Personas Notables 2024: Tamara Leigh, Presidenta de las Lesbianas Negras de Tampa Bay

Cuando conocí a Tamara Leigh, no tenía idea del impacto que tendría en nuestra comunidad o cómo se convertiría en una parte tan importante no solo de mi vida, sino de la vida de miles de personas en la comunidad queer de Tampa Bay y más allá.

Su pasión por la comunidad no tiene paralelo y su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor es honorable. A través de su negocio de consultoría DEI, su revista queer de color Blaque/OUT y su grupo Tampa Bay Black Lesbians, Tamara ha abierto las puertas para que muchos profesionales aprovechen sus talentos y los compartan con sus comunidades.

La primera vez que supe de Blaque/OUT fue cuando se hizo una convocatoria de modelos para que un POC queer posara semidesnudo en la portada. Respondí a la llamada porque, ¿por qué no? Cuando hablé con Tamara sobre su visión, me quedé impresionado con su creatividad y, como escritora, quería ser parte de la revista. Pero su visión no se detuvo ahí.

Tamara es la fundadora de Blaque/OUT Equity & Inclusivity Architects, una firma de consultoría que adopta un enfoque muy diferente para el trabajo de DEI. A través de charlas, talleres y más, ella y su equipo hablan desde puntos de experiencia personal para ayudar a las organizaciones a evolucionar. También ayudó a crear una de las herramientas más importantes para nuestra comunidad trans este año, el sistema de mapeo Blaque/OUT T.R.A.I.I. (Trans Remembrance Archive and Information Index).

En colaboración con el increíble equipo de GIS Scholars, Inc., Blaque/OUT ha desarrollado una poderosa herramienta que integra la tecnología geoespacial con datos críticos sobre cada individuo conocido de las comunidades trans, no binarias y de género no conforme/expansivo de género que han perdido la vida a causa de la violencia desde 2018. El T.R.A.I.I. es un recurso gratuito, accesible para todas las personas y organizaciones, que permite a los usuarios superponer varios factores, como la victimología, la región geográfica y la identidad de género, en un mapa.

Su visualización proporciona información valiosa sobre quiénes eran cada una de estas personas y los detalles que rodearon sus casos. La esperanza es que la T.R.A.I.I. empodere a los grupos y organizaciones para presionar de manera más efectiva para obtener fondos, permita a los investigadores identificar patrones con mayor velocidad y precisión y, lo que es más importante, mantenga vivos los recuerdos de nuestros hermanos perdidos.

Como si todo eso no fuera suficiente, cuando Tamara se mudó a Tampa Bay le resultó difícil encontrar a “su gente”, por lo que comenzó el Tampa Bay Black Lesbians como un grupo de Facebook. Rápidamente creció a más de 1,000 miembros y evolucionó a una organización sin fines de lucro centrada en la comunidad en 2024. Más recientemente, TBBL ayudó a varios miembros con los esfuerzos de recuperación de los huracanes, proporcionando comida caliente, ayudando a reemplazar los artículos perdidos, utilizando los recursos humanos dentro del grupo para conectar a los miembros con cualquier asistencia que necesitaran. Todos los esfuerzos se basan en donaciones o se financian con los eventos que el grupo organiza anualmente para apoyar a la organización sin fines de lucro mientras se mantiene cerca de sus orígenes sociales.

Decir que Tamara Leigh es una de las personas más notables del año es, para mí, quedarse corto. Me siento honrado de conocerla, orgulloso de escribir sobre ella, pero sobre todo, agradecido de llamarla mi amiga.