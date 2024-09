Fuera y orgulloso: Orlando Fringe presenta el primer Orlando Out Fest

P. Sparkle entretiene a la multitud durante el Teaser Show del Festival Fringe de Orlando en mayo. (Foto de Luis Xavier De Peña)

El Orlando Fringe’s Out Fest, un nuevo minifestival centrado en la comunidad LGBTQ+, estaba programado para llevarse a cabo en el Fringe ArtSpace, ubicado en 54 W. Church St. en el centro de Orlando, del 27 al 30 de junio; Sin embargo, se pospuso después de que una inundación provocara grandes daños por agua en el teatro.

Orlando Fringe anunció la noticia en un correo electrónico, diciendo que la organización estaba “increíblemente decepcionada”, pero que estarían “haciendo todos los esfuerzos para reprogramar el festival para otra fecha”.

Pues bien, esa fecha ha llegado. Orlando Fringe’s Out Fest ahora se llevará a cabo en Fringe ArtSpace del 20 al 22 de septiembre.

Orlando Fringe comenzó en 1992 y se ha convertido en un elemento básico en Florida Central. Celebrando su 33ª temporada el pasado mes de mayo, es el Festival Fringe de mayor duración en los EE.UU. Junto con el festival anual de teatro, Orlando Fringe ha trabajado para crear entretenimiento durante todo el año con producciones en su teatro Fringe ArtSpace y ha producido mini-festivales como FESTN4 y ahora Out Fest.

Orlando Out Fest difiere en varios aspectos del Festival Internacional de Teatro Fringe de Orlando. Para Out Fest, no hay necesidad de comprar un botón; Las entradas tienen un precio de 15 dólares por espectáculo. Además, todas las actuaciones se llevarán a cabo en el escenario principal de Fringe ArtSpace en el centro de Orlando.

Ciara Hannon, productora de eventos especiales de Orlando Fringe, se involucró por primera vez con Fringe en 2019.

“Mi asociación con Fringe comenzó cuando produje mi propio pequeño programa gay, y me enganché de inmediato”, dice Hannon.

Después de una breve conversación con el mentor de Hannon, Tempestt Halstead, el recién nombrado director artístico de Fringe, nació la idea de un festival totalmente LGBTQ+.

“Estábamos hablando y pensé que sería una locura si hubiera un festival solo para LGBTQ”, dice Hannon. “Entonces tuvimos esa mirada de como, oh, esto suena como una muy buena idea”.

Hannon enfatiza que este festival no es nada nuevo para la comunidad de Orlando, es simplemente uno que destaca la rica historia LGBTQ+ que ya se encuentra dentro del Festival Fringe de Orlando y los nuevos artistas que están dando su primer golpe en él.

El festival ofrece una gran cantidad de entretenimiento, desde un espectáculo unipersonal del ícono queer Billy Mick hasta un gran espectáculo de variedades gay y un espectáculo de “sopa de letras” que brinda a la audiencia una guía de la comunidad LGBTQ+. Este festival brindará un ambiente de diversión para todas las edades.

“Lo que puedes esperar es algunos favoritos marginales, y también algunas caras nuevas que esta es la primera vez que hacen algo con el festival”, dice Hannon. “Entonces, es un gran apoyo en ese sentido. Así que, verdaderamente, lo que el público puede esperar es un entorno de apoyo para que los artistas queer brillen”.

El nuevo festival abarcará toda la gama de temas y tópicos, permitiendo al público disfrutar de la “verdadera locura marginal”, incluyendo un espectáculo de marionetas LGBTQ+ para toda la familia, un espectáculo burlesco de terror drag y otras producciones que destacan la religión y las relaciones LGBTQ+.

“También es fantástico que los artistas LGBTQ hagan lo suyo al final del día, así que me encanta”, dice Hannon.

Aunque el cambio de fecha ha provocado que haya menos producciones para el mini-festival inaugural de lo planeado inicialmente, los siete espectáculos que se presentarán ofrecen mucho entretenimiento emocionante.

