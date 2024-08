Whitney Fox detalla su apoyo a los floridanos LGBTQ+

Whitney Fox y sus seguidores marchan en el desfile del Orgullo de San Petersburgo. (FOTO CORTESÍA DE LA CAMPAÑA DE WHITNEY FOX)

SAN PETERSBURGO | Whitney Fox es una de los cinco demócratas que se postulan en las primarias de Florida el 20 de agosto para representar al Distrito 13 del Congreso, un escaño de Tampa Bay que actualmente ocupa la republicana Anna Paulina Luna.

Al igual que sus oponentes demócratas, Fox promete abogar por los floridanos LGBTQ+. Su sitio web la describe como “una madre que luchará para mejorar la calidad de vida del distrito 13 de Florida y del pueblo estadounidense”.

El nativo de Tampa Bay se desempeñó anteriormente como director de comunicaciones de la Autoridad de Tránsito de Pinellas Suncoast, encabezando su sistema de tránsito rápido SunRunner Bus y otras iniciativas inclusivas. Su campaña dice que su experiencia en políticas públicas le ha ayudado a entender que “una comunidad próspera crea una economía próspera”, que “requiere libertad e igualdad para todos”.

“He estado trabajando para la comunidad a lo largo de mi carrera, tratando de hacer lo que puedo para mejorar la vida cotidiana de las personas”, dice Fox. “He estado trabajando en estrecha colaboración con nuestra comunidad y nuestros líderes electos locales para comprender realmente muchos de los problemas que enfrenta nuestra comunidad”.

Fox lanzó su campaña en octubre pasado y desde entonces ha trabajado regularmente para conectarse con los votantes LGBTQ+ y aliados. El St Pete Pride de este año marcó la sexta vez que participa.

“El Orgullo de San Petersburgo es uno de mis fines de semana favoritos y fue toda una experiencia caminar como candidata al Congreso”, reflexiona. “Cada vez que estoy en St Pete Pride estoy disfrutando de la celebración, pero esta vez… Escuché varias veces a la gente decir: ‘Gracias por estar aquí’. Estaban muy agradecidos de sentirse vistos y escuchados, y es una petición tan pequeña ser reconocidos”.

Fox dice que es muy consciente de “los ataques contra la comunidad LGBTQ+ en Florida” en los últimos años y promete enfrentarse a ellos si es elegida, tanto en casa como en D.C.

“Tenemos que asegurarnos de que la gente sepa que esto no es Florida”, enfatiza. “Esta no es la Florida que conozco y esto no es lo que somos. Estoy convencido de que este noviembre vamos a mostrarle a la gente lo que realmente representa la Florida”.

Además de recibir el apoyo de aliados como la representante estadounidense Kathy Castor y el exalcalde de San Petersburgo Rick Kriseman, los funcionarios electos LGBTQ+ también han respaldado a Fox. Entre los partidarios locales se encuentran el comisionado de Largo, Michael Smith, y la representante estatal Michele Rayner.

Según los informes de la Comisión Federal Electoral, Fox también puede ser el mejor preparado para desafiar financieramente a Luna. Regularmente ha superado al titular y a sus oponentes en las primarias.

“Esto no es solo recaudación de fondos, es un movimiento para un cambio real en Pinellas”, compartió Fox el 17 de julio. “Mientras Luna persigue los titulares, nosotros luchamos por ti”.

Fox le dice a Watermark que Luna hará lo contrario por los floridanos LGBTQ+. El representante tiene un historial de hacer comentarios despectivos sobre la comunidad.

“Sé muy bien que esos no son los valores del condado de Pinellas”, señala Fox. “Esos no son los valores de este distrito y la gente está ansiosa por sacarla del cargo. Cuando estos extremistas traten de silenciar nuestras voces, vamos a hablar más fuerte este noviembre, y cuando intenten dividirnos, nos uniremos más fuertes”.

Para obtener más información sobre Whitney Fox, visite WhitneyFoxForCongress.com. Obtenga más información sobre los otros demócratas que esperan desafiar a Anna Paulina Luna en la cobertura electoral de Watermark en la página 25.