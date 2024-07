Ciencia Ficción/Función de Lugar de Trabajo: Viaje en el tiempo a Straz para ‘The Rocky Horror Show’ de Jobsite

Mark Wildman (izq.) como Rocky y Clay Christopher como el Dr. Frank-N-Furter. (Foto cortesía de James Zambon Productions)

La antigüedad… Se acabó la pación para Jobsite Theater y sus fanáticos. Después de 25 temporadas, la compañía de teatro residente del Straz Center presentará una versión de “The Rocky Horror Show” del 10 de julio al 4 de agosto, una producción que se convirtió en su best-seller #1 semanas antes de la noche de estreno.

“Este puede ser uno de los espectáculos más formativos para mí como artista y como ser humano, pero lo que nunca he hecho es dirigir el espectáculo escénico”, dice el director David Jenkins, también cofundador y director artístico de producción de Jobsite. “He querido esto desde siempre, y el momento y el lugar correctos finalmente se unieron”.

“Siento que mi vida me ha llevado a esto. Probablemente debería retirarme después”, reflexiona también.

Jobsite anunció la inclusión de “The Rocky Horror Show” como parte de su temporada histórica el año pasado, prometiendo un giro único en el “musical gótico de ciencia ficción kitsch de rock ‘n’ roll original”. Lo llamaron “una obviedad para la compañía”, que ha producido versiones memorables de clásicos de culto como “Hedwig and the Angry Inch” y otros elementos básicos en los últimos años.

“Brad Majors y Janet Weiss, atrapados con un neumático pinchado durante una tormenta, descubren la espeluznante mansión del Dr. Frank-N-Furter mientras buscan un teléfono para pedir ayuda”, se describe oficialmente. A medida que su inocencia (y más) es despojada, se encuentran con un castillo lleno de personajes salvajes mientras el no tan bueno Dr. y su variopinto equipo revelan su última creación: un pastel de carne inspirado en Charles Atlas llamado Rocky.

“Déjate llevar por el placer absoluto en este hito icónico del teatro musical y, ahora con casi 50 años, parte perdurable de la cultura popular”, concluye su sinopsis.

El musical en vivo es anterior a la célebre adaptación de 1975 “The Rocky Horror Picture Show” y es “en muchos sentidos muy, muy diferente a la película que inspiró”, señala Jobsite. Entre otras cosas, Rocky tiene líneas, el ritmo es mucho más rápido y hay canciones adicionales para complementar favoritos como “Dammit Janet”, “Time Warp” y “Sweet Transvestite”.

La participación de la audiencia, que se ha convertido en costumbre en las proyecciones nocturnas a lo largo de las décadas, donde los miembros de la audiencia y los proyectados en la sombra gritan líneas, cantan y traen accesorios para arrojar a las pantallas, está permitida para la versión de Jobsite, pero con algunas advertencias. Por un lado, el programa es diferente de la película, por lo que el tiempo de las líneas ha cambiado con menos pausas en el guión.

Jobsite también pide a los asistentes que no traigan accesorios, ya que se venderán bolsas de accesorios en el vestíbulo antes del espectáculo, y que tengan en cuenta las diferencias entre la versión en vivo y el guión.

“Muchas líneas de AP para la película se basan en señales visuales que no estarán presentes en el escenario, por lo que eso que estás gritando ni siquiera tendrá sentido”, explica Jenkins. “Decimos esto para subrayar que la mayoría de sus devoluciones de llamadas perfectamente sincronizadas construidas a lo largo de los años en las proyecciones de Shadow Cast no funcionarán en el espectáculo en vivo, y los miembros de la audiencia que intentan competir con un programa en vivo / no la película pueden ser frustrantes para la audiencia, el elenco y tal vez incluso para usted”.

Jenkins se inspiró en la grabación del elenco de 1974 del Roxy en Los Ángeles para la producción de Jobsite, describiéndola como “más cruda y más verdadera que la película”. También ha examinado versiones más recientes como “Rocky Horror Live” del West End de 2015.

Cualquiera que sea su iteración, “Rocky Horror” es conocida por sus personajes descaradamente orgullosos, trajes coloridos y escenarios e historia únicos. Todo es parte de la razón por la que la propiedad ha obtenido una gran base de fans LGBTQ+.

Jenkins considera que “Rocky Horror” es importante para la comunidad porque enfatiza ser fiel a uno mismo a pesar de las presiones sociales. Es algo que experimentó por primera vez a los 14 años en su Jacksonville natal, donde era “demasiado joven” para verlo y se “enganchó” al instante, convirtiéndose en parte del shadowcast en cuestión de semanas.

“Para mí, como aliado cisgénero y heterosexual, ‘Rocky Horror’ fue mi punto de entrada para tener contacto directo con personas que no vivían/amaban como yo y aprender, ganar empatía y comprensión”, dice. “Especialmente en una ciudad como Jacksonville a finales de los 80 y principios de los 90, no se puede exagerar el valor de eso. El espectáculo existe en este espacio seguro de celebración, ¿qué es lo que no se puede amar?”

Jobsite ha reclutado a una variedad de artistas locales galardonados, una banda en vivo y un equipo de producción para llevar “Rocky Horror” al escenario, incluido el elemento básico de la compañía Spencer Meyers. El animador dará vida a Riff Raff.

Meyers dice que le ha encantado “Rocky Horror” desde que era un adolescente y está emocionado de interpretar al manitas jorobado, uno de sus antagonistas más populares que ocupa un lugar destacado en Time Warp.

“Tengo la oportunidad de ser parte de una de las canciones y bailes más icónicos y tengo una racha de villano. Inscríbeme”, dice. “Este grupo tiene algunos de los cantantes más increíbles con los que he trabajado. Me siento verdaderamente honrado y honrado de estar en esta producción con tantas personas talentosas, [hay] tantas con las que no he trabajado antes y todas son fenomenales”.

Eso incluye al artista favorito de los fanáticos, Matthew McGee, otro actor LGBTQ+ que subió al escenario. Interpreta a El Narrador, también conocido como El Criminólogo.

McGee interpretó previamente al Dr. Frank-N-Furter en American Stage en la producción de 2012 de American Stage in the Park, así como el papel de The Narrator por primera vez en 2023. “Rocky Horror” marca su debut en Jobsite y dice que el programa tiene una “propiedad queer definitiva”, pero también un atractivo más amplio.

“A tu abuela le gusta ‘Rocky Horror’ y lo más probable es que también sepa cómo hacer el Time Warp”, explica McGee. “Es poderoso que este programa adopte firmemente la contracultura de manera tan significativa y, al mismo tiempo, reúna a las personas para celebrar las diferencias. Programación perfecta para estos tiempos extraños”.

También agrega que, si bien “Rocky Horror” a menudo se produce cerca de Halloween, “se atrevería a decir que esta obra en realidad funciona mejor fuera de la temporada espeluznante”.

“‘Rocky’ funciona todo el año y el verano es un buen momento para combatir el calor en The Frankenstein Place”, señala McGee. “Mientras que otras compañías de Tampa Bay buscan activamente talentos de fuera de la ciudad, la producción de Jobsite [también] cuenta con un elenco de profesionales locales de primer nivel en la cima de su juego. ¡Eso es algo que hay que celebrar y apoyar!”.

También hace su debut en Jobsite con la producción Clay Christopher, encargado del papel del “dulce travesti de Transexual, Transilvania”, el Dr. Frank-N-Furter. Christopher ha estado en múltiples producciones en el teatro y la pantalla y siempre ha soñado con protagonizar “Rocky Horror”.

Christopher, como la mayoría del elenco, vio “Rocky Horror Picture Show” e inmediatamente supo que era algo de lo que quería ser parte. Poder interpretar uno de los papeles más célebres del creador Tim Curry es un sueño de toda la vida hecho realidad, dice, especialmente como persona de color.

“He visto tal vez a una persona de color interpretar el papel… Tener la oportunidad como hombre de color de asumir el papel ha sido muy importante para mí”, dice. “Frank es un personaje delicioso, lleno de confianza, fuerza, belleza y, sin embargo, ofrece una vulnerabilidad que es conmovedora. ¿Cómo no iba a querer sumergirme en su presencia?”

Espera que su actuación le recuerde al público que debe mantenerse fiel a sí mismo.

“Este espectáculo exclama y casi exige que las personas sean quienes quieran ser y experimenten sus deseos; para ser quienes realmente son por dentro”, comparte Christopher. “Como canta Frank hacia el final del espectáculo: ‘¡No lo sueñes, que sea!’ Sé quien eres y ámate incondicionalmente”.

“The Rocky Horror Show” se presenta del 10 de julio al 4 de agosto en el Teatro Jaeb en el Straz Center for Performing Arts, ubicado en 1010 N Macinnes Pl. en Tampa. Los boletos comienzan en $ 24.50 y los horarios varían. Para obtener más información y leer las preguntas frecuentes completas de Jobsite, visite JobsiteTheater.org.