“Tenemos un poco menos de espectáculos, pero creo que es una oportunidad para destacar a algunos de estos artistas increíblemente talentosos”, dice Hannon.

El mini-festival comenzará de manera un poco diferente al festival principal con un “Truth-or-Dare Game Show” de 90 minutos presentado por P. Sparkle en Fringe ArtSpace el 19 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m.

“Entonces, en lugar de hacer un espectáculo teaser típico, podemos, al más puro estilo LGBTQ, ver a un grupo de personas queer luchar entre sí en el escenario”, dice Hannon.

Otra forma en que Orlando Out Fest destacará a los diversos artistas queer de Florida Central es con su “Out Fest Wall”, una exhibición de fotografías de artistas LGBTQ+ tanto dentro del festival como aquellos que están asociados con Fringe en general. Habrá códigos QR a través de los cuales las personas podrán acceder a las redes sociales de los artistas y también actuará como medio para presentarlos.

Como una persona queer más joven, Hannon entiende que al producir este festival está celebrando a todos los artistas queer que han allanado el camino antes que ella.

“Incluso tengo un tatuaje de un pequeño Keith Haring sosteniendo a otro hombre”, dice Hannon. “Es a esta cita a la que realmente me aferro de ‘Nuestros hombros son tan fuertes como aquellos en los que nos apoyamos'”.

Para obtener más información sobre Orlando Out Fest, visite OrlandoFringe.org y consulte la información de cada espectáculo a continuación.

“¡Sopa de letras! Una guía de la A a la Z para la comunidad LGBTQIA+ (Alphabet Soup! An A-Z Guide to the LGBTQIA+)”

7 años y más | 60 minutos | 21 de septiembre, 1 p.m.; 22 de septiembre, 2 p.m.

Un joven títere llamado Xan visita su restaurante favorito para aprender todo sobre cómo se expresa la comunidad LGBTQIA+ gracias a los dueños del restaurante y a un pedido de sopa de letras extra caliente.

“Bi Bi Bi”

A partir de 13 años | 60 minutos | 21 de septiembre, 4 p.m.; 22 de septiembre, 7:30 p.m.

Whiskey Theatre Factory cuenta historias de la letra que más a menudo se omite en nuestra sopa de letras. Prepárate para una exploración y celebración de las perspectivas bisexuales y pansexuales.

“The Center Orlando Presents: Un Gran Show de Variedades Gay”

A partir de 18 años | 60 minutos | 20 de septiembre, 10:30 p.m.

Desde la comedia stand-up hasta el canto y el baile, algunos de los mejores artistas queer de Orlando actúan. Presentado por George Wallace y P. Sparkles, el 100% de todas las ventas de boletos benefician a The Center Orlando.

“Drag Queen Story Hour: After Dark con Addison Taylor”

A partir de 18 años | 60 minutos | 21 de septiembre, 10:30 p.m.

Una Drag Queen Story Hour solo para mayores de 18 años, presentado por Addison Taylor. El 100% de todas las ventas de boletos benefician a The Center Orlando.

“Solo B (Just B)”

7 años y más | 60 minutos | 20 de septiembre, 7:30 p.m.; 21 de septiembre, 9 p.m.

Únete al ícono queer de Orlando, Billy Mick, para su espectáculo individual.

“La bola rara (The Odd Ball)”

A partir de 18 años | 45 minutos | 21 de septiembre, 2:30 p.m.; 22 de septiembre, 6 p.m.

Davi Oddity y su terrorífica troupe presentan un espectáculo de variedades muy queer, muy embrujado y muy cachondo.

“Revelaciones (“Revelations)”

A partir de 13 años | 60 minutos | 20 de septiembre, 9 p.m.; 22 de septiembre, 3:30 p.m.

Cuando una estudiante latina se une a la Escuela para Niñas St. Dymphna, sus compañeros de clase y maestros se ven obligados a enfrentar sus propios prejuicios y reconocer su pasado de daño para las personas marginadas.