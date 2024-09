Residente de Orlando alega homofobia después de revisar pizzería local

Ryan Gregg (R) y su pareja se mudaron recientemente a Florida Central. Foto cortesía de Gregg

ORLANDO | Un residente de Orlando dice que experimentó homofobia y acoso en una pizzería en julio después de dejar una reseña.

Ryan Gregg y su socio se mudaron a Park Central en julio, donde se enteraron de que Solorzano’s Pizzeria & Poolside Bistro se encuentra dentro de la comunidad. Después de pasar el rato junto a la piscina cercana, la pareja tuvo problemas con el restaurante el 28 de julio.

Gregg dice que hay cinco piscinas comunitarias en la comunidad, una de las cuales está ubicada junto a la pizzería. Ese mismo es el más cercano a la unidad de Gregg.

La pareja decidió ir a la piscina con una hielera de bebidas, pero Gregg dice que les dijeron a través de un sistema de altavoces de la pizzería que no podían estar en el área de la piscina con ninguna bebida o comida que no se comprara en el restaurante.

Poco después se les acercó la seguridad de la comunidad y les dijeron lo mismo. Se fueron a otra piscina y más tarde esa noche hicieron un pedido para recoger en la pizzería. Dice que a la pareja no le gustó la pizza ni pensó que el precio fuera justo.

Después de dejar una reseña baja en Tripadvisor sobre la experiencia y la comida, Gregg recibió un mensaje privado en Facebook del propietario, Phil Solórzano. En los mensajes compartidos con Watermark y disponibles en el sitio web de Tripadvisor, Solórzano indicó que conocía el lugar de trabajo de Gregg.

Solórzano advirtió que él y sus empleados compartirían críticas negativas del lugar de trabajo desde que Gregg “golpeó” su negocio. Después de que intercambiaron mensajes, Gregg notó que Solórzano respondió a su revisión.

“Respondió a mi crítica básicamente burlándose de mí por ser gay y tener pareja, llamándolo amante, y le dije que esos comentarios no eran apreciados y eran, en mi opinión, homofóbicos”, dice Gregg.

Gregg también compartió la reseña en Google Review, Yelp y Reddit. Un usuario en Reddit le alertó de que el restaurante hizo una publicación en Facebook que incluía fotos de Gregg de Halloween de 2019. La publicación llamaba a Gregg un travesti y las redes sociales de Gregg todavía estaban adjuntas a las fotos. A partir del 16 de agosto, la publicación había sido eliminada.

Solórzano dice que no estaba en el restaurante cuando ocurrió el incidente, pero hizo la publicación en Facebook para defenderse después de la reseña de Gregg.

“No tiene sentido”, dice Solórzano. “Todo eso de ‘homófobo’, ‘tránsfobo’ es ridículo. Tengo empleados gays en todas mis pizzerías, no me importa si son gays o no. Tengo blancos, negros, asiáticos, todos. Un racista no es algo que yo soy. Homofóbico definitivamente no es algo que yo soy”.

Reflexionando sobre el asunto, Solórzano dice que dos errores no hacen un acierto, pero continúa afirmando que la revisión es una mentira fabricada. Le aconsejó a Watermark que eliminaría su publicación si se eliminaba la reseña de Gregg.

“Tengo una comida excepcional, una calidad excepcional y un servicio al cliente”, dice Solórzano. “Todo es mentira, así que cuando los clientes vengan a conocerme, la verdad hablará”.

Gregg dice que está buscando asesoramiento legal y también se ha puesto en contacto con su propietario, que también es el propietario de la pizzería. Dice que han tenido una conversación, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria.

“Entiendo que están en un lugar extraño porque tienen un inquilino comercial, pero también tienen la obligación con los inquilinos residenciales de mantenerlos en un entorno seguro”, dice Gregg. “Creo que esto es algo que mi grupo de administración de propiedades debe considerar seriamente si se trata de un inquilino que los pinta de manera positiva o si aprueban el comportamiento y el acoso de sus residentes”.

Al final del día, Gregg dice que todos deberían estar abiertos a los comentarios. Dice que no fue apropiado que se hiciera una publicación humillante porque se compartió una reseña que no fue positiva.

“Creo que cuando tienes una gran experiencia, se lo cuentas a una o dos personas, cuando tienes una experiencia realmente negativa, se lo cuentas a mucha más gente”, dice Greggs.