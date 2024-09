No rota: Melissa Etheridge rockea con nueva docuserie, música y gira

(Foto cortesía de Ruth Eckerd Hall)

El ícono del rock Melissa Etheridge no es solo una cantante y compositora ganadora de premios de la Academia y del Grammy. Es una leyenda viviente.

La artista LGBTQ+ saltó a la fama en 1988 con el lanzamiento de su debut y salió públicamente solo cinco años después, siendo pionera en la representación en la música convencional. Desde entonces, ha estado tocando música de éxito en todo el mundo, ampliando su catálogo para incluir casi 20 álbumes de estudio.

Fuera del escenario, Etheridge ha utilizado su voz como defensora del cannabis, los derechos LGBTQ+ y otras causas. Su filantropía se ha extendido a la Fundación de Cáncer de Mama Libby’s Legacy en Orlando, donde cofundó su Proyecto de Jardín de Lazo Rosa, y a la Fundación Etheridge, formada en 2021 después de la pérdida de su hijo, quien murió por causas relacionadas con la adicción a los opioides a los 21 años.

En los últimos años también publicó sus memorias “Talking to my Angels”, tuvo una célebre carrera en Broadway por su espectáculo autobiográfico “My Window” y filmó su docuserie de dos partes “I’m Not Broken”, que ahora se transmite en Paramount+. En ella, Etheridge realiza un concierto para mujeres encarceladas.

Su amor por la música también la ha mantenido en la carretera este año, co-encabezando giras con Indigo Girls y Jewel. Etheridge y esta última visitarán The BayCare Sound en Coachman Park en Tampa Bay el 26 de septiembre como parte de su gira de verano, que Watermark discutió con ella con anticipación.

WATERMARK: Recientemente has actuado en Broadway, has lanzado una docuserie y unas memorias. ¿Qué es lo más natural para ti?

Oh, ninguno de ellos. (Risas). Está increíblemente fuera de mi zona de confort y creo que me ha hecho más fuerte, porque estoy de vuelta en la gira y pienso: “¡Esto es tan divertido y fácil!” (Risas). Realmente disfruto cantando canciones con la gente porque he cavado muy profundo. El espectáculo de Broadway era tan íntimo y tan agotador y el libro era lo mismo, solo que más largo.

Sacando todo de ti mismo, solo quieres decir: “Está bien, hice eso. Está fuera de mí. Me quiero. Vamos a hacer lo que amo. Vamos a tener un poco de alegría”. Me encantaron todos y cada uno de ellos, pero wow, fue un gran 1-2-3 para mí. Durante los últimos años, realmente he estado mudando mucha piel.

¿Por qué crees que ahora era el momento adecuado para eso?

Creo que los últimos dos años, cuando perdí a mi hijo hace cuatro años, realmente me pusieron los pies en la tierra para querer disfrutar de la vida. Quiero disfrutar de todo lo que hay en mi vida y simplemente meterme en la cama todos los días y decir: “wow, qué gran día”. Sé que eso no es posible todos los días, pero quiero hacerlo tanto como pueda.

Has hablado abiertamente sobre tu pérdida; debe ser difícil de compartir.

Sí. Sí. No quiero. Eso no es natural. Es realmente difícil, pero tampoco quería ignorarlo. No quería que la culpa o la vergüenza se acumularan, porque ese es el primer lugar al que vas como padre. Es simplemente horrible, y sé que hay cientos de miles de padres en este momento que se sienten de esa manera, y es tan dañino para nosotros mismos y nuestros hijos nunca querrían que nos lastimáramos por no entender la vida, no poder encontrar alegría en ella y ser adictos. Así que sí, es difícil, pero las cosas difíciles hacen cosas realmente hermosas después. Realmente creo que ahora soy un mejor ser humano. Soy un granjero de la alegría. Realmente estoy convulsionando todos los días.

Eso fue evidente en la docuserie. ¿Cómo surgió?

Crecí en Leavenworth, Kansas, y la penitenciaría federal tiene todas estas prisiones a su alrededor, y a los siete años, Johnny Cash vino y jugó. No llegamos a verlo, pero tocó allí, lo que me hizo pensar que las prisiones eran como un gran lugar de entretenimiento, y luego, unos años más tarde, fui a esas prisiones y llevé música con diferentes programas.

La respuesta que obtuve, al ver cuánta alegría trajo a las personas que no hay un todo en su vida cotidiana … siempre ha sido algo que siempre quise hacer. Tardó unos años en conectarse finalmente con la penitenciaría, y el nuevo director la apoyó mucho, por lo que se abrió. Cuando mi hijo murió, sentí más una conexión con esto, y el documental y el equipo realmente se involucraron y fueron muy gentiles y amables conmigo y capaces de ponerlo todo junto.

¿Cómo ha sido la gira hasta ahora?

Muy divertido. Ha sido como una fiesta de los 90, todos cantamos las canciones favoritas de la multitud y la gente acude por miles. Es realmente asombroso lo que está pasando, creo que la nostalgia de los 90 está ahí ahora; Es bueno escuchar a mujeres con guitarras subiendo a cantar. A la gente le está encantando y me lo estoy pasando genial.

Esta será su primera parada en el BayCare Sound. ¿Estás entusiasmado con el nuevo lugar?

Acababa de estar en el Ruth Eckerd Hall y alguien me dijo que había una nueva parte exterior, y me encanta poder volver este año con Jewel y actuar allí por primera vez. Eso es emocionante, ustedes aman mucho su música. Ustedes son solo rockeros. Todos ustedes en Florida, Rock ‘n Roll nunca morirá por culpa de Florida.

¿Qué piensas sobre la representación LGBTQ+ en la música ahora?

No había tal cosa como la representación cuando salí del clóset. Era simplemente desconocido, pero como había estado en Hollywood el tiempo suficiente, ciertamente sabía que había un montón de personas homosexuales; Era literalmente “No preguntes, no digas”. Se construyó mucho, la música que estaba escribiendo era tan sensual y obvia, y había preguntas que todo el mundo estaba bailando alrededor y alrededor. Era como, “vamos gente, por supuesto que soy gay. Sigamos adelante”.

Comparado con hoy, oh mi palabra. Estaba escuchando “Good Luck, Babe” de Chappell Roan y pensé: “Esa es una canción que habría dicho: “Hombre, realmente desearía poder cantar esto” a principios de los 90. Escuchar a una mujer con esas letras y que todo el mundo esté cantando, este es mi sueño. Hace treinta años, algunas personas me preguntaban: “¿Cómo crees que va a ser el futuro?” y yo respondía: “Bueno, algún día un artista va a salir y cantar sobre las mujeres y a nadie le va a importar, solo va a ser buena música”. Aquí está, me encanta.

Melissa Etheridge y Jewel harán su debut en BayCare Sound el 26 de septiembre a las 6:30 p.m. en Clearwater. Obtenga más información y compre boletos en RuthEckerdHall.com.