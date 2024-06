Revolución del arco iris: St Pete Pride lucha por Florida en 22º año

La celebración LGBTQ+ más grande de Florida dio la bienvenida a más de 500,000 personas a St. Petersburg en junio pasado, y se lanzó solo unas semanas después de que la sesión legislativa más anti-LGBTQ+ en la historia del estado llegara a su fin.

Casi 350.000 simpatizantes flanquearon a 8.000 manifestantes en el centro de San Petersburgo para el desfile del Orgullo, encabezado por la Marcha Trans, y más de 175.000 llenaron el Gran Distrito Central para el Festival Callejero del año pasado. Los organizadores dijeron que el apoyo envió un mensaje claro de que St Petersburgo Pride, y por extensión la comunidad a la que ha servido desde 2003, no iba a ninguna parte.

No lo ha hecho. La organización anunció su alineación para 2024 en enero, una serie de 13 eventos centrados en LGBTQ+ planificados por una de las juntas más diversas en la historia del Orgullo de St Petersburgo.

Ese organismo está dirigido por el Dr. Byron Green-Calisch, un defensor LGBTQ+, propietario de un negocio y orador público cuyas experiencias lo han llevado a convertirse en un defensor de la equidad en todos los espacios. También es negro, lo que significa que su elección marcó la primera vez para el Orgullo de San Petersburgo.

“Ser el primer presidente negro es realmente un gran problema”, le dijo a Watermark en enero. “La representación en sí misma es importante. Queremos asegurarnos de que la gente pueda ver cómo podría ser el futuro, y sabemos que si ves algo, es más probable que te involucres en ello”.

Green-Calisch se desempeñó como vicepresidente en 2023 con Stephanie Morge, quien permanece en el cargo, y dijo antes del evento del año pasado que estaba “genuinamente preocupado por nuestra seguridad”. Sin embargo, a medida que las festividades llegaban a su fin, se le recordó la resiliencia de la comunidad.

“Cuando llegamos a fin de mes para nuestro gran fin de semana de desfile, se me puso la piel de gallina todo el día porque no me había permitido experimentar la alegría que iba a estar allí”, explicó. “Se me vino encima muy rápido, ver a tanta gente joven, ver a tanta gente trans salir y participar en la Marcha Trans… Ver la ciudad salir con toda su fuerza y ser testigo de su alegría y emoción hizo que todo valiera la pena”.

Es un sentimiento que St Pete Pride espera replicar este año, esfuerzos que comenzaron el 26 de mayo en el concurso Mx. St Pete Pride 2024. Cerca de 500 simpatizantes asistieron a la competencia, que cambió su nombre de Miss St Pete Pride el año pasado para permitir que las concursantes participaran independientemente de su género.

Un total de 15 personas compitieron para convertirse en Miss, Mr. o Mx. St Pete Pride 2024. Seis compitieron por el título de Miss, tres por Mr. y otros seis por Mx. El certamen fue presentado por la artista de Florida Central, Angélica Sánchez, con Miss St Pete Pride 2022, Delores T. Van Cartier, como jueza principal.

Se unieron al panel Miss St Pete Pride 2010 Kori Stevens, la gran mariscal 2024 Dena Cass e Isaiah Sanchez Hilton, Mister St Pete Pride 2014. Alyssa Edwards de “RuPaul’s Drag Race” fue la jueza invitada especial.

Edwards estuvo entre los entretenimientos de la noche, que también incluyó a ex ganadores y destacó el Royal Court 2023 de St Pete Pride. Miss St Pete Pride Ceazia Giovanni Kreshé, Mr. St Pete Pride Vyn Suazion y Mx. St Pete Pride KaMarion Lavish cerraron sus reinados como solo ellos podían hacerlo.

Los concursantes participaron en cinco categorías, comenzando con una entrevista personal realizada el 25 de mayo. El certamen en sí incluyó una presentación, en la que las concursantes adornaron la bandera del Orgullo representativa de su identidad LGBTQ+, así como un vestido de noche para Miss, ropa de noche para Mr. y Evening Fashion para Mx. con una sesión de preguntas y respuestas.

Posteriormente, los organizadores entregaron a Stevens un premio especial Rainbow Revolution. “Este sistema no estaría aquí hoy si no fuera por una persona”, compartió desde el escenario, Clifford Hobbs, miembro de la junta directiva de St Pete Pride y director del concurso Mx St Pete Pride.

