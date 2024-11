Orgullosa asociación: Inclusive Care Group y Bell Pharmacy se expanden en Tampa

Dr. Antonio Luis (L) y Dr. Tony Trunzo en Inclusive Care Group y las nuevas instalaciones de Bell Pharmacy en Tampa. FOTO CORTESÍA DE ICG

TAMPA | Inclusive Care Group y Bell Pharmacy abrieron una nueva ubicación en Tampa el 24 de septiembre, dando la bienvenida a los partidarios para celebrar su compromiso compartido con la atención médica LGBTQ+.

ICG, dirigido por el Dr. Antonio Luis, abrió previamente su ubicación en Pinellas Park en septiembre de 2023 para ofrecer “atención médica más allá de lo binario”. Bell Pharmacy y su director ejecutivo, el Dr. Tony Trunzo, comenzaron a ofrecer servicios LGBTQ+ en St. Petersburg solo dos meses antes.

“Lo que más me llevo de nuestro primer año de negocio es que, en última instancia, se trata de un negocio de servicios”, dice Trunzo. “Puede parecer que vendemos recetas, pero estamos vendiendo un servicio… Se trata de crear un entorno en el que los pacientes se sientan seguros y atendidos.

“Creo que muchas prácticas médicas, y el espacio médico en general en este momento, están pasando por alto eso”, continúa. “Se ha convertido en un espacio muy comercializado, y estamos tratando de devolver un poco de cuidado a la zona”.

Es una ideología que atrae a Luis, quien comenzó a trabajar con Trunzo en noviembre antes de abrir su espacio compartido el mes pasado. Si bien sus entidades permanecen separadas, dice que sus misiones siempre se han alineado.

“Soy una minoría. Pertenezco a la comunidad LGBTQ y también soy hispano, y a lo largo de mi carrera, he trabajado para varios lugares, grandes sistemas hospitalarios, un centro comunitario LGBTQ, y me di cuenta de que la gente se perdía en los números”, explica. “También me di cuenta de que muchos de mis amigos se perdían en esto por no recibir la atención adecuada, por personas que no seguían las normas o… haciendo lo mínimo para pasar el día.

“Finalmente llegué a una posición en mi vida en la que estaba cansado de tratar con corporaciones y cansado de que me dijeran que se suponía que no debía hacer bien mi trabajo”, continúa Luis. “Dije: ‘Creo que puedo hacer esto mejor que todos ustedes, y voy a intentarlo'”.

Eso coincidió con el apogeo de la viruela símica. Luis comenzó a trabajar con el Departamento de Salud para atender a pacientes que otras instalaciones locales no lo harían, ofreciendo telemedicina antes de abrir sus dos oficinas.

“Tony realmente se esforzó por mí”, dice Luis sobre la expansión de Tampa. “Él tiene fe en lo que Inclusive Care Group está haciendo… Y los pacientes queer y transgénero que han venido a mi consulta y han confiado en mí con toda su atención me han empujado a hacer esto aún más”.

El sitio de Tampa está dividido entre la farmacia completa de Bell y el consultorio médico de ICG, que tiene tres salas de examen. Trunzo y Luis dicen que la expansión fue posible gracias al apoyo de la Autoridad de Vivienda de Tampa, la Ciudad de Tampa, la Cámara LGBT de Tampa Bay y otros, y que centrarse en la atención LGBTQ+ es tan importante como siempre. Especialmente dadas las leyes de atención médica anti-transgénero de Florida.

“Practico la medicina. No practico la medicina basada en el color de tu piel, la religión, a quién amas, cómo te ves, cómo te sientes. Practico la medicina, y espero que todos hagan lo mismo, pero sé que no es así”, dice Luis. “Todavía hay proveedores que expulsan a las personas cuando tienen viruela símica, proveedores que no saben sobre la PrEP o no entienden sobre la sexualidad y las ETS o tienen miedo de hablar sobre el sexo”.

“Muchos de nosotros queremos un mundo en el que cualquier tipo de paciente pueda ir a cualquier lugar y recibir el mismo nivel de atención, pero en última instancia, todos se especializan en algo”, agrega Trunzo. “Hay ciertos problemas a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ+ que otras comunidades no enfrentan, y es nuestro trabajo asegurarnos de que se aborden esos problemas”.

La nueva ubicación de Bell Pharmacy and Inclusive Care Group en Tampa está ubicada en 1246 Ray Charles Blvd. en Tampa. Para obtener más información sobre sus otras ubicaciones y servicios ofrecidos, visite BellSpecialtyPharmacy.com y ICGFL.com.