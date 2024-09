Orgullo en el extranjero: Visitando Berlín y Praga LGBTQ+

Puede que sea un mundo pequeño después de todo, pero fuera de un parque temático de Orlando es uno que este floridano es relativamente nuevo en ver de primera mano.

De hecho, si alguien me hubiera dicho hace solo cinco años que algún día visitaría alguno de los países que inspiraron los pabellones de Epcot, habría pensado que habían pasado demasiado tiempo bebiendo por el parque. Viajar al extranjero siempre fue un sueño para mí, pero a mis casi 40 años no parecía estar en las postales.

Eso cambió en 2022, cuando mi marido y yo nos unimos a nuestros amigos en un crucero por el Mediterráneo, algo que recomiendo para tu primera vez en el extranjero (o en general). Pensé que podría ser el final de mis viajes por el mundo, pero me complace informar que no fue así.

A principios de agosto, gracias a muchos de esos mismos amigos, un poco más de frugalidad y un personal servicial en Watermark, mi esposo y yo nos dispusimos a ver LGBTQ+ Ámsterdam, Berlín y Praga.

SALIENDO

Nuestro viaje comenzó inscribiéndonos en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes del Departamento de Estado en Travel.State.gov. STEP es un servicio gratuito que brinda a los viajeros que comparten sus planes actualizaciones regionales en tiempo real de las embajadas locales de EE. UU. en el extranjero.

El sitio web también proporciona información específica para los viajeros LGBTQ+, explicando las normas culturales tanto en las ciudades rurales como en las más turísticas. Ámsterdam, Berlín y Praga, como sabíamos antes de decidirnos a visitarla, son inclusivas y seguras, pero desafortunadamente, solo visitamos dos de las tres.

Nuestro viaje comenzó para la mayoría de nuestros amigos una semana antes, permitiéndoles asistir al Orgullo de Ámsterdam a finales de julio. Planeamos encontrarnos con ellos para su último día para pasar la noche antes de tomar un tren a Berlín.

Sin embargo, después de un retraso estacional por tormenta que habría hecho que nuestra escala en Detroit fuera incómodamente estrecha, nos enteramos de que los limpiaparabrisas de nuestro avión no funcionaban. La aerolínea hizo que los pasajeros desembarcaran mientras estaba arreglado, pero como resultado perdimos nuestra conexión. La única opción era pasar una noche más en casa en Tampa Bay y perderse Ámsterdam (casi) por completo.

Las fotos que tomaron nuestros amigos fueron hermosas y sus historias envidiables, y menciono la nuestra solo como una advertencia. Todavía estamos luchando para que la aerolínea nos devuelva el dinero de nuestra habitación prepagada en Ámsterdam, algo que sus representantes nos aseguraron que sucedería, así que por favor: compre el seguro de viajero.

SALIENDO (¡DE VERDAD!)

Después de una noche extra con nuestros perros y 16 horas de viaje, mi esposo y yo llegamos al principal aeropuerto internacional de Ámsterdam. Recogimos nuestro equipaje y seguimos los anuncios y letreros en inglés hasta la estación de tren de la terminal, ubicada justo debajo de ella.

Compramos un boleto en una terminal por alrededor de $ 5 y abordamos un tren a Amsterdam Centraal, que conecta con varias ciudades internacionales. Fue un proceso relativamente fácil para dos estadounidenses privados de sueño.

El viaje duró unos 15 minutos, más rápido y más barato que tomar otros medios de transporte público, y nos reunimos con nuestros amigos para dirigirnos a Berlín. Afortunadamente, habíamos comprado esos boletos con anticipación, un proceso transparente de RailEurope.com.

El viaje duró alrededor de seis horas, y admito que estuvimos delirando durante la mayor parte, pero los asientos eran lo suficientemente cómodos, había refrescos para comprar y, lo mejor de todo, tenía hermosas vistas del campo. Llevarlo todo en tren fue algo que nunca olvidaré.

BERLÍN LGBTQ+

La capital de Alemania me ha cautivado durante años. Es conocida como una ciudad de artistas y museos, de lo que ahora puedo dar fe, pero Berlín también es conocida por su papel único en la historia LGBTQ+.

“En la década de 1920, Berlín ya se había convertido en un refugio para gays y lesbianas de todo el mundo”, se lee en el sitio web de Visit Berlin. “Había 170 discotecas, bares y pubs para gays y lesbianas, así como una vida nocturna desenfrenada y un barrio gay. Pero los partidos no fueron lo único que se organizó: se fundaron varias asociaciones políticas en Berlín para luchar por la igualdad de derechos”.

