan. Creo que eso es probablemente lo que realmente me metió en esto.

Y también las otras cosas que lo acompañan: la autoexpresión, escapar de tu realidad y fingir ser otra persona. Eso también es probablemente una gran parte de ello. Ya sabes, cuando creces siendo gay en un pequeño pueblo conservador de Virginia, y tienes este modo de expresión artística que te permite escapar o imaginarte a ti mismo en un conjunto diferente de circunstancias, eso puede ser realmente sanador y realmente positivo. No quiero ser demasiado holístico o demasiado espiritual demasiado pronto, pero creo que eso es probablemente lo que me metió en esto inicialmente. (Risas). Sentirse como, “Nadie más aquí siente que encaja. Realmente no siento que encaje en ninguno de los dos. Así que este debe ser el lugar para mí”.

¿Por qué crees que el público LGBTQ+ puede resonar con “Clue”?

He pensado en esto y sé que la película es un clásico de culto. Si bien diría que no es una película queer, quiero decir, Tim Curry es una especie de ícono queer, creo, creo que mucha gente probablemente esté familiarizada con la película. Creo que nuestra versión teatral es mucho más amplia que la película. La película es muy seca, es muy inexpresiva. Nuestra versión escénica es mucho más bufonesca… mucho más vodevil. Es una especie de farsa de portazos. Así que creo que hay un poco de superposición con la tradición camp que es una parte tan importante de la cultura queer y de la comedia queer en general.

Acabamos de estar en Baltimore… y John Waters es posiblemente la persona más famosa de Baltimore y estuve pensando mucho en él mientras estábamos allí, porque hay mucha superposición entre esa tradición del campamento y lo que estamos haciendo en el escenario.

Tu primer concierto profesional fue en el Busch Gardens de Tampa. ¿Cómo es volver?

Quiero decir que tenía 22 años. Acababa de salir de la universidad. Fui a una llamada de ganado para trabajar en verano. Tienes tu título, estás tratando de ser actor, estás tratando de averiguar “¿quién me contratará?” Vas a estas convenciones de llamadas de ganado donde haces un monólogo y tal vez cantas una pequeña canción frente a 100 productores, y luego te devuelven la llamada. Solo estás tratando de que te contraten. Creo que terminé hablando con algunas compañías mientras estuve allí y un representante de Busch Gardens vio en mi currículum que toco el piano.

Ella vio mi currículum y estaban comenzando un nuevo programa… Un repaso de big band a la música de los años 30 y 40. Habían grabado la orquesta en vivo y yo tocaba el piano en vivo junto con ella. Estuve allí durante seis meses y probablemente fue la primera vez que viví en un apartamento sin compañeros de cuarto. Fue un gran momento. Se siente genial cerrar el círculo muchos años después, donde tuve mi comienzo profesional, de alguna manera: volver con este espectáculo, que es mi primera gira, también es un gran hito profesional para mí. Es un gran momento para cerrar el círculo.

No solo es su primera gira, es la primera gira nacional de “Clue”. ¿Cómo ha sido estar de gira?

Es una locura. Es una ciudad diferente cada semana y tratas de meterte todo lo que puedas en los espectáculos. Para mí, cuando estoy en el avión o llego, miro los bares. Estoy en Reddit. Estoy como, “Está bien, ¿cuáles tengo que golpear antes de irme?” Uno de los miembros del vestuario y yo estábamos buscando algo divertido que hacer en Cincinnati. No nos dimos cuenta de que era la primera noche que lo hacían, pero había dos drag queens organizando un lunes musical. Estaban tocando videos de teatro musical, momentos icónicos. Estábamos en el cielo.

Especialmente personalmente, tratas de encontrar esa instantánea en el paisaje queer de dónde estás en cada ciudad que visitas. Obviamente, estamos llegando principalmente a las principales áreas metropolitanas, pero hemos estado en otras ciudades que son más pequeñas, tal vez un poco más conservadoras. Tienes que buscar un poco más la vida nocturna queer, pero eso es una gran parte de visitar cada ciudad en la que estamos.

¿Cómo te ha preparado tu carrera para esta gira?

