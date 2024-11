Cher, Cher y Cher por igual: ‘The Cher Show’ llega a Florida Central y Tampa Bay

Las superestrellas van y vienen, pero Cher es para siempre. Los galardones que ha recibido incluyen un Premio de la Academia, un Premio Grammy, un Premio Emmy y tres Globos de Oro, entre muchos, muchos otros. La actriz y cantante que supera fronteras y barreras también es una defensora de los derechos LGBTQ+ y un gigante de la cultura pop, es la última artista polifacética en producir su propio musical de Broadway. Se une a una lista que incluye a artistas como ABBA, The Temptations, Donna Summer, The Go-Gos, Neil Diamond, Michael Jackson, Green Day, Gloria Estefan, Britney Spears y Tina Turner.

“The Cher Show” cuenta la historia de su vida, utilizando canciones que ha interpretado a lo largo de su carrera. La producción original de 2018 ganó premios Tony para Stephanie J. Block (actriz principal en un musical) y para el legendario diseñador de vestuario Bob Mackie (diseño de vestuario para un musical). El espectáculo estaba originalmente programado para salir de gira durante la serie Broadway Across America 2020-21, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19.

Cher ha vivido tantas vidas que se necesitan tres mujeres para interpretarla. Conoce a Ella Pérez, como “Babe”, la ingenua de ojos de ciervo; Catharine Ariale, como “Lady”, la estrella del glam pop; y, Morgan Scott, como “Star”, el ícono que conocemos hoy. Ellas son las tres mujeres que actualmente interpretan a la artista, nacida como Cherilyn Sarkisian, que llegaría a tener un éxito número 1 en cada década desde la década de 1960. El biomusical entreteje 35 de los éxitos de la cantante a lo largo de su historia, muchos de ellos reorganizados en variaciones tanto creativas como inesperadas. Pérez, Ariale y Scott interpretan a Cher en diferentes etapas de su vida, conversando y cantando juntos con frecuencia.

Prácticamente un personaje en sí mismo, también están los vestidos y disfraces de Bob Mackie, ganador del premio Tony, envidiados por cualquier drag queen que haya aparecido en el escenario de un club nocturno.

La mayoría de los espectáculos exitosos de Broadway recorren primero los grandes mercados, estableciéndose allí durante una semana más o menos, antes de pasar a los únicos de ciudades más pequeñas. Al igual que muchas de las canciones de Cher, los planes de la gira recibieron un remix adecuado, y ahora el espectáculo alterna entre ciudades grandes y pequeñas. La gira ahora está programada para tocar en el Dr. Phillips Center de Orlando del 12 al 17 de noviembre y en el Straz Center de Tampa del 14 al 19 de enero.

Watermark habló con Pérez, Ariale y Scott por correo electrónico sobre cómo sus papeles han influido, y han sido influenciados por, las drag queens que presentan a Cher, sus propias canciones y disfraces favoritos de Cher, y las alegrías, y a veces dolores, de interpretar canciones que el público ya conoce.

Las respuestas han sido editadas por razones de espacio y claridad.

WATERMARK: ¿Qué papeles en producciones anteriores te ayudaron a prepararte para interpretar a la Cher que eres? ¿Y cómo?

Pérez: Tuve una oportunidad especial de interpretar al maestro de ceremonias en “Cabaret” en mi último año de universidad, lo que cambió el juego para mí. Era un papel exigente y, al igual que el de Cher, un gran legado que representar. Gané mucha confianza como actor y me sentí mucho más cómodo tomando mis propias decisiones y confiando en mis instintos. Creo que ahora tengo la cabeza un poco más alta.

Ariale: ¡Nada puede prepararte para interpretar a una leyenda así! Todos los demás papeles que he interpretado han sido personajes ficticios. Había espacio para jugar y crear, mientras que con Cher, un ser humano vivo de verdad, tienes que asegurarte de que le estás haciendo justicia.

Scott: ¡Todos los papeles conducen a Cher! Pienso en cada papel que he desempeñado como liderando y contribuyendo al siguiente. Estoy en una búsqueda constante de honestidad y autenticidad cuando interpreto un papel, sin importar en qué extremo pueda caer el tema. Pero con Cher, un verdadero icono viviente que respira, la sinceridad es primordial.

¿Qué tipo de trabajo de preparación hizo cada uno de ustedes para su Cher en particular?

Pérez: Vi TANTO a Sonny y Cher como a tantas entrevistas tratando de captar sus pequeños gestos físicos y tics: cómo pronuncia cuando habla, su risa, cómo escucha a la gente. ¡Es mucha presión emular a alguien que todavía está vivo! También quería encontrar un medio saludable en el que no fuera exactamente la diva famosa y segura de sí misma que conocemos hoy, sino la Cher tímida, inocente y de ojos de ciervo que era cuando era adolescente. No hay demasiadas entrevistas de ella en los años 60, así que tuve que reconstruir las cosas yo mismo.

Ariale: Me divertí mucho buceando en los archivos de “The Sonny & Cher Comedy Hour”. Realmente comenzó con el estudio de sus gestos y la forma en que hablaba e interactuaba con Sonny. Vi YouTube durante horas para empaparme de cada pedacito de Cher en los años 70 que pude, ya que es cuando la estoy retratando principalmente. ¡Es un placer tener imágenes tan increíbles en las que inspirarse!

Scott: Absorbí todo lo que pude de Cher: las películas, la música, las entrevistas, su libro… ¡Pronto saldrá uno nuevo! Entonces: practica, practica, practica. Hablar y actuar como alguien que realmente existe es diferente a crear un papel nacido de la ficción. Queremos asegurarnos de que no estamos haciendo una caricatura o incluso una imitación, sino que realmente estamos rindiendo homenaje a la legendaria humana que es.

Esta es la primera vez que he necesitado imitar o imitar verdaderamente a una persona que vive actualmente. A pesar de que el equipo creativo no estaba buscando un imitador, todavía querían la esencia allí. Afortunadamente, tuve una buena cantidad de práctica con la parte de canto porque he sido cantante de bodas durante años y las canciones de Cher a menudo aparecen en la lista de canciones. Hace unos años apareció “Believe” y le pregunté al líder de la banda: “¿Te importa si me tomo un trago cantándola ‘como Cher’?” Me dijo, hazlo, y a la gente le encantó.

Sin embargo, hablar como Cher es un animal totalmente diferente. Para ello me dirigí a Frank Caliendo, un renombrado impresionista, y le pedí consejos generales a la hora de abordar la voz hablada de una celebridad. Luego vi videos de imitadores famosos de Cher, incluidas reinas famosas (¿cómo no puedes buscar en Google ‘Chad Michaels’ cuando investigas a Cher?) para ver si hay líneas o puntos en común entre las interpretaciones. La versión corta: ¡no hay demasiada información cuando se investiga un puesto!

Ya sea que sea tu canción para interpretar en el programa o no, o incluso si está en el programa, ¿cuál es tu canción favorita de Cher?

Pérez: La más cercana a mi corazón tiene que ser “I Got You Babe”. Esa es la canción de amor más dulce y pura que he escuchado en mi vida. Es un sentimiento tan hermoso para su relación con Sonny y sus ascensos y caídas en el estrellato juntos. Poder interpretar esa canción icónica y recrear un momento tan especial es una de mis partes favoritas de todo el espectáculo y definitivamente sonará en mi boda.

Ariale: Cambia bastante a menudo dependiendo de mi estado de ánimo y estación de la vida. Por el momento es una canción que no está en el programa: “Happy Was the Day We Met”, de su álbum de 1978 “Take Me Home”. ¡Es la quintaesencia de la Cher de los 70 y está llena de vida, alegría y ritmo! Siempre me pone de buen humor.

Scott: ¡Tan difícil elegir! Es como elegir tu atuendo favorito. Un día te sientes seriamente en un “lascivo” de cuero negro, y al siguiente piensas, no, estoy sintiendo lentejuelas y cabello rosa. Una noche, puede que anhele la vulnerabilidad de “Way of Love”, y la noche siguiente la fiesta no puede llegar lo suficientemente pronto con el “Finale Megamix”. (Canción de Cher que NO está en el programa: “We All Sleep Alone”).

No es ningún secreto que muchas drag queen han interpretado a Cher en algún momento de sus carreras. Para esas reinas novatas, ¿qué consejo les darías para su actuación?

Pérez: El peinado es crucial y muestra la mayor cantidad de piel posible. Una plancha de 30 segundos antes de una actuación tampoco está de más.

Ariale: Siempre y cuando uses algo que te haga sentir sexy (asegúrate de que tenga destellos), tengas la peluca adecuada que te permita hacer un montón de peinados y des tu mejor impresión de Cher como Sean Hayes en “Will & Grace”, ¡eres dorada!

Scott: ¡Estoy bastante seguro de que todavía debería estar recogiendo consejos de ellos! Todavía veo videos de las reinas Cher con la esperanza de tratar de mejorar mi maquillaje a una décima parte de lo que son capaces de lograr: estoy en AWE. Para una actuación real de Cher, ya sea sincronizada con los labios o en vivo, desea ver la mayor cantidad posible de Cher: entrevistas, películas, conciertos, etc. Luego, encuentra una piedra de toque, podría ser una palabra o una frase, que te lleve de vuelta a ella si alguna vez te pierdes. La mía es imaginar a Cher diciendo “Charlotte” en “Sirenas”. Crecí con esa película y la cara, la boca, la actitud y el tono de Cher están incrustados en mí desde ese momento.

Ya sea que lo uses o no, ¿cuál es tu “look” favorito de Cher?

Pérez: El vestido de venganza y el mohawk que usó para presentar en los Oscar es uno de los momentos más rudos y brillantes de la historia de la moda. Tan increíblemente icónico. Y tengo la oportunidad de mirar con amor a Morgan todas las noches.

Ariale: ¡Mi look favorito de Cher en la serie es el vestido de cortina de “Star”! Es ese vestido IMPRESIONANTE que usó en la Gala del Met de 1974. Es una verdadera obra de arte. Admiro que Cher siempre haya hecho una declaración con su moda y continúe haciéndolo a lo largo de las décadas.

Scott: Mi vestido de lazo es un arte absoluto. Lo uso durante tal vez un minuto para la llamada del telón, pero son 60 segundos de felicidad. El vestido es una inspiración absoluta para la Met Gala, honrando la ilusión desnuda por la que Bob Mackie es tan conocido. Todas las cuentas y plumas colocadas por expertos. Es un honor llevarlo conseguido.

¿Por qué crees que Cher es tan venerada por la comunidad LGBTQ+? ¿Por qué crees que los hombres homosexuales, en particular, AMAN a Cher?

Pérez: Creo que su naturaleza auténtica y sin remordimientos es algo muy sagrado para la comunidad queer. Siempre ha sido ella misma: ser ella misma es lo que la convirtió en la superestrella que es y el hecho de que ha apoyado continua y orgullosamente a la comunidad, incluso en tiempos en los que era menos celebrada. Por no hablar de que “Believe” es un himno esencial de los clubes gays que todavía suenan en tus lugares favoritos de Brooklyn.

Ariale: Cher siempre ha sido una defensora de las personas que se sienten ajenas. Ella misma no encajaba cuando era niña y se burlaban de ella. Creo que ella reconoció que las personas de la comunidad gay también se sentían como extraños en diferentes momentos de su vida y sentían una fuerte conexión con sus historias. Siempre ha sido descaradamente quien es y no cambia por nadie. Creo que la gente de la comunidad LGBTQ+ lo vio en el ojo público a lo largo de los años, y no hay nada que hacer más que tener respeto y adoración por ese tipo de agencia y amor por uno mismo.

Scott: Creo que las continuas reinvenciones exitosas de Cher y su mentalidad intrépida de ser quien es y ser dueña de eso. Ella habla a la pregunta común, “¿Cómo es ser Cher?” con un despreocupado “No sé, siempre he sido Cher”. Me imagino que eso le habla a cualquiera que luche por ser dueño de su identidad. Te da permiso para ser tu yo rudo porque eso es lo que siempre has sido.

La mayoría de las producciones de gira de Broadway se presentan primero en las principales ciudades del mercado, por lo general durante una semana a la vez, y luego continúan con actuaciones únicas en mercados más pequeños. Su gira ha sido principalmente al revés. ¿Eso afecta a la producción, ya sea a tu enfoque personal o a la serie en general? ¿Cómo se compara un solo espectáculo en, digamos, Portsmouth, Ohio, con una semana de espectáculos en Boston, Massachusetts?

Pérez: ¡Definitivamente es interesante trasladar un espectáculo así por todo el país! A veces tenemos que cortar piezas o incluso personas de números si un teatro no tiene espacio para ello. Puede ser un desafío, pero contamos con un equipo y un equipo de gestión increíbles que hacen que estos cambios sean lo más fluidos posible. Creo que una vez que el espectáculo está en tus huesos, los pequeños cambios y cortes pueden incluso darle vida y mantenerte alerta. A veces, esas audiencias de una noche son incluso más ruidosas y emocionadas que un viernes por la noche en una gran ciudad, lo que hace que el desafío valga la pena. Me encanta poder llevar este llamativo espectáculo a audiencias más pequeñas.

Ariale: Ha sido una experiencia muy bonita hacer paradas en estos mercados más pequeños. Puede ser muy fácil tener una perspectiva negativa sobre muchos eventos de una noche o ir a una ciudad que no es tan conocida, pero la cantidad de miembros de la audiencia que he conocido después del espectáculo que nos agradecen desde el fondo de sus corazones por viajar a su ciudad realmente me ha impactado. Se espera que todos los espectáculos lleguen a lugares como Boston o Los Ángeles, pero hay personas en lugares como Portsmouth, Ohio, que no tienen las mismas oportunidades de acceder a las actuaciones de Broadway. Estas comunidades más pequeñas están agradecidas de que el arte llegue a ellas, y estamos muy felices de traerlo.

Scott: Me considero afortunado de haber ido y venido entre reuniones de una semana y breves noches de uno-dos. Comenzamos el 2024 con una semana en Miami y terminamos nuestro primer año de gira con una semana en San Francisco. Pero las dos semanas anteriores antes de San Francisco, rebotamos por Illinois y Texas en mercados más pequeños, después de tocar en el prestigioso Starlight Theater en Kansas City para otra visita de una semana. El cambio continuo entre estancias de una semana y de una o dos noches mantiene las cosas en movimiento y frescas.

Una noche en Portsmouth se siente tan especial como una semana en Boston, solo que por diferentes razones. Un teatro más pequeño fuera de lo común puede no ser una parada de marca, pero las personas que asisten a ese espectáculo están muy emocionadas por esa noche, especialmente en el caso de una Primera Gira Nacional. Es un privilegio increíble para nosotros, el elenco, ser la primera oportunidad de que puedan ver el espectáculo fuera de Nueva York (y las pruebas previas a Broadway en Chicago) y esas audiencias de una noche no dan por sentada nuestra visita.

Un punto de venta de los musicales de rocola es que el público, muy probablemente, ya conozca las canciones del espectáculo. Desafortunadamente, ese conocimiento, y un boleto para el espectáculo, parece alentar (o dar derecho) a algunos miembros de la audiencia a cantar. (La participación no deseada de la audiencia ha sido de particular importancia en el Reino Unido en los últimos años). ¿Qué piensas de los miembros del público que cantan contigo durante el espectáculo?

Pérez: Siempre y cuando no sea un momento emocional súper tranquilo, ¡me encanta escuchar a la gente cantar! Damos más ambiente de concierto que el musical promedio. Estas canciones y la historia de Cher significan mucho para la gente y me traen recuerdos especiales, y me hace muy feliz ver a la gente tan envuelta en el momento. ¡Significa que estamos haciendo nuestro trabajo! Sin embargo, nuestra interpretación de “The Beat Goes On” es un poco diferente a la original, y a veces la gente comienza a cantar las palabras originales conmigo mientras estoy a capella, ¡lo que puede despistarme un poco! Pero no es nada que nuestro maravilloso director musical, Eddie Carney, no pueda guiarme.

Ariale: Creo que es una de las partes más geniales de un musical de rocola. Siempre hay una línea fina, por supuesto, pero la gente sabe que no hay que hacer demasiado ruido en una parte tranquila de una canción, o detenerse cuando la música se corta, etc. Hay algo exponencialmente especial en llevar al escenario esta música que tantas generaciones han amado y con la que han resonado. Ver a la gente cantar y la alegría que les trae no tiene precio. Durante el “Megamix” al final del espectáculo es la primera y única vez que realmente puedo mirar a la audiencia y hacer contacto visual y conectarme con la gente. A veces me hace llorar ver a todo el mundo de pie, de todas las edades, cantando la música de Cher con nosotros. Se siente realmente hermoso y sagrado.

Scott: ¡No me importan las interacciones entusiastas! Creo que es una señal de que estamos haciendo algo bien si un invitado se deja llevar tanto por la nostalgia durante “I Got You Babe” que la canción simplemente sale de ellos. También tengo el privilegio de interpretar a “Star”, que rompe la cuarta pared a menudo, así que si es necesario, puedo llamar la atención a alguien si es algo realmente inapropiado, ¡como Cher, y no Patti! Afortunadamente, nuestro público ha estado involucrado en la cantidad justa y espero que el entusiasmo continúe con el segundo año.

“The Cher Show” llega al Dr. Phillips Center en Orlando del 12 al 17 de noviembre y al Straz Center en Tampa del 14 al 19 de enero. Los boletos en el Dr. Phillips Center comienzan en $ 45 y están disponibles en DrPhillipsCenter.org. Los boletos en el Straz Center comienzan en $ 48 y están disponibles en StrazCenter.org.