Personas Notables 2024: Chevalier “Chev” Lovett, Director de Operaciones, Florida Rising

Chevalier “Chev” Lovett es un nombre que resuena con orgullo con visión, creatividad y transformación. Orgulloso nativo de West Winter Park, Florida y criado en la histórica Hannibal Square, Chev ha pasado su vida convirtiendo los desafíos en oportunidades para el progreso social. Como director de operaciones de Florida Rising, dirige una de las organizaciones de base más impactantes de Florida, que defiende la justicia económica y racial para las comunidades negras, latinas, LGBTQIA+ e inmigrantes.

El viaje de Chev es uno de defensa implacable y liderazgo audaz. Con más de 15 años de liderazgo sénior en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, su trayectoria ha sido definida por roles en organizaciones como YMCA, City Year Inc. y Organize Florida (ahora Florida Rising), donde elaboró estrategias innovadoras para abordar las desigualdades históricas. Graduado de programas de liderazgo muy respetados como Leadership Winter Park (Clase 28), Leadership Florida (Connect Class 9), Leadership Orange (Class 8), Leadership Orlando (Class 101) y Rockwood Leadership, Chev ha perfeccionado un conjunto de habilidades que equilibra la estrategia con el corazón. Chev también es exalumno de varios programas y estudios que abarcan la Universidad de Hartford, Rollins College y la Universidad de Cornell.

Chevalier Lovett no es solo un líder; Es un verdadero catalizador del cambio y un reflejo de su identidad multifacética y su espíritu vibrante. Su capacidad para unir a las personas, junto con su profundo conocimiento de los problemas sistémicos, lo ha convertido en un líder confiable en el desarrollo y el empoderamiento de la comunidad. Es un hombre que cree auténticamente en el poder de las personas y la comunidad.

Sin embargo, el impacto de Chev no se detiene en sus logros profesionales. Como feroz defensor de elevar las voces de la comunidad, ha servido en casi dos docenas de juntas y comités locales y nacionales, que actualmente incluyen: el Fondo Contigo, Hope CommUnity Center, Habitat for Humanity of Greater Orlando & Osceola County, como Presidente de la Junta de Nominaciones de la Ciudad de Orlando, la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca de Winter Park, Poverty Solutions Group y 26Health como Vicepresidente.

Estos esfuerzos no han pasado desapercibidos: Chev ha obtenido una gran cantidad de honores, desde ser nombrado “Más influyente” por la revista Winter Park en 2020 hasta el “Diversity Game Changer” de Orlando Magic y Florida Blue en 2023, y conseguir un lugar en la prestigiosa lista “40-Under-40” 2024 de Orlando Business Journal.

La historia de Chev es tan personal como poderosa. Como esposo queer y padre de gemelos, ejemplifica los valores que defiende: equidad, inclusión y un futuro mejor para la próxima generación y aboga por las comunidades marginadas y LGBTQIA+. Cuando no está dando forma al panorama social y económico de Florida, es posible que lo encuentres detrás de un piano en recitales o con un micrófono como Director de Adoración Contemporánea en la Primera Iglesia Metodista Unida de Winter Park, canalizando su energía creativa en música y uniendo comunidades compartiendo sus experiencias vividas. Ya sea impulsando reformas políticas, asesorando a líderes emergentes o haciéndonos sonreír con su risa contagiosa, el trabajo de Chev se erige como un modelo de lo que es posible cuando el coraje se encuentra con la acción. En cada espacio que ocupa, el mensaje de Chevalier sigue siendo el mismo: ¡el poder de transformar la sociedad está en todos nosotros!