Obtuve mi maestría en el Old Globe en San Diego, un programa que se centra en Shakespeare. Esto puede sonar extraño, pero le doy crédito a mi entrenamiento allí por ser capaz de hacer cualquier otra cosa. La razón por la que elegí obtener mi título de posgrado allí fue que sentí que si podía hacer a Shakespeare realmente bien, algunos de los lenguajes más complejos y hermosos realmente bien, entonces hacer una farsa como “Clue” sería más fácil.

No lo digo para cortar “Clue” por las rodillas, porque realmente requiere mucho. Es un espectáculo increíblemente físico. Esto es como dije antes, esto es comedia de la vieja escuela, vodevil, de portazos, física. Esta es una comedia de precisión, por lo que requiere un sentido rítmico increíble. El tiempo para cualquier teatro es muy importante, pero especialmente para un espectáculo como este. Volviendo a la experiencia musical, creo que hay algo en crecer tocando música que te da una familiaridad con el ritmo en general. Realmente necesitas ese sentido del ritmo cuando estás haciendo un espectáculo como este. Si hay un retraso, si hay algún momento entre una configuración y un remate en el programa que no es el adecuado, entonces la audiencia puede saberlo. Requiere muchas de esas habilidades que siento que he adquirido mientras crecía.

Al crecer, ¿eras fanático de “Clue”?

Yo conocía el juego, pero mi hermana y yo jugábamos a “Mall Madness” cuando era pequeña. No jugábamos mucho a “Clue”… y no crecí viendo la película todos los días. Había visto fragmentos y conocía a Tim Curry… Pero no, ensayar para esta gira y haber estado en ella desde finales de febrero ha sido mi gran introducción a este universo. Ha sido muy revelador ver cuánta gente está obsesionada con la película.

Es algo así como “Rocky Horror”. Tenemos gente que viene disfrazada, disfrazada como nosotros para ver el espectáculo. No hay personas gritando líneas de la audiencia, pero hay ciertas líneas icónicas de la película que también están en nuestra versión, y puedes escuchar este tipo específico de risa cuando reconocen momentos de la película que realmente aman. Personalmente, esta ha sido una introducción muy, muy maravillosa a toda esta historia y a todo este universo.

¿Por qué el público debería venir a ver el espectáculo?

Esta es la cuestión, este es uno de los períodos más divisivos en la historia de Estados Unidos. Estamos en medio de esto en este momento, especialmente en Florida. La razón por la que creo que la gente necesita venir a ver esto, a pesar de que son unas vacaciones mentales tontas y divertidas, creo que esa es la razón exacta por la que necesitan venir a verlo. Estamos tocando en casas de 2.500 personas en casi todas las ciudades en las que estamos. 2.500 personas muy diferentes, personas de todos los orígenes, de todas las afiliaciones políticas, y durante 85 minutos todas esas personas están sentadas juntas en la misma habitación, viéndonos hacer el ridículo.

Respiran el mismo aire. Se ríen de lo mismo. Se están enfocando en los mismos chistes. No están pensando en todo ese tornado de Estados Unidos mientras están juntos en el teatro. … Esas experiencias en las que el público puede reunirse y sentirse unificado son realmente importantes en este momento. Eso lo estamos perdiendo. Ya no hacemos eso. Especialmente en estados como Florida, Wisconsin, Ohio. Estos estados que estamos visitando, tiene que haber momentos en los que seamos capaces de dejar de lado nuestras diferencias y divertirnos juntos. Tenemos que volver a hacer eso. Nuestro programa hace eso. Por eso siento que lo que estamos haciendo es importante. Los jóvenes, especialmente los adolescentes y preadolescentes, piensan que son demasiado geniales para la escuela. Pero luego ven nuestro programa, ven a un grupo de adultos ser idiotas totales. Creo que es una gran experiencia para ellos también. Llegan a ver, como, “oh, como, tal vez no tengo que tomarme a mí mismo demasiado en serio”.

¿Puedes compartir algo sobre el trabajo con el elenco y el equipo?

¡Me encantaría hablar de la tripulación! Este conjunto es increíble. Lo he descrito como una especie de libro pop-up, es precioso. Pero no tienes idea de los trucos que hace hasta que ves todo el espectáculo. Las piezas salen, las piezas pivotan. Cualquiera que conozca el juego sabe que existen estas habitaciones icónicas como la biblioteca, el estudio, el salón, la cocina. Puedes ver cómo cada una de esas habitaciones del juego se abre de formas que no esperas.

Viajamos con un elenco de creo que 16 actores, pero también nueve miembros del equipo residente, pero en cada actuación, esos nueve miembros del equipo residente se complementan con 12 equipos locales en cada ciudad a la que vamos, 12 personas nuevas detrás del escenario, dirigiendo el espectáculo con nuestros nueve. Son 21 miembros del equipo detrás del escenario, en cada actuación, más de la mitad de los cuales nunca han visto el espectáculo, nunca lo han hecho, excepto durante la semana que estamos allí. Así que lo que el público va a ver realmente depende de la experiencia de todas esas personas detrás del set en las que ni siquiera piensas mientras nos ves correr como locos.

¿Cómo es escuchar a la gente reírse de tus chistes o chistes?

Oh, Dios mío, es adictivo. Es totalmente adictivo. No hay nada igual. Es una experiencia comunitaria, realmente lo es. Hay chistes en el programa que sabes que después de haberlo hecho son como éxitos garantizados, y el placer de hacer una carrera larga como esta es que hay otros momentos en los que una risa tal vez no aterriza de la manera que deseas, por lo que tienes todas estas oportunidades para perfeccionarlo mientras te mantienes dentro del marco de cómo se ha escenificado el espectáculo. Tienes que mantenerlo fresco todas las noches para poder probar pequeños ajustes que puedan hacer que un momento sea aún más divertido, y ese es uno de los grandes placeres de hacer un espectáculo como este.

La última obra que terminé antes de empezar esta, que fue una experiencia increíblemente gratificante, fue una tragedia del Holocausto. Duró unas dos horas y media. Fue una historia muy importante que obligó a la audiencia a luchar con estas grandes preguntas que los hicieron pensar en las cosas terribles que las personas pueden hacerse entre sí. Esas jugadas también son importantes, no me malinterpreten, pero recuerdo que les dije a mis amigos, mientras terminaba esa obra: “Realmente quiero hacer algo divertido”. El universo me dio esto. Era como, “oh, ¿quieres algo tonto, que solo dure 80 minutos y que haga reír a la gente? Aquí está ‘Clue’, ve a hacer ‘Clue'”. Llegó exactamente en el momento adecuado.

¿Tienes algún proyecto soñado después de esto?

He tenido mucha más tracción en la televisión en los últimos años. Definitivamente quiero seguir haciéndolo. No creo que pueda hablar demasiado sobre lo que es la película, pero pude irme por un par de días mientras estábamos en Boston para filmar una escena en una película. Ese es definitivamente un gran objetivo profesional. Siempre voy a volver al teatro; Nunca voy a dejar de hacer teatro. Pero las habilidades y la diferencia que requiere actuar frente a la cámara las he abordado más tarde. Siento que esos músculos finalmente estoy empezando a desarrollar. Diría que eso es en lo que me gustaría centrarme en los próximos años.

¿Qué más quieres que los lectores sepan sobre “Clue”?

Ven y trae a tu abuela o tío súper conservador o a un miembro de tu familia a quien evitas en el Día de Acción de Gracias para ver “Clue” y te prometo que se van a reír juntos. Te prometo que va a suceder. Este sería un gran programa para pasar un tiempo con esas personas con las que tal vez no esperas pasar tiempo durante las vacaciones.

Hay algo importante en programas como este que une a la gente. Este espectáculo hace reír a la gente junta. Creo que a veces hay una idea errónea en la que, especialmente después de la pandemia, algunas personas piensan que todo el teatro tiene que ser importante con estos grandes mensajes que luchan con estas grandes preguntas. Algunas obras tienen que hacer eso… Pero luego otros pueden hacer el mismo bien simplemente haciendo reír a la gente. Esos también son importantes. Programas como “Clue” también son importantes.

“Clue” se presenta en el Dr. Phillips Center en Orlando del 4 al 9 de junio. Para obtener más información y comprar boletos, visite DrPhillipsCenter.org.