Entre ellos se encontraba el Comité Científico-Humanitario, la primera organización conocida por los derechos LGBTQ+ fundada en 1897. Berlín también fue el hogar de la primera publicación LGBTQ+ conocida, Der Eigene, que se publicó durante 36 años a partir de 1896; dejó de publicarse en 1932 cuando los nazis subieron al poder, lo que Visit Berlin llama “la sentencia de muerte para esta diversidad”.

Afortunadamente, Berlín se ha convertido una vez más en un espacio seguro para los viajeros LGBTQ+. La ciudad ha reconocido a Stonewall con su Celebración del Orgullo de Berlín desde 1979, y ahora celebra un mes de festividades que culminan a finales de julio.

Llegamos a principios de agosto a la Estación Central de Berlín, la enorme estación de tren de la ciudad que recibe a más de 150 millones de pasajeros al año. Estaba lleno de viajeros llenos de energía, que ofrecían una amplia gama de otras opciones de transporte público.

Mientras esperaba un Uber para llegar a nuestro hotel, vi mi primera señal del compromiso de Berlín con los residentes y visitantes LGBTQ+. Probablemente un vestigio del mes anterior, enormes banderas del Orgullo Progresista ondearon frente a las entradas de la estación, justo la cálida bienvenida que esperaba.

HISTORIA IMPERDIBLE

Como aficionado a la historia, LGBTQ+ y de otro tipo, descubrí rápidamente cuánto tiene Berlín para ofrecer. Utilizamos el servicio Hop-On, Hop-Off de Sightseeing City Berlin para ver la mayor cantidad posible.

Los recorridos en autobús turístico descapotables se pueden encontrar en los principales destinos turísticos de todo el mundo. Compramos un pase de varios días relativamente barato para tener una idea de la ciudad con audio guiado en inglés.

El autobús tenía más de 20 paradas a lo largo de dos rutas, todas las cuales pudimos experimentar a nuestro propio ritmo. Nuestra primera gran vista fue la Puerta de Brandeburgo, un hito local con más de 200 años de historia.

“La Puerta de Brandeburgo solía ser un monumento conmemorativo de la división: después de la construcción del Muro de Berlín, estaba ubicada en el área restringida y no podía ser visitada por alemanes orientales u occidentales”, se lee en el sitio web oficial de Berlín. “Después de la caída del Muro, la puerta se convirtió en un símbolo de la unidad alemana”.

Se sentía como uno. Estábamos rodeados de cientos de personas y, aunque la mayoría de nosotros hablábamos diferentes idiomas, todos parecíamos maravillarnos de la misma manera con la importancia histórica de la arquitectura antigua.

La puerta es solo una parte de la historia de Berlín, que es evidente en estructuras grandes y pequeñas en una ciudad donde la Segunda Guerra Mundial todavía se cierne sobre ella. Una de sus últimas batallas se libró allí en 1945, lo que resultó en una destrucción significativa y un horizonte que ahora es tan contemporáneo como antiguo.

Berlín también mira hacia atrás a la época a través de monumentos y memoriales en toda la ciudad, muchos de ellos a poca distancia unos de otros y de la Isla de los Museos, cinco edificios extravagantes que albergan las obras de arte definitivas.

Primero visitamos el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa en Berlín, diseñado como “un lugar de recuerdo y conmemoración para los hasta seis millones de víctimas judías del Holocausto”. El sitio al aire libre de 4.7 acres consta de más de 2,700 losas de concreto en una cuadrícula inclinada.

“En nuestro monumento no hay meta, ni fin, ni camino de entrada o salida”, se lee en una descripción traducida de su diseñador. “El … La experiencia del individuo no concede una mayor comprensión, porque la comprensión no es posible”.

Si bien las interpretaciones del significado del monumento varían, fue tan conmovedor como masivo.

A continuación encontramos el Monumento a los Homosexuales Perseguidos bajo el Régimen Nacionalsocialista, un gran cubo de hormigón con una sola ventana de vidrio. En el interior, un video en blanco y negro de parejas del mismo sexo besándose se reproduce una y otra vez.

Un letrero cercano explica que después de que los nazis tomaron el poder, “los homosexuales fueron perseguidos en un grado sin precedentes en la historia”.

