El Condado de Osceola revela los diseños conceptuales para su tributo a Pulse, ‘Wings of the Rainbow’

Diseño conceptual “Alas del Arco Iris”. (cortesía del condado de Osceola)

El Condado de Osceola reveló los diseños conceptuales para un nuevo tributo a Pulse en el octavo recuerdo de la tragedia de Pulse el 12 de junio en un comunicado de prensa.

Trabajando con el artista JEFRË, en colaboración con la presidenta de la Junta de la Comisión del Condado de Osceola, Cherly Grieb, se planea que la escultura se ubique en el Parque Brownie Wise en el lago Tohopekaliga. La estructura está destinada a ser un símbolo de recuerdo, diversidad y esperanza.

La escultura de 49 pies, que representa a las 49 víctimas, está diseñada con el mismo número de alas de vidrio con los colores del arco iris. Cada ala llevará el nombre de una de las víctimas, lo que convierte el homenaje en un lugar íntimo de recuerdo para los fallecidos.

Aunque la tragedia ocurrió en Orlando, el condado de Osceola tiene una conexión directa con el evento. Más del 20% de las 49 víctimas vivían en el condado de Osceola, así como varios sobrevivientes.

“‘Wings of the Rainbow’ asegura que los recuerdos de estas personas continúen brillando intensamente, como un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad, la diversidad y el recuerdo”, dijo Grieb en el comunicado.

“Crear ‘Wings of the Rainbow’ ha sido un viaje profundamente emotivo y satisfactorio. Espero que este tributo no solo honre las vidas que perdimos, sino que también sirva como un faro de esperanza y unidad para la comunidad. Me siento honrado de crear un tributo que celebra las vidas que se perdieron en ese horrible día y de estar ubicado en un espacio pasivo y tranquilo que está alejado de los trágicos eventos de esa noche, un lugar de sanación y espiritualidad”, dijo JEFRË en el comunicado.