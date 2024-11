QLatinx presenta a Puchito el Jaguar, un nuevo símbolo para los inmigrantes, la justicia climática y el poder del voto

Puchito el Jaguar. (Foto cortesía de QLatinx)

ORLANDO | QLatinx ha presentado una nueva y poderosa figura: Puchito el Jaguar. Esta mascota es más que una cara amigable: representa la experiencia de los inmigrantes, la necesidad urgente de justicia climática y la importancia del compromiso cívico. La historia de Puchito refleja las luchas que enfrentan muchos en la comunidad y, a través de su viaje, está inspirando a la próxima generación a ponerse de pie, actuar y votar.

El viaje de Puchito: una historia de inmigrantes

El viaje de Puchito comenzó en las profundidades de la Amazonía, donde la deforestación y el cambio climático destruyeron su hábitat. Su hogar, que alguna vez fue un entorno exuberante, se volvió inhabitable, lo que lo obligó a irse y buscar seguridad. En su búsqueda por encontrar un nuevo hogar, Puchito llegó a Florida Central, donde ahora aboga por la justicia climática y los derechos de los inmigrantes. Como jaguar que se identifica como queer, ama a los Estados Unidos y el refugio seguro que puede representar para la comunidad LGBTQ+.

Al igual que las familias de inmigrantes que se asentaron en Florida Central, la supervivencia y adaptación de Puchito simbolizan la resiliencia y la fuerza. Su historia destaca cómo el cambio climático obliga a las personas, e incluso a la vida silvestre, a migrar y encontrar nuevos lugares a los que llamar hogar.

Justicia climática a través de Puchito

La narrativa de Puchito es un llamado directo a la justicia climática. A medida que su patria fue devastada por la degradación ambiental, nos recuerda la necesidad urgente de proteger el medio ambiente y abordar la crisis climática mundial. La Florida Central, como muchos lugares, también está sintiendo los efectos del cambio climático, particularmente en las comunidades marginadas, que a menudo son las más afectadas por los desastres ambientales.

“Puchito es un reflejo de la lucha de nuestra comunidad por la justicia climática y de los inmigrantes”, dice Gabriella Rodríguez, directora ejecutiva de QLatinx. “Demuestra que nuestras luchas están interconectadas, y si queremos proteger a nuestras comunidades y nuestro planeta, tenemos que luchar por políticas que funcionen para todos”.

Inspirando la Participación Cívica: Vota con Puchito

Además de abogar por la justicia climática, Puchito lidera un movimiento para fomentar la participación cívica. A partir de Come Out With Pride, la campaña “Vote with Puchito” de Puchito hace un llamado a la comunidad, especialmente a los jóvenes, para que voten por líderes que protejan los derechos de los inmigrantes y aborden el cambio climático. A través de esta campaña, Puchito está movilizando a las comunidades LGBTQ+ e inmigrantes para que hagan oír sus voces en las elecciones.

“Votar es una herramienta poderosa para el cambio”, dice Rodríguez. “Con Puchito, queremos mostrarle a la comunidad que tienen el poder de dar forma a su futuro. Queremos que la gente entienda que su voto puede impulsar el cambio que necesitamos, ya sea luchando por la justicia climática, los derechos de los inmigrantes o la igualdad”.

Puchito el jaguar se erige como un símbolo de resiliencia, acción climática y la experiencia del inmigrante. A través de su historia, QLatinx impulsa un futuro en el que se escuchen las voces de las comunidades marginadas y en el que se creen políticas para proteger tanto a las personas como al planeta. La campaña “Vota con Puchito” es un recordatorio del poder de la participación cívica y el papel que todos desempeñamos en la configuración de un futuro justo y equitativo.

Para obtener más información sobre la misión de QLatinx y las últimas iniciativas, visite QLatinx.org.