“Hubo más de 50.000 condenas. Varios miles de hombres homosexuales fueron deportados a campos de concentración; muchos de ellos perecieron allí”, se lee. “Las mujeres lesbianas también fueron obligadas a ocultar su sexualidad. Durante décadas, los homosexuales continuaron siendo perseguidos en los dos estados alemanes de la posguerra y las víctimas homosexuales del nacionalsocialismo fueron excluidas de la cultura de la memoria”.

El memorial buscó cambiar esto. Visit Berlin dice que se erige como “un símbolo contra la intolerancia, la discriminación y la persecución de los homosexuales en todo el mundo”.

La Biblioteca Vacía fue otra visita conmovedora, que conmemora la quema de 20.000 libros en 1933 que los nazis consideraron “antialemanes” en medio de una gran plaza pública. En su centro, una pequeña placa de vidrio entre adoquines muestra una biblioteca subterránea vacía.

Cerca de allí, una placa dice: “Eso no fue más que un preludio; Donde queman libros, en última instancia también quemarán a las personas”, una cita de una obra de teatro escrita en 1817.

Los restos del Muro de Berlín también bordean la ciudad. Además de una Galería del East Side, la sección decorada y más larga que se extiende por casi una milla, se pueden ver réplicas y placas que designan ubicaciones anteriores en toda la ciudad. El Memorial del Muro de Berlín, otra exposición al aire libre que muestra lo devastadora que era la estructura para los lugareños, fue una experiencia particularmente conmovedora.

FAMILIA MODERNA

A pesar de lo poderoso que era, no pasamos todo nuestro tiempo en Berlín mirando hacia atrás. También nos conectamos con la comunidad LGBTQ+ de la ciudad que está ansiosa por mirar hacia adelante.

El sistema de metro de 10 líneas de Berlín, con 173 estaciones, tenía al menos una con una bandera arcoíris permanente detrás de su nombre. Las tarifas variaban, pero los boletos estaban disponibles según el número de viajes que quería comprar o diferentes períodos de tiempo.

El metro nos llevó varias veces al barrio gay berlinés de Schöneberg. La ciudad es bien conocida por su Regenbogenkiez, o Distrito del Arco Iris, y era fácil ver por qué.

Schöneberg tenía una amplia variedad de espacios LGBTQ+, la mayoría de los cuales estaban cubiertos con banderas del Orgullo, y una impresionante cantidad de tráfico peatonal día y noche. Como periodista, me alegró encontrar fuentes de noticias LGBTQ+ disponibles sin costo en la mayoría de las tiendas, muchas de ellas disponibles en inglés.

Uno de esos productos fue Friends Navigaytor, un mapa que guiaba a los visitantes a través del Berlín LGBTQ+.

“Probablemente ninguna ciudad en el mundo ha cambiado tanto en las últimas décadas como la capital alemana”, se lee. “Berlín es multicultural y asocia libertad, cosmopolitismo, creatividad y compromiso histórico.

“Desde la ostentación arquitectónica y el glamour hasta el gris prefabricado de la época [de la República Democrática Alemana], desde innumerables delicias culturales hasta lugares emocionantes, desde experiencias de sabor de restaurantes internacionales hasta celebraciones y fiestas donde (casi) todo es posible, ¡Berlín lo tiene!”, continúa. “De puerta en puerta, la escena LGBT tiene lugar principalmente en Schöneberg”.

Uno de nuestros bares favoritos fue WOOF, que ha servido a la comunidad “en un ambiente amigable y sexy” desde 2006. Además de tocar “The Golden Girls” en repetidas ocasiones, en inglés, el lugar aceptaba tarjetas, mientras que muchas otras solo eran en efectivo.

Otro era un bar clandestino llamado Pussy Cat, el bar más antiguo de la zona, y Prinzknecht, ubicado al lado de ART Hotel Connection, el “hotel LGBT ‘hetero-friendly’ de Berlín”. Fue allí donde vimos un panfleto de una gira Queer Berlin dirigida por drag queens.

Actualmente, el recorrido se realiza los jueves, cuando un lugareño nos dijo “el fin de semana realmente comienza”. Desafortunadamente, nos fuimos el miércoles, pero la escena no era menos cautivadora, ni segura. En la mayoría de los espacios, se exhibían regularmente calcomanías en las ventanas y folletos de MANEO, una organización contra la violencia dedicada a proteger a los residentes y visitantes LGBTQ+.

MAGIA IMPERDIBLE

Dijimos “auf wiedersehen” a Alemania al regresar a la Estación Central de Berlín, después de haber comprado con anticipación los boletos de tren a Praga. Con mucho más sueño y unos pocos días de transporte público alemán en nuestro haber, fue mucho menos intimidante.

El viaje fue más corto, alrededor de cuatro horas esta vez, y nos cautivó la campiña europea durante la mayor parte del viaje. Sabía mucho menos sobre la ciudad y capital más grande de la República Checa que Berlín, pero estaba emocionado de ver lo que tenía para ofrecer, especialmente durante el Orgullo de Praga.

Una cosa que sí sabía era que el dinero sería diferente. A diferencia de Berlín, que utiliza el euro como moneda oficial, Praga utiliza la corona checa. Un euro valía esencialmente un dólar, mientras que nuestro dólar valía 22,5 dólares del de Praga.

Hizo que los bienes y servicios fueran muy baratos para nosotros, y aunque el euro y el dólar estadounidense también fueron ampliamente aceptados, lo hicieron a un costo significativo. Afortunadamente, la mayoría de los comerciantes aceptaron tarjetas, lo que resultó en uno de los viajes más rentables de mi vida.

Llegamos a la estación principal de trenes de Praga, encontramos un área designada para servicios de viajes compartidos y nos dirigimos al Airbnb que mi esposo, nuestros amigos y yo ya habíamos reservado. Dada la tasa de conversión, llegué a entender por qué el enorme espacio, un edificio renovado del siglo XVII que consistía en apartamentos en su mayoría modernizados, era tan asequible.

Nos enamoramos de Praga de inmediato, una ciudad mágica conocida cariñosamente como la Ciudad de las Cien Torres, la Ciudad Dorada y el Corazón de Europa.

“Cualquiera que haya visitado brevemente Praga se arrepiente de no haberse quedado más tiempo”, se lee en su sitio web oficial de turismo. “Praga no solo es una hermosa joya arquitectónica, sino también una de las ciudades más culturales del mundo.

“Experimentarás el auténtico espíritu bohemio de Praga a cada paso”, continúa. “Ya sea en cafés, clubes de jazz o teatros de ópera, encontrarás tu pasión en todas partes: tradicional, nueva o completamente experimental”.

La Plaza de la Ciudad Vieja de Praga fue nuestra primera visita obligada. Fue fundada en el siglo XII y cuenta con estructuras impresionantes como el Antiguo Ayuntamiento de la ciudad y su Reloj Astronómico, completado por primera vez en la década de 1400 que mide casi 200 pies de altura.

La maravilla es el reloj astronómico en funcionamiento más antiguo del mundo. Tiene una esfera que representa la posición del sol y la luna, muestra varias horas europeas y cuenta con intrincadas estatuas y figuras en movimiento.

También visitamos el Castillo de Praga, fundado alrededor del año 880 y según el Libro Guiness de los Récords, el complejo de castillos coherentes más grande del mundo. El sitio “consiste en una composición a gran escala de palacios y edificios eclesiásticos de varios estilos arquitectónicos, desde los restos de edificios de estilo románico del siglo X hasta modificaciones góticas del siglo XIV”, se lee en su sitio web oficial.

Compramos entradas para entrar en varios de ellos, desde el Antiguo Palacio Real del siglo XIV hasta la Basílica de San Jorge, fundada alrededor del año 920. Incluso para alguien que no es religioso, la iglesia era impresionante. La ciudad entera lo era.

PRAGA LGBTQ+

Estaba claro desde el principio de nuestro viaje que Praga celebra a la comunidad LGBTQ+. Las banderas del Orgullo Progresista ondearon en edificios antiguos, bordearon puentes medievales y se adjuntaron al transporte público.

Utilizamos el transporte rápido de Praga para asistir a los eventos finales del Orgullo de Praga 2024, que dio la bienvenida a más de 100.000 personas a su festival de una semana de duración. Con la tasa de conversión de moneda, pagamos cuatro centavos de dólar estadounidense cada uno por boletos de autobús de 24 horas.

El Orgullo de Praga se formó en 2011 y se celebra a principios de agosto para no competir con otras celebraciones LGBTQ+ europeas. Se anuncia como “una fiesta que pinta la ciudad con los colores del arco iris y atrae a viajeros de todo el país y más allá”.

Puedo dar fe de que al menos nueve estadounidenses asistieron y se divirtieron mucho. El tema de este año era la familia, algo que habría sido obvio desde el principio.

“Todos conocemos esa palabra”, explicó el Orgullo de Praga su elección. “Los que tenemos una familia lo sabemos, e incluso los que no tenemos familia lo sabemos. La palabra familia es un arma, un elemento disciplinario, una herramienta para mantener la estructura y el orden.

“Representa la esperanza, la esperanza de un fin a la soledad, de nuevos comienzos, de cuidados y de un futuro”, continuaron. “Una familia es una comunidad de personas que se consideran una. Siempre ha habido familias queer… Ven a nuestro festival y podremos hablar de ellos juntos”.

Estoy muy feliz de haberlo hecho. Participamos en dos eventos principales, el primero de los cuales fue un picnic familiar en su Pride Village. El evento tuvo lugar en la isla de Střelecký, bajo el hermoso Puente de la Legión de la ciudad a lo largo del río Moldava, un festival al aire libre con vendedores locales, entretenimiento, comida y bebida.

Era un espectáculo para la vista, especialmente después del anochecer. Los artistas drag sincronizaron los labios con la música acompañada de instrumentación en vivo mientras las masas bailaban, las parejas y familias queer caminaban de la mano y los perros deambulaban entre los participantes sentados sobre mantas. Todo era tan hermoso como el parque mismo.

Después disfrutamos de la vida nocturna LGBTQ+ de la región. Uno de los bares favoritos era el Café Bar Flirt, ubicado en el centro histórico de Praga, frente a una iglesia construida en el año 1100. Los clientes podían disfrutar del aire libre en un patio entre los dos, sentarse en el interior en su primer nivel o bajar las escaleras a su bodega de ladrillo para obtener un espacio más fresco. Cabe destacar que para este fan, tenían afinidad por Britney Spears y otra música pop.

El evento principal del Orgullo de Praga, su desfile, comenzó al día siguiente con su “Marcha por cada familia”.

“Traiga a sus seres queridos y vengan a disfrutar juntos del desfile, ya sean sus parientes consanguíneos o miembros de su familia elegida que les brinden apoyo y aceptación incondicional”, se anunció. “¡Todas las familias son bienvenidas, sin importar cómo se vean!”

La ruta era de casi dos millas y serpenteaba a través de la Plaza de la Ciudad Vieja de la ciudad, una notable yuxtaposición del pasado y el futuro. El desfile no incluyó vehículos motorizados en favor de la sostenibilidad y consistió en que los manifestantes llevaban números de entrada al desfile y carteles personalizados.

Las multitudes llenaron las calles de Praga para la marcha, que mantuvo un ambiente de base inolvidable incluso con los principales socios corporativos y fundaciones privadas participantes. También estaba abierto para que todos los asistentes al Orgullo se unieran a la procesión, lo que hicimos.

La ruta nos llevó a través de las calles de Praga y a través de uno de los enormes puentes de la ciudad, todo lo cual estaba cerrado al tráfico. Terminaba en la base del Parque Letná con vistas al río Moldava y a la ciudad.

Fue una caminata, con más escaleras de las que estaba preparado, pero el viaje valió la pena. Finalmente nos encontramos en lo que los organizadores habían reconvertido en el Parque del Orgullo, “un oasis que parece un espejismo de la niebla de sudor y lágrimas mientras subes las agotadoras escaleras desde el puente de Čech”. Bien dicho.

Había seis escenarios musicales principales, que señalaré que estaban precedidos por estaciones de DJ independientes a lo largo de toda la ruta del desfile, y estaban llenos de drag, música en vivo y otras formas de entretenimiento. Había una zona de belleza, donde empresas como Nivea ofrecían protector solar gratuito, un área para organizaciones sin fines de lucro y puestos informativos donde me alegró ver la embajada de EE. UU. y mucho más.

El Berlín LGBTQ+ y la Praga LGBTQ+ fueron indudablemente diferentes, pero nuestro viaje demostró cuánto tienen en común ellos y nuestra comunidad. La lucha por los derechos civiles no conoce idiomas y cruza todas las fronteras, algo de lo que me enorgulleció vivir de primera mano. Animaría a cualquiera a hacer lo mismo.

Más información sobre LGBTQ+ Berlín en visitBerlin.de y Praga Pride en Festival.PraguePride.com.