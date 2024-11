El Partido Republicano de Florida ataca a Brundage con correos transfóbicos

Uno de varios correos transfóbicos enviados a los votantes en Tampa. FOTO CORTESÍA DE LA CAMPAÑA BRUNDAGE

TAMPA | Los republicanos de Florida han enviado una serie de correos de campaña transfóbicos en las últimas semanas dirigidos a la candidata del Distrito 65 de la Cámara de Representantes del estado, Ashley Brundage, quien podría convertirse en la primera legisladora transgénero del estado si es elegida el próximo mes.

Los correos califican a Brundage, un empresario y activista que ganó las primarias demócratas en agosto con el 81% de los votos, de “extremo”, “radical” y “desconectado de Tampa”. Varios también aconsejan que “es un hombre biológico” que “es más de lo que parece”.

Los ataques fueron financiados por el Comité de Campaña Republicana de la Cámara de Representantes de Florida, que recauda fondos “para mantener a Florida libre”. Dicen que están “comprometidos a elegir líderes apasionados y conservadores para la Cámara de Representantes de Florida”.

Los envíos también fueron aprobados por la representante estatal Karen González Pittman, la actual oponente de Brundage que forma parte de la supermayoría republicana anti-LGBTQ+ de Florida. Ella es una de los legisladores que apoyaron la SB 254, que prohíbe la atención de afirmación de género para menores transgénero y la restringe para adultos, y otras leyes anti-LGBTQ+ como la expansión de “No digas gay o trans”.

“González Pittman votó para dar a los padres la última palabra sobre los procedimientos médicos que reciben sus hijos y lo que aprenden en la escuela”, se lee en un correo. También señala que ella es una madre, al igual que Brundage, que “siempre luchará por los derechos de los padres”.

Otro ataque enviado por mensaje de texto comparó a Brundage con un “huracán financiero de categoría 5” que “crearía un desastre financiero para las familias de Florida”. La campaña de Brundage condenó la afirmación después de la marejada ciclónica sin precedentes del huracán Helene en la Bahía de Tampa, emitiendo un comunicado el 3 de octubre antes del huracán Milton. La tormenta devastó aún más la región el 9 de octubre.

“En un momento en que tantas familias en toda la Bahía de Tampa todavía están en estado de shock y afligidas por la pérdida de sus hogares y pertenencias, es más que ofensivo… para burlarse de las dificultades financieras”, dijo.

“Conozco el dolor por el que están pasando estas familias porque, al igual que muchos floridanos, he enfrentado dificultades financieras: bancarrota, ejecución hipotecaria y la preocupación constante de mantener un techo sobre mi cabeza.

“Que los republicanos me comparen con un huracán de categoría 5 cuando nuestra comunidad todavía se está recuperando de un desastre real es espantoso”, agregó. “Los floridanos merecen soluciones, no ataques”.

La demócrata dice que lo mismo ocurre con los correos anti-LGBTQ+, que espera que continúen hasta las elecciones. Brundage califica los ataques como “un ejemplo perfecto de cómo centrarse en los problemas de la guerra cultural” en lugar de abordar los asuntos que preocupan a los votantes.

Si es elegido, Brundage promete abordar la “crisis de asequibilidad de Florida que está robando el futuro de demasiadas familias trabajadoras y personas mayores”. También dice que se enfrentará a los ataques a los derechos reproductivos y defenderá a las pequeñas empresas.

Convertirse en el primer legislador transgénero del estado, algo que Nathan Bruemmer, de Tampa Bay, también podría hacer si es elegido en el Distrito 61, también enviaría un fuerte mensaje a la industria de viajes y turismo de que Florida “es segura y está abierta a los negocios”, señala.

“Si bien los derechos LGBTQ+ no serán una pieza central de mis aspiraciones políticas… Solo tengo que presentarme para enviar ese mensaje”, dice Brundage. “Ser visible en Tallahassee cambiará todo el alcance de cómo nos tratan y se legisla a favor o en contra”.

Watermark se comunicó con Karen Gonzelez Pittman y el Comité de Campaña Republicana de la Cámara de Representantes de Florida, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

Las elecciones generales son el 5 de noviembre. Obtenga más información sobre Ashley Brundage en AshleyBrundage.com y haga su plan de votación en Vote.org.