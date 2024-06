Manifestantes queers for Palestine se enfrentan a un trabajador de Orlando Fringe

Un trabajador de Orlando Fringe pisotea una protesta artística emergente de Queers For Palestine. (Fotos del Instagram de CFL Queers for Palestine)

ORLANDO | Los miembros de Florida Central de Queers for Palestine subieron varias fotos y videos a su Instagram con una instalación de protesta que el grupo organizó en Orlando Fringe el 27 de mayo y un altercado posterior con un miembro del personal de Orlando Fringe.

La instalación mostraba tiendas de campaña blancas, con Rafah escrito con pintura roja en aerosol, y bolsas blancas para cadáveres cubiertas de “sangre”. Las tiendas de campaña están montadas al azar para reflejar los bombardeos que han estado ocurriendo en Gaza.

Los letreros bordean las carpas que dicen “EL IMPERIO ESTADOUNIDENSE APOYA LA SEGEGRACION RACIAL” y “APARENTEMENTE EL COSTO DE LA HARINA ES SANGRE”. El letrero anterior contiene múltiples huellas de manos rojas superpuestas por todo el letrero.

El primer video de la colección muestra la instalación siendo pisoteada por un trabajador de Fringe con una camiseta sin mangas amarilla y pantalones cortos cargo de camuflaje.

El segundo video de la colección es un primer plano del rostro del trabajador mientras dice: “… por la inclusión”.

En el segundo clip se puede escuchar a un miembro de Queers for Palestine diciendo: “Estás más enojado por el festival que por el genocidio. ¿Incluiste esto?”

La publicación de Instagram de @cflqueersofpalestine afirma que el trabajador agredió verbalmente a los organizadores que montaron la instalación, refiriéndose a uno con un improperio.

Orlando Fringe abordó la situación en una publicación inicial de Facebook que dice que se han puesto en contacto con Central Florida Queers for Palestine para obtener más información sobre la publicación.

“Si bien elogiamos y apoyamos la libertad de expresión, el arte emergente no fue parte del proceso de selección formal en el que participaron otros artistas en el festival”, escribió Orlando Fringe en la publicación. “De todos modos, nos tomamos toda la situación muy en serio y consideraremos los próximos pasos apropiados a medida que tengamos más datos disponibles, y nos comunicaremos más en ese momento”.

Orlando Fringe siguió con una larga declaración publicada en sus redes sociales el 31 de mayo abordando aún más el incidente, escribiendo que la misión de la organización es “proporcionar un medio accesible y asequible que reúna a diversos elementos de la comunidad e inspire experiencias creativas” y que “fallaron en esa misión” en la forma en que se manejó esta situación.

“En el último día de la 33ª edición anual del Festival Internacional de Teatro Fringe de Orlando, un miembro del personal de Fringe tuvo un altercado verbal con miembros de Central Florida Queers for Palestine, y posteriormente dañó una pieza de arte de protesta emergente que habían exhibido en el césped de Loch Haven Park, el centro del Festival”, escribió la organización artística. “Orlando Fringe se disculpa inequívocamente con Central Florida Queers for Palestine y la comunidad de Florida Central por las acciones de nuestro miembro del personal. No reflejan de ninguna manera los valores o expectativas de Orlando Fringe. El contrato de ese miembro del personal finalizó el 28 de mayo y no será renovado. Nos hemos puesto en contacto con Central Florida Queers for Palestine con la esperanza de hablar con ellos directamente y ofrecer una sincera disculpa por nuestro mal manejo de la situación”.

Orlando Fringe continuó abordando la razón de la protesta de Queers For Palestine, escribiendo que “la protesta en la raíz de este incidente estaba llamando la atención sobre las recientes atrocidades en Rafah. Para ser claros, Orlando Fringe apoya a todos los que están siendo víctimas de este conflicto. Lo que es más, condenamos en los términos más enérgicos posibles la imposición de sufrimiento humano en todas sus formas, incluido el genocidio, tanto histórico como contemporáneo”.

La declaración completa de Orlando Fringe se puede leer en sus páginas de Facebook e Instagram. Watermark ha estado en contacto con Central Florida Queers for Palestine para obtener más comentarios.