Entre otros reconocimientos, Stevens, la segunda Miss St Pete Pride, lideró el certamen durante más de una década. Llamó al artista “un elemento básico en esta comunidad y la razón por la que todos estamos aquí esta noche”.

Stevens agradeció a St Pete Pride por el honor, señalando que su activismo no es para el reconocimiento.

“Las cosas que hago son porque me hacen sentir bien”, explicó. “No lo son porque quiera que alguien vea lo que estoy haciendo… se siente bien, y es por eso que me sumerjo tanto como sea posible para asegurarme de que todos sean tratados bien y tratados de manera justa”.

El certamen cerró con talento. Cada concursante presentó una hazaña de su elección, que culminó con la coronación de Miss St Pete Pride Kiala Santi, Mr. St Pete Pride Amari Lavish y Mx. St Pete Pride Justine B. Knight.

Vivion Rachel Clarke, otra contendiente a Miss St Pete Pride esa noche, también fue coronada Miss St Pete Pride Elite. La división se creó después de que las ex ganadoras del certamen que realizaron su entrevista personal decidieran honrar el compromiso de la artista con el sistema; Clarke ha competido en siete concursos de St Pete Pride a lo largo de los años.

“No tenía idea de que iban a hacer esto”, dice Clarke. “Me dijeron que personificaba de qué se trataba el concurso y fue muy conmovedor para mí. Acabo de cumplir 60 años y me siento muy bendecido de seguir aquí en esta comunidad.

“Me sentía vieja”, reflexiona, “pero muy orgullosa de estar aquí. Significa mucho para mí representar el Orgullo de San Petersburgo. Siento que todo lo que he hecho no ha sido en vano, y a medida que doy de mí, quiero que la gente sepa que estoy dando de mi corazón”.

Santi, administradora de casos de Positively U, que brinda apoyo a personas que viven con el VIH y más, también está ansiosa por servir. Dice que está agradecida por el título, en parte, porque crea una plataforma para ayudarla a llegar a la comunidad de una manera nueva.

“Quiero asegurarme de que le estamos haciendo saber a la gente que está bien recibir la atención médica que necesita”, explica. “No es necesario que vengas a mi organización, pero quiero que la gente mantenga su salud como una prioridad”.

La artista con sede en Tampa, que se presenta regularmente en Southern Nights en Ybor, también señala que quería competir porque admira la autenticidad de St. Pete Pride.

“Todo se hace multiplicado por diez en St. Pete”, explica. “El Orgullo de San Pedro se siente más inclusivo, se siente como un progreso… Están abiertos a nuevas ideas y a dar paso y permitir que se escuchen todas las voces. Al ser una persona que se identifica como una mujer trans negra, no siempre tenemos esa voz y no siempre tenemos un asiento en la mesa para tomar decisiones”.

Hacer espacio para toda la comunidad es lo que atrajo a Knight a la competencia de este año también. La artista no binaria y de género fluido dice que está particularmente orgullosa de haber sido coronada como la segunda Mx. St Pete Pride.

“La misión de St Pete Pride es algo en lo que realmente creo”, dice Knight. “Me inspiraron a querer competir y representar al sistema de todo corazón; la mayoría de los concursos no tienen una división Mx.

“Es algo bastante nuevo en el mundo de la pompa, así que cuando finalmente vi que una división que era local en la ciudad en la que vivo hacía algo tan diverso, realmente me empujó a querer representar este sistema”, continúan. “Se siente bien comenzar un nuevo camino. Realmente creo que la división de México va a abrir más puertas para nuestra comunidad”.

Hasta ahora, algo que Mr. St Pete Pride 2024 entiende bien. Lavish está casado con la primera Mx. St Pete Pride y vio crecer el sistema a través de los ojos de su esposa en 2023.

“Me encanta el apoyo que la comunidad se brinda entre sí”, dice. “Los eventos, los simpatizantes, las organizaciones LGBTQ+ vierten cantidades abrumadoras de amor y energía en esta comunidad y en una serie de eventos… Para mí, el Orgullo de San Petersburgo significa inclusión e igualdad, sin dejar a nadie fuera. Todos son bienvenidos, aceptados y amados por igual”.

“Estoy encantado con la nueva cancha de 2024”, dice Hobbs. “No solo son artistas experimentados, sino que también son dedicados servidores de la comunidad… Realmente encarnan nuestro tema de Rainbow Revolutionaries, y estoy emocionado de ver el gran trabajo que hacen tanto dentro como fuera del escenario”.

Fastuoso también lo es. “Estén atentos a la Corte Real del Orgullo de Mx. St Pete”, bromea. “Ya tenemos mucho reservado para ustedes y no puedo esperar a que la comunidad lo vea todo junto”.

Esta temporada del Orgullo no ha sido todo arcoíris, por supuesto. El 8 de mayo se dio a conocer la noticia de que ninguno de los puentes de Florida, incluido el puente Sunshine Skyway de Tampa Bay, mostraría luces de arcoíris para el Orgullo este junio. En cambio, se han iluminado de rojo, blanco y azul desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo como parte del “Verano de la Libertad” del gobernador.

El alcalde Ken Welch también anunció el 24 de mayo que el mural callejero del Orgullo Progresista de la ciudad tendría que ser renovado después de que fuera vandalizado. El mural financiado por la comunidad se completó en 2020 y ha sido repintado por defensores LGBTQ+ antes de cada celebración desde entonces, la más reciente el 6 de mayo.

El Departamento de Policía de St. Petersburg fue notificado el 17 de mayo de que había sido desfigurado por al menos dos vehículos, lo que dejó marcas de neumáticos en todo el diseño. Al menos un sujeto ha sido identificado y se está llevando a cabo una investigación sobre el asunto.

“Quiero enfatizar que no hay lugar para el odio en San Petersburgo”, compartió Welch a través de las redes sociales. “Estamos unidos en valorar y apreciar a cada residente, independientemente de su orientación, identidad o expresión de género. Nuestras diferencias hacen de St. Pete la comunidad vibrante y diversa que apreciamos”.

El repintado se llevó a cabo el 30 de mayo, enfatizando el mensaje de Welch de que “Juntos, podemos demostrar que el amor siempre gana”, pero el vandalismo no fue el único motivo de preocupación de la comunidad. La Autoridad de Tránsito de Pinellas Suncoast confirmó el día anterior que la agencia no envolvería los autobuses para el Orgullo este año, algo que han hecho antes de cada Orgullo de St Pete desde 2016.

La noticia siguió a la aprobación este año de la HB 1301, una medida respaldada por la supermayoría republicana del estado y promulgada por el gobernador Ron DeSantis que entra en vigor el 1 de julio. Limita lo que los vehículos de transporte público pueden mostrar y, de acuerdo con la ley, el Departamento de Transporte de Florida pronto publicará pautas para iniciativas de marketing y publicidad.

Inicialmente, los funcionarios planearon envolver los autobuses antes del Orgullo de St Pete durante dos meses, pero optaron por no seguir adelante con los planes antes de la publicación del FDOT.

“En nuestra última reunión del comité legislativo, presentamos un plan revisado para las rotulaciones de autobuses basado en las discusiones que la Legislatura de Florida tuvo esta primavera y el recientemente aprobado Proyecto de Ley 1301 de la Cámara de Representantes”, dijo Stephanie Weaver, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de PSTA, a Watermark.

“Desde esa reunión del comité, nos hemos enterado de que el FDOT está en el proceso de desarrollar regulaciones relacionadas con la implementación de esa ley que nos han dicho que nos llegarán a finales de este verano”, continuó. “Como resultado de esa información, hemos decidido no instalar una envoltura del Orgullo, ni ninguna otra envoltura de fiesta/desfile y esperar hasta que el FDOT proporcione esta claridad sobre la ley”.

La decisión afecta a los envoltorios de apoyo a los veteranos y otros eventos como el Día de Martin Luther King Jr. Weaver señaló que la decisión no se tomó a la ligera y que PSTA continuará apoyando a St Pete Pride de otras maneras, ofreciendo un servicio de transporte de estacionamiento y transporte el día del desfile de este año y más.

Green-Calisch dice que la organización está agradecida por el apoyo continuo de PSTA. Señala que cada vez que “hay una oportunidad para aumentar el movimiento social, por lo general el siguiente paso después de eso es una reacción violenta y un intento de retractarse del poder o volver a oprimir al grupo oprimido”.

Esfuerzos como las exhibiciones de luces con temática del Orgullo, las rotulaciones de autobuses y los murales callejeros, dice, son ejemplos de esa reacción.

“St. Petersburgo ha sido un faro para la comunidad queer y un ejemplo asombroso de cómo una ciudad debe apoyar a sus residentes en un estado ha estado plagado de leyes diseñadas para atacar a la comunidad LGBTQIA”, explica. “Si bien estas exhibiciones no cambian el apoyo de las personas que las instalaron, es un gran ejemplo de cómo el trabajo que hacemos es increíblemente importante debido a estos momentos”.

Los partidarios del Orgullo de San Petersburgo se hicieron eco de ese sentimiento el 31 de mayo, reuniéndose en el Ayuntamiento de Petersburg para izar la bandera del Orgullo sobre el hito local por undécimo año consecutivo. La ceremonia comenzó con una introducción de la presidenta del Concejo Municipal de San Petersburgo, Deborah Figgs-Sanders, quien dijo que “el impacto de la comunidad LGBTQ en nuestra historia, a nivel nacional, internacional y aquí en casa es innegable.

“Así que, aunque algunos opten por no iluminar el puente Skyway, y trataron de no tener la envoltura en nuestros autobuses, todavía habrá suficiente luz, risas y amor… para iluminar el cielo”, continuó. “Por favor, únanse a mí para alentar una mayor aceptación y apoyo para todos, tan refrescante y tan hermoso como un arco iris. El orgullo que tenemos aquí durante todo el año es fuerte, porque sí, somos St. Petersburgo”.

La representante estatal Lindsay Cross habló a continuación, reflexionando sobre el “compromiso de la ciudad con la inclusión” que contrasta “con los intentos a nivel estatal de sofocar nuestras celebraciones y atenuar la luz de los hermosos miembros de nuestra comunidad”.

Posteriormente, destacó la legislación anti-LGBTQ+ apoyada por la supermayoría republicana del estado, incluidos los intentos de prohibir el izamiento de la bandera del Orgullo en las instalaciones gubernamentales, medidas a las que se opuso en Tallahassee.

“Proyectos de ley como la prohibición de la bandera, el proyecto de ley de expansión de Don’t Say LGBTQ+, el proyecto de ley contra los baños trans, la prohibición de la atención de afirmación de género están destinados a dividirnos y ponernos unos contra otros”, señaló Cross. “Pero eso no es lo que somos en St. Pete… Espero caminar con todos ustedes en el desfile del Orgullo, unirme a todos en los eventos del Orgullo de St Pete y, lo que es más importante, continuar celebrando el Orgullo todos y cada uno de los días del año”.

La representante estadounidense Kathy Castor siguió a Cross, destacando su lucha por los derechos civiles LGBTQ+ en D.C. Prometió aprobar la Ley de Igualdad y más si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre y elogió a Welch por su compromiso con la igualdad.

El alcalde comenzó sus comentarios señalando que “ha sido un año desafiante desde la última vez que izamos la bandera para el mes del Orgullo, pero hemos perseverado”. Señaló que estaba orgulloso de “estar juntos hoy para celebrar nuestro progreso, nuestros principios y quiénes somos como comunidad” antes de leer una proclamación que declara junio como el mes del Orgullo en San Petersburgo.

“Como dijo Martin Luther King Jr. tan profundamente: ‘La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes'”, dijo Welch. “Sus palabras nos recuerdan que la lucha por la verdadera igualdad y equidad está lejos de terminar, pero estamos comprometidos a estar con ustedes en este viaje”.

La directora ejecutiva de St Pete Pride, Nicole Berman, cerró la ceremonia, agradeciendo a los partidarios y llamando al St Pete Pride de este año “no solo una celebración, sino un faro de esperanza y resiliencia”.

“Cuando asistes al Orgullo de St. Petersburgo, no solo recuerdas nuestra historia y celebras a nuestra comunidad, sino que también haces una declaración de que estamos juntos en esto”, dijo. “Que nos solidarizamos con nuestrxs hermanxs negras, morenas, indígenas y trans. Ese orgullo, especialmente en St. Pete, es un recordatorio visible de que todos somos bienvenidos aquí.

“Necesitamos que se presenten y le muestren al mundo que ser queer en Florida se celebra”, enfatizó. “Que no importa lo que nos digan los legisladores o las figuras públicas, somos bienvenidos aquí. Les pedimos a ustedes, a nuestra familia LGBTQIA+ y a sus aliados, que se unan a nosotros para manifestarse y defender la liberación, la celebración, la representación y la resistencia”.

St Pete Pride llevará a cabo eventos durante todo el mes de junio, detallados en la barra lateral y en la Guía oficial de St Pete Pride. Léalo en las ediciones actuales de Watermark y en WatermarkOnline.com. Obtenga más información allí y en StPetePride.org.

EVENTOS OFICIALES DEL ORGULLO DE SAN PETERSBURGO

JUEVES 6 DE JUNIO

Recepción de Stonewall

$75, 6-9 p.m. | El Museo James de Arte Occidental y de Vida Silvestre, 150 Central Ave.

La recepción anual de Stonewall es una oportunidad para mostrar su apoyo al Orgullo de St Pete y a la comunidad LGBTQ+ en toda la Bahía de Tampa. Las ganancias ayudan a mantener los eventos del Orgullo de St Pete accesibles para el público. La organización celebrará la historia del movimiento del Orgullo mientras apoya la misión del Orgullo de St Petersburgo con oradores invitados, barra libre y más.

SÁBADO 8 DE JUNIO

Día de la Juventud y la Familia del Orgullo de San Petersburgo

Gratis, de 10 a.m. a 2 p.m. | Parque North Straub, 400 Bayshore Dr. NE

Este evento lleno de alegría atraerá a miles de jóvenes, familias y aliados LGBTQ+ a North Straub Park para este evento del Orgullo único en su tipo. La celebración del año pasado fue un notable reflejo de la comunidad diversa y abierta de San Petersburgo, y muchos de los asistentes eran familias aliadas. Los visitantes disfrutarán de actividades enfocadas en la familia, vendedores y actuaciones en el escenario principal.

JUEVES 13 DE JUNIO

Ritmos de orgullo

Gratis, 7-10 p.m. | La Mancha Húmeda, 2355 Central Ave.

Prepárate para una noche llena de música vibrante, deslumbrantes actuaciones de drag y artes cautivadoras con la candente celebración del Orgullo Latino en la Noche Latina de St Pete Pride. Experimenta el espíritu ardiente y la colorida cultura de la comunidad queer latina con música y baile. DJ Ace Vedo tocará los ritmos más calientes para mantener la energía alta durante toda la noche.

VIERNES 14 DE JUNIO – SÁBADO 15 DE JUNIO

Shades of Pride: Festival de Arte y Música LGBTQ+ de Juneteenth

Gratis, 14 de junio, 5:30 p.m.-3 a.m.; 15 de junio: 1 p.m.-3 a.m. | La Fábrica, 2606 Fairfield Ave S.

St Petersburgo Pride’s Shades of Pride Juneteenth Celebration es un festival de arte y música de dos días que muestra la experiencia negra y latina de la comunidad LGBTQ+ en Tampa Bay a través del arte, la cultura, la música y paneles de discusión. Entre los oradores destacados se encuentran la senadora estatal Shevrin Jones, la representante estatal y Gran Mariscal Michelle Rayner, el enlace LGTBQ+ de la ciudad de St. Petersburg Eric Vaughn y la directora ejecutiva de Equality Florida Nadine Smith, con entretenimiento de SevnDeep, Jazelle Barbie Royale, Tae Da Tea, Leiomy Miyake-Mugler, Diamond Carrington, Donat Ricketts y más.

VIERNES 21 DE JUNIO

Concierto del viernes por la noche del Orgullo de San Petersburgo

$25, 6-10 p.m. | Jannus Live, 200 1st Ave. N.

Baila, mézclate y emociónate al ver a algunos de tus artistas LGBTQ+ locales favoritos en el escenario Jannus Live. Cerrando la noche está la drag queen favorita de tu drag queen favorita, la increíblemente talentosa Sasha Colby, ganadora de la temporada 15 de “RuPaul’s Drag Race”. Lee la entrevista de Watermark con el artista favorito de los fans en la página 29.

SÁBADO 22 DE JUNIO

El Desfile del Orgullo de St. Petersburgo

Gratis, 2-10 p.m. | Parques de North & South Straub, 400 Bayshore Dr. NE y 198 Bayshore Dr. NE.

Para honrar la historia del Orgullo de San Petersburgo, celebrar a la comunidad LGBTQ+ y crear un lugar accesible y seguro para todos, el Orgullo de San Pedro organizará su festival del Día del Orgullo más grande hasta la fecha. El evento contará con el cabeza de cartel del escenario principal, Saucy Santana, y una variedad de vendedores locales y camiones de comida, junto con asientos de desfile en primera fila de glamstand, jardines de bebidas, múltiples escenarios, un área familiar y más.

SÁBADO 22 DE JUNIO

Marcha Trans del Orgullo de San Petersburgo

Gratis, 5:15-5:30 p.m. | Mole @ Vinoy Park, 701 Bayshore Dr. NE

La Marcha Trans imagina un mundo en el que todas las personas trans y de género no conforme estén seguras, amadas y empoderadas, y saldrá del Parque Vinoy entre las 5:15 y las 5:30 p.m. y marchará a lo largo de Bayshore Dr. Registrarse para marchar es gratis. La marcha encabezará el Desfile del Orgullo de St Petersburgo de este año.

SÁBADO 22 DE JUNIO

Desfile del Orgullo de San Petersburgo

Gratis, 6 p.m. | Bayshore Dr., Centro de la ciudad

¡Prepárese para pintar el arco iris de la ciudad mientras iluminamos Bayshore Dr. en el centro de St. Pete con amor, unidad y la energía innegable del Desfile del Orgullo más grande de Florida! El Desfile del Orgullo de St Pete 2024 saldrá de Albert Whitted Park a las 6 p.m. y viajará a lo largo de Bayshore Dr., lleno de coloridas carrozas, grupos de marcha y toneladas de botín a lo largo de la ruta. ¡Reúne a tu equipo y prepárate para mostrarle al mundo que en Florida el amor siempre gana! Las entradas para el Glamstand 2024 y el área de observación privada están disponibles en StPetePride.org.

DOMINGO 22 DE JUNIO

Desnúdate 3: “Nada más que tu bandera”

$15+, 9 p.m.-1 a.m., NOVA 535, 535 Dr. MLK Jr. St. N.

Después del Desfile del Orgullo, venga a disfrutar de la 3ª fiesta anual “GET NUDE” de las Lesbianas Negras de Tampa Bay. El tema de este año rinde homenaje al Carnaval del Caribe, una celebración de la libertad y la cultura en todo el Caribe y la diáspora caribeña en todo el mundo. El evento cuenta con espacios interiores y exteriores, dos bares, camiones de comida, sala para descansar y sala para bailar con DJ Donnie Luv tocando su Soca, Afrobeats, Reggae, Hip-Hop y R&B favoritos. Las mujeres queer negras y morenas están centradas en este evento, pero todas son bienvenidas.

DOMINGO 23 DE JUNIO

Feria de Grand Central Street

Gratis, 12-5 p.m. | Las cuadras 2000-3100 del Grand Central District, Central Ave.

La popular Feria Callejera de los Domingos del Orgullo de San Pedro regresará al lugar de nacimiento del Orgullo de San Pedro, trayendo a decenas de miles de personas de todas las edades al Distrito Grand Central para disfrutar cuadra tras cuadra de entretenimiento, vendedores, comida, socios comunitarios y una nueva Zona de Diversión Familiar. Con artistas callejeros, inflables y cientos de empresas y organizaciones participantes, St Pete Pride promete algo para todos.

VIERNES 28 DE JUNIO

Transtástico

$10+, 6-9 p.m. | Museo de Bellas Artes, 255 Beach Dr. NE

Únete al Orgullo de St Petersburgo para celebrar a la comunidad trans, no binaria, de género no conforme y de género diverso. Transtastic tiene como objetivo elevar y centrar las experiencias de las personas dentro de la comunidad a través de una celebración de la música, el arte y la reunión social. Los huéspedes pasarán tiempo en espacios interiores y exteriores disfrutando de bocadillos ligeros, una barra de efectivo y comunidad.

DOMINGO 30 DE JUNIO

Generaciones de orgullo

Gratis, 1-5 p.m. | Empath Partners in Care, 3050 1st Ave. S.

Únase a St Petersburgo Pride y EPIC para este evento inaugural que celebra a aquellos 50+ que allanaron el camino para las generaciones futuras. Habrá comida, juegos, un DJ LGBTQ+ y más. También puedes formar parte de una exposición de arte interactiva con fotos de la vida LGBTQ+ de San Petersburgo a lo largo de los años.