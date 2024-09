Watermark 30 años: Scott Jackson Smith

Editor de Watermark, 2001-2002

Cuando el editor en jefe de Watermark, Jeremy Williams, me pidió por primera vez que contribuyera con algunos recuerdos de mi tiempo como el primer editor de la revista de noticias (aparte del fundador, editor y mentor Tom Dyer), mis emociones llegaron a un lugar feliz. No recordaba muchos detalles, pero recuerdo que me encantaba el periódico, nuestro personal y colaboradores, y estaba muy agradecido con nuestros valientes y solidarios anunciantes. Todavía lo considero el mejor trabajo que he tenido.

No fue un trabajo fácil. En mi puesto, se me ocurrieron ideas para historias, designé tareas y plazos para nuestros diversos periodistas, hice el diseño de la página y la colocación de anuncios, edité todo el texto, escribí “Editor’s Desk” (mi favorito) y codirigí el arte de nuestras portadas, entre otras tareas. Después de que cada número se “acostaba” y todos los demás se tomaban uno o dos días libres, yo todavía estaba en la oficina actualizando el sitio web. Fueron días largos, pero siempre parecía que de alguna manera nos estábamos divirtiendo.

Mientras daba este paseo por el carril de la memoria, de repente recordé que yo era editor durante el 11 de septiembre. Llegué a la oficina un poco tarde ese día y fue como entrar en otro mundo. El personal guardó silencio. No hubo risas ni bromas. Simplemente se sentaron alrededor luciendo completamente entumecidos. Alguien dijo: “No puedes entrar en Internet”. No tenía ni idea de lo que estaba pasando.

No tardó mucho en hacerse una idea de lo que había sucedido en el mundo aquella mañana. Tenía un problema: el periódico debía entregarse en la imprenta esa noche. Necesitaba a mi personal. Creo que estuve en algún lugar entre una animadora y un sargento instructor durante el resto del día (y probablemente durante muchas semanas después). Traté de mantener el ánimo, pero a veces era necesario ladrar órdenes a la gente para que hiciera su trabajo. Recuerdo que dije: “¡Las noticias no duermen!”

Por curiosidad, comencé a revisar mis archivos digitales personales de Watermark para tratar de refrescar otros recuerdos. Lo que aprendí fue que nosotros, como comunidad, estábamos constantemente en batalla. Luchamos contra la prohibición de la adopción entre personas del mismo sexo en Florida. Nos movilizamos para que se incluyera la “orientación sexual” en las políticas contra la discriminación. Luchábamos constantemente por una cosa simple llamada “igualdad”.

Una historia que cubrimos bastante fue cuando la oficial de policía de Tampa Bay, Lois Marrero, fue asesinada en el cumplimiento del deber. Esta noticia fue bastante triste, pero Marrero había estado en una relación de 10 años con el detective de la policía de Tampa, Mickie Mashburn. La indignación de la comunidad se produjo cuando los funcionarios de la ciudad de Tampa anunciaron que a Mashburn se le negarían los beneficios de pensión de Marrero, lo que podría haber significado más de $500,000 para ella. Mashburn apeló dos veces la decisión y se le negaron dos veces los derechos de supervivencia. Es una historia trágica, pero muchos creen que ayudó a establecer las leyes de parejas de hecho e incluso afectó a la Corte Suprema de los Estados Unidos para fallar a favor del matrimonio igualitario.

Parece tan extraño pensar en todo el pesimismo al que se enfrentó nuestra comunidad durante mi corto tiempo como editor de Watermark. Pero aún así recuerdo esa época con mucho amor y, reitero, fue el mejor trabajo que he tenido.