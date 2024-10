De ‘Golden’ a ‘Gilmore’: El pionero de la televisión Stan Zimmerman es uno con ‘The Girls’

(Foto de Dusan Vuksanovic)

Stan Zimmerman es un nombre sinónimo de algunas de las propiedades televisivas más queridas de la historia. El trabajo de la productora, directora y guionista ha tenido un profundo impacto en la industria del entretenimiento a través de series como “Gilmore Girls”, “The Golden Girls” y “Roseanne”.

Este mes, Zimmerman voló a Tampa para participar en la Celebración del Poder de las Artes del Teatro Powerstories, un evento teatral para recaudar fondos. Narró su conmovedora obra “justo antes de irme” junto a celebridades locales en el Centro de Artes Escénicas de New Tampa.

Antes, también publicó “The Girls: From Golden to Gilmore”, su libro que ofrece una inmersión profunda en su extensa carrera.

“‘The Girls: From Golden to Gilmore’ es la historia de Stan Zimmerman, un chico judío desgarbado que soñaba con convertirse en un actor de gran éxito, lo suficientemente rico como para construir su propia mansión en las colinas de Hollywood”, se describe oficialmente. … Acompañado de entradas de diario, ‘The Girls’ detalla las relaciones de Stan con algunas de las mujeres más notables del entretenimiento en un testimonio sincero, divertido y, a veces, conmovedor sobre cómo un niño convirtió su sueño en realidad”.

“Quería responder a la pregunta que me hago una y otra vez sobre cómo, como hombre, puedo escribir para mujeres”, dice sobre sus orígenes. “También quería celebrar a todas las mujeres maravillosas con las que he trabajado durante mi larga carrera. Y las maravillosas mujeres en mi vida fuera del mundo del espectáculo. Especialmente mi mamá, que era mi mayor admiradora”.

El trabajo de Zimmerman en “Las chicas de oro” es legendario. El programa se emitió de 1985 a 1992, pero ha encontrado nuevos fanáticos a lo largo de las décadas. Sigue a cuatro mujeres maduras que viven juntas en Miami, experimentando “las alegrías y la angustia de sus años dorados”, y protagonizada por íconos LGBTQ+ como Dorothy, Rue McClanahan como Blanche, Betty White como Rose y Estelle Getty como Sophia.

La serie abordó numerosos temas sociales con una mezcla de humor y sensibilidad. Cuando se le preguntó cómo equilibró estos elementos, Zimmerman explica: “Como escritores de la primera temporada de ‘Golden Girls’, nos dijeron que no querían que los episodios se sintieran como el número de ‘Hechos de la vida’ de la semana.

“Querían que contáramos historias importantes pero verídicas que se sintieran orgánicas para los cuatro personajes femeninos y su grupo de edad”, añade. Este enfoque permitió que el programa abordara temas importantes sin sentirse sermoneador, un equilibrio que Zimmerman llevó a su trabajo posterior.

Atribuye gran parte de su éxito a las lecciones que aprendió de los escritores y actores experimentados con los que trabajó.

“‘Golden Girls’ fue una especie de clase de Escritura 101 para nosotros”, comparte. “Aprendimos de los escritores experimentados con los que pasamos todos los días, pero le doy crédito a Rue McClanahan por enseñarnos a explorar honestamente los personajes de las comedias de situación en todas sus complejidades”.

Esta tutoría fue fundamental para dar forma a su enfoque del desarrollo del personaje y la narración de historias. Al hacer la transición a “Gilmore Girls”, una comedia dramática que duró siete temporadas hasta que en 2007 siguieron a la madre soltera Lorelai Gilmore y a la hija adolescente Rory, Zimmerman enfrentó el desafío de escribir los diálogos ingeniosos y de ritmo rápido característicos del programa.

“Descubrí que consumir grandes cantidades de café, al igual que los residentes de Stars Hollow, ayudó a escribir muchas palabras para ‘Gilmore Girls'”, dice. “Los programas de una hora suelen ser de un minuto por página. ‘ Los guiones de Gilmore Girls a veces llegaban a más de 90 páginas”.

Zimmerman cree que el legado de “Gilmore Girls” radica en sus historias complejas y de múltiples capas que resuenan con el público, particularmente con las madres y las hijas.

“El mundo está hambriento de programas que madres e hijas puedan sentarse juntas y mirar”, dice. “Una verdadera experiencia compartida”.

Una de las contribuciones más innovadoras de Zimmerman fue su trabajo en la versión original de “Roseanne”, en particular los episodios con una representación temprana pro-LGBTQ+, como un beso entre personas del mismo sexo en 1994 y una boda gay en 1995. La serie se emitió de 1988 a 1997 y siguió a la familia Connor de clase trabajadora.

“Jim y yo escribimos el infame episodio del beso lésbico para ‘Roseanne'”, dice Zimmerman. “Usando lo que Rue McClanahan nos enseñó, estábamos desafiando al personaje de ‘Roseanne Conner’, que pensaba que era tan genial hasta que una mujer la besó”.

Inicialmente, la cadena se resistió a transmitir estos episodios, pero la estrella Roseanne Barr y su ex esposo Tom Arnold, quien también apareció en la serie, lucharon por su inclusión.

“Lucharon contra la cadena, que no quería que escribiéramos o filmáramos ese episodio”, dice Zimmerman. Tom y Roseanne amenazaron con volver a comprar el episodio y pagar por el tiempo en HBO. Por suerte, ABC accedió a emitirlo. Sorprendentemente, al día siguiente, tuvimos grandes índices de audiencia y el mundo no explotó”.

A pesar de estos éxitos, Zimmerman se ha enfrentado a continuos desafíos para llevar las historias LGBTQ+ al mercado principal.

“Todavía me enfrento a la resistencia a las historias LGBTQIA en la televisión”, dice. “Escribimos un piloto llamado ‘Skirtchasers’ sobre la relación distanciada entre un padre y su hija lesbiana. Aunque a todas las cadenas les encantó el guión, ya habían comprado su único guión gay del año”.

Esta resistencia llevó a Zimmerman a explorar plataformas alternativas, como las series web y el teatro, para contar estas importantes historias. Su obra “Silver Foxes”, que tuvo entradas agotadas en Dallas, es un testimonio de su perseverancia y dedicación a la representación LGBTQ+.

Zimmerman cree que la representación en “Roseanne” allanó el camino para otros programas innovadores. “No creo que hubiéramos tenido la comedia de ‘Ellen’ o ‘Will & Grace’ sin ‘Roseanne’, y no hubiéramos tenido ‘Roseanne’ sin ‘Soap’, ‘All in the Family’ o ‘Love, Sidney’. Todos nos apoyamos en los hombros de artistas fuertes que nos precedieron”.

Después de “Gilmore Girls”, Zimmerman pasó a dirigir y escribir para teatro.

“Empecé a dirigir teatro justo después de nuestra participación en ‘Gilmore Girls'”, dice. “Me encantó dirigir obras de teatro publicadas porque no había que reescribirlas. Hasta que el productor de Broadway Larry Hirschhorn me instó a empezar a escribir para el teatro. ¡Ahora no puedo parar!”

La obra de Zimmerman “justo antes de irme” se inspiró en el trágico suicidio de su amigo cercano, Kevin Gill.

“Con la muerte de mi amigo muy cercano… Vi que había mucha vergüenza en torno al tema. Pero primero pensé: ‘Soy un escritor de comedia; ¿Cómo puedo abordar un tema tan serio como este?’. Y luego pensé: ‘No, mi perspectiva es importante'”, comparte.

Comenzó a buscar en línea notas de suicidio para tratar de entender por qué su amigo le quitó la vida. No pudo acceder a la nota que Gill había enviado a un exnovio y, en su búsqueda, descubrió las notas de Kurt Cobain, Virginia Woolf, veteranos de guerra, miembros de la comunidad LGBTQ+ y más. Los copió, pegó y guardó en una carpeta.

“De repente, pensé que se trataba de una obra como ‘Monólogos de la vagina’ o ‘Cartas de amor’ con cuatro actores en taburetes con atriles”.

Desde su aclamada primera presentación en el Festival Fringe de Hollywood en 2015, la obra ha viajado por todo el país, con Zimmerman a menudo a la cabeza como narrador, creando conciencia y ofreciendo esperanza para la prevención del suicidio. Su objetivo es abrir conversaciones sobre la salud mental y el suicidio, especialmente entre las generaciones mayores.

“Descubrí que más personas de nuestra edad tienen problemas para hablar sobre el suicidio”, señala. “Los jóvenes están acostumbrados a lidiar con cosas como esta porque están ahí afuera comunicándose, leyendo, viendo todo, yendo a la escuela y sin saber si volverán a casa con vida.

“Me dejaban en la calle, hablando de la obra durante una hora”, continúa. “Solo querían hablar de eso, y fue entonces cuando supe que tenía algo”.

El objetivo de Zimmerman es llevar “right before i go” al Off-Broadway. La obra es uno de sus últimos esfuerzos para inspirar y desafiar al público, recordándoles a todos la importancia de contar historias diversas que generen conversación y el impacto positivo que pueden tener en la sociedad.

Su carrera es un testimonio de su talento, resiliencia y compromiso con la representación LGBTQ+, y en todo ello, espera que la gente se lleve un mensaje importante.

“Espero que la gente se vaya… ver cómo, a través de la perseverancia y el trabajo duro, se pueden superar los tiempos difíciles de constantes ‘no’ y rechazo”, dice Zimmerman. “También quiero que los lectores sepan lo importante que es celebrar tu singularidad, sin importar el campo de trabajo al que te dediques. De verdad, simplemente en la vida”.

“The Girls: From Golden to Gilmore” está disponible en cualquier lugar donde se vendan libros. Obtenga más información sobre Stan Zimmerman y su trabajo en ZimmermanStan.com.