NurseCon Orlando: El enfermero Blake regresa a la Florida Central con un nuevo tipo de conferencia de enfermería

(Foto de Rowan Daly; cortesía de Full Scope PR)

Blake Lynch, conocido por sus millones de fans en todo el mundo como Nurse Blake, es un nativo de Orlando y graduado en enfermería de la Universidad de Florida Central que ha acumulado una gran cantidad de seguidores en línea gracias a su visión alegre y cómica de ser un enfermero en la industria de la atención médica de los Estados Unidos.

En menos de una década, Lynch ha pasado de turnos de enfermería de 12 horas a ser un comediante en línea que ha acumulado 1 millón de seguidores en TikTok e Instagram, 204.000 en YouTube y 1,8 millones en Facebook. Su viaje de enfermero de UCI a influencer de las redes sociales comenzó en 2017 cuando Lynch se encontró con la necesidad de una salida.

“Estaba estresado, agotado y comencé a desarrollar mucha ansiedad, y tuve uno de mis primeros ataques de pánico conduciendo a casa desde el trabajo”, dice Lynch. “Tenía unos cuatro años de carrera y necesitaba una forma de compartir mi historia, que me permitiera reír y desahogarme. Así que empecé a crear videos en Facebook”.

Lynch comenzó a llamar la atención por sus videos casi de inmediato, primero con familiares y amigos y luego con otras enfermeras.

“Nos conectamos y entendieron por lo que estaba pasando”, dice. “Me hizo darme cuenta de que no estaba solo y me ayudó, y me sigue ayudando, así que sigo haciéndolo”.

El primer video viral de Lynch, una parodia de infomercial de un producto que él llama Scrub Romper, se publicó en Facebook el 19 de mayo de 2017 y tiene más de 3,7 millones de visitas.

“Había una historia viral en la que estos tipos, como estos chicos de fraternidad, crearon un mameluco masculino, como un mameluco masculino”, recuerda Lynch. “Yo estaba como ‘mierda, eso se ve tan cómodo’, así que corrí a mi armario y literalmente tomé tijeras y alfileres y corté un viejo par de uniformes médicos e hice un mono, todos lo llaman ‘scrumper’, y bailé ridículamente en el video”.

El video atrajo tanta atención que los medios de comunicación locales comenzaron a comunicarse con Lynch.

“No me di cuenta de lo que significaba volverse viral hasta que eso sucedió”, dice. “Fue genial ver la respuesta de las enfermeras que lo veían en las salas de descanso y de los profesores que lo mostraban en sus clases”.

La personalidad en línea de Lynch le ha permitido crear una marca exitosa que se ha convertido en un negocio de tiempo completo con más de una docena de miembros del personal. Lo ha llevado a la carretera con dos giras mundiales: el “PTO Comedy Tour” de 2022 y el “Shock Advised Comedy Tour”, en el que todavía se encuentra actualmente con fechas programadas hasta fin de año, incluidas paradas locales en el King Center en Melbourne el 3 de diciembre y Ruth Eckerd Hall en Clearwater el 5 de diciembre.

“Lo que es genial es cada vez que hago un espectáculo en una ciudad, ver la diversidad, las enfermeras y los antecedentes de especialidad todos juntos, y vienen en grandes grupos de 20 o 30 personas”, dice. “Ver eso me hace seguir adelante y dar a las enfermeras una noche para que vengan a beber y pasar un buen rato, lo que se merecen absolutamente”.

Su personaje de enfermero Blake también le ha abierto las puertas a Lynch para escribir un libro infantil, publicar una revista trimestral, crear una línea popular de productos y crear NurseCon at Sea, algo que Lynch persiguió debido a sus experiencias pasadas con conferencias de enfermería.

“Mientras estaba en la escuela de enfermería, me di cuenta de que las conferencias de enfermería apestan; son tan aburridos, tan insípidos y tan rancios”, dice Lynch. “Quería crear una conferencia que tratara de dar a las enfermeras una mejor experiencia educativa, permitiéndoles encontrar un equilibrio entre la diversión y el profesionalismo”.

NurseCon at Sea, la conferencia de enfermería definitiva a bordo de un crucero, se encuentra ahora en su tercer año. El evento anual lleva a unas 3.500 enfermeras a aguas abiertas para asistir a cursos educativos, todo mientras se celebra con noches temáticas y fiestas.

Lynch ahora está tomando lo que aprendió creando NurseCon at Sea y lo está expandiendo a una Conferencia de Enfermería de cinco días y cuatro noches sin salida al mar que se estrenará en el Loews Sapphire Falls Resort en Universal Orlando del 22 al 26 de septiembre. Si bien la conferencia inicial será en Orlando, se trasladará a una nueva ciudad cada año.

“Creo que NurseCon Orlando llega a un público diferente”, dice Lynch. “No todo el mundo tiene pasaporte o le gusta ir en cruceros, así que estamos llegando a un público diferente con este. Las personas también pueden traer a sus familias si lo desean. No pueden participar en la conferencia, pero pueden estar allí en el resort e ir a los parques”.

Lynch agrega que habrá un mayor enfoque en la educación en NurseCon Orlando.

“Estamos ofreciendo muchos más talleres y experiencias prácticas de lo que podemos en un crucero solo por el espacio”, dice. “Por primera vez tenemos una sala de exposiciones y tenemos expositores. Si bien vas a obtener cosas similares a las que haces en NurseCon at Sea, esta va a ser una experiencia más única”.

NurseCon Orlando ofrecerá más de 40 horas de CNE impartidas por 13 instructores, e incluirá cursos de farmacia, pediatría, salud mental, práctica de enfermería y más, así como salas de escape y simulaciones centradas en la capacitación.

“Cualquier profesional de la salud es bienvenido a asistir, pero sobre todo es para todas las enfermeras”, dice Lynch. “Lo que descubrimos es que muchas conferencias de enfermería son tan específicas que segmentan a las enfermeras y las agrupan en silos. En NurseCon creemos que no importa cuánto tiempo haya sido enfermera o en qué especialidad esté, todos podemos aprender unos de otros. Nuestro público es tan amoroso y tan diverso”.

La conferencia también trae mucha diversión y fiestas a la semana con programas de juegos en vivo como “Nurse Feud!” y “Password”, una fiesta de rodeo de discoteca (piense en “Cowboy Carter” de Beyoncé), una noche en el carnaval, un espectáculo de drag con las reinas de “RuPaul’s Drag Race”, Nina West y Coco Montrese, y, por supuesto, una actuación en vivo de Nurse Blake Live! con almuerzo.

“Tendremos DJs y bailarines, todo es muy interactivo”, dice Lynch. “Si quieres venir solo para las fiestas, entonces ven para las fiestas; Si solo quieres venir por la educación, solo ven por la educación. Todo depende de ti”.

Lynch se acerca a la conferencia con un entusiasmo y una energía renovados. A principios de este verano, Lynch publicó en sus cuentas de redes sociales que se tomaría un mes para trabajar en su bienestar mental.

“Ahora tengo 33 años”, dice Lynch. “Cuando tenía entre 15 y 18 años, mis padres me sometieron a una terapia de conversión y no me di cuenta de que ese trauma me afectaría más adelante en la vida, a los 30 años. He podido bromear al respecto, pero realmente afectó mi salud mental de una manera que nunca antes me había impactado hace unos años”.

Lynch se registró en el Beachway Therapy Center en West Palm Beach en julio, tomándose 30 días lejos de las redes sociales y de gira para trabajar en su salud mental.

“Ahora tengo un equipo tan grande a mi alrededor”, dice, “que finalmente confío en todos para mantener este tren en movimiento mientras yo me alejaba porque mi tren estaba fuera de las vías y necesitaba ser realineado. … Recibía consejería todos los días, todo el día. Tenía sesiones grupales de 7 a 8 horas, sesiones individuales; fue lo mejor para mí porque he sido tan adicta al trabajo que estaba en un lugar muy oscuro y solo esos 30 días desconectándome pude darme cuenta de quién soy y lo que quiero. Tomarme esos 30 días libres fue lo mejor que pude haber hecho”.

Ya sea a través de sus conferencias de enfermería, las giras o sus videos virales, Lynch dice que su objetivo no es estar en un punto determinado de la vida dentro de cinco o 10 años, sino ayudar a las enfermeras y a los estudiantes de enfermería a lo largo de su viaje de enfermería durante el tiempo que dure este viaje.

“No sé dónde va a estar el enfermero Blake dentro de dos años, no sé dónde va a estar NurseCon dentro de cinco años. Pero en este momento, me estoy divirtiendo y lo estoy disfrutando”, dice Lynch. “Aquellos que interactúan con el enfermero Blake y asisten a NurseCon parecen estar disfrutándolo, así que mientras yo lo esté disfrutando y ellos lo estén disfrutando, seguiré haciéndolo”.

NurseCon Orlando se llevará a cabo en el Loews Sapphire Falls Resort en Universal Orlando del 22 al 26 de septiembre. Para conocer los precios, los listados de cursos, los horarios y para inscribirse, vaya a NurseConEvents.com.