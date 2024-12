Personas Notables 2024: Tristan Byrnes, Andy Citino y Andre Clarke, cofundadores de TransNetwork

Cuando parecía que los muros se estaban cerrando para los floridanos transgénero y de género expansivo mