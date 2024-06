El musical “From Here” explora la vida antes y después de la masacre del club gay Pulse

Blake Aburn en una producción de Orlando de “From Here”. (Foto de Ashleigh Ann Gardner, proporcionada por Renaissance Theatre Company)

NUEVA YORK (AP) | El dramaturgo Donald Rupe no tenía la intención de escribir un musical sobre la masacre en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida. Quería escribir sobre sus amigos. Pero cuanto más indagaba, más regresaba al trauma de 2016 de su ciudad.

“La conexión con Pulse realmente no estaba planeada, pero si iba a escribir honestamente sobre mí y sobre mis amigos en ese período de tiempo, sería falso no hablar de cómo nos afectó”, dice Rupe desde Orlando.

Lo que el dramaturgo ha creado es la poderosa y conmovedora “From Here”, que explora los complejos sentimientos y reacciones de la comunidad en los días posteriores a que un pistolero solitario matara a 49 personas en el club gay de Orlando.

El musical, que hará su en el circuito off-Broadway este verano, se centra en Daniel, un treintañero con un grupo muy unido de amigos queer que navegan por la vida, la inseguridad y las relaciones con humor y amabilidad. Daniel tiene una relación tortuosa con su madre.

“Es y no es sobre Pulse”, dice Rupe. “Ni siquiera mencionamos a Pulse durante los primeros 45 minutos de la obra. Pero luego, como sucedió en la vida real, una vez que ese momento se cruza con el drama cotidiano, cambia todo. Eso es intencional porque así es como se sintió aquí”.

El ataque más mortífero contra la comunidad LGBTQ en la historia de Estados Unidos dejó 49 muertos y 53 heridos un día que se celebraba la “Noche Latina” en el club. El pistolero Omar Mateen fue asesinado después de un enfrentamiento de tres horas con miembros de un equipo SWAT. Había jurado lealtad al Estado Islámico.

En ese momento, fue el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos. Pero esa cifra fue superada al año siguiente, cuando 58 personas murieron y más de 850 resultaron heridas entre una multitud de 22.000 personas en un festival de música country en Las Vegas.

“From Here” debutó en el Festival Fringe de Orlando de 2019 y ha tenido algunas presentaciones limitadas en el centro de Florida y una versión de concierto en Nueva York. Aterriza en The Pershing Square Signature Center en Manhattan el 27 de junio y se extenderá hasta agosto.

Si bien Rupe no perdió a ningún amigo cercano en la masacre, el actor y cantante Blake Aburn, quien interpreta a Daniel, sí lo hizo. En cada actuación revive el horror, pero señala que también está contando una historia sobre el amor y la aceptación.

“Es realmente catártico, para ser honesto contigo. La tragedia de Pulse fue muy dura para mí y fue un momento difícil para todos en Orlando”, dice.

“La historia termina con una nota alta y Daniel sintiéndose esperanzado. Así que es fácil pasar por eso de esa manera, pensar en las emociones en lugar de en las tragedias”, agregó.

Rupe ha alargado, remodelado y editado el musical desde que debutó como una presentación de 15 minutos en el Festival Fringe. Dice que quería contar una historia que fuera profundamente personal de una manera respetuosa pero también significativa. El público nunca es llevado al interior de la discoteca, sino que siente las secuelas de los tiroteos.

Si bien la obra se basa en la experiencia de Orlando, Rupe cree que puede ser apreciada por cualquier comunidad que haya sufrido un trauma masivo, especialmente lugares sacudidos por masacres con armas de fuego, como Newtown, Connecticut; Blacksburg, Virginia, y Uvalde, Texas.

“Creo que muchas personas ahora, desafortunadamente, tienen una conexión con el trauma compartido o el dolor compartido, ya sea por la violencia por armas de fuego sin sentido o algo ampliamente experimentado como la pandemia”, dice Rupe.

Para Omar Cardona, un veterano de “The Voice” que interpreta a Ricky, quien es el interés romántico de Daniel, la masacre está “demasiado cerca de casa”. Nació y creció en Orlando, y uno de sus mejores amigos fue asesinado esa noche.

“Es una gran responsabilidad, una responsabilidad gigantesca, para nosotros poder retratarlo y retratarlo honestamente”, dice Cardona. “Las lágrimas simplemente fluyen”.

La primera canción en la obra después del tiroteo es “When Angels Fall”, con la poderosa letra: “The world stopped moving — frozen by a disapproving God/When angels fall, the city walls all disappear/We’re all from here” (“El mundo dejó de moverse, congelado por un dios reprobador/Cuando los ángeles caen, las murallas de la ciudad desaparecen / Todos somos de aquí”).

Rupe y el elenco esperan que el musical pueda conducir a la sanación o a una comprensión compartida de una época oscura. También puede decir lo que puede sucederle a una ciudad destrozada por la violencia armada sin sentido.

“Es una historia que necesitaba ser contada porque, sí, siempre seguiremos recordando y nunca olvidaremos a los que perdimos, pero siento que necesitábamos algo para cerrar esta historia y ponerla en el éter”, dice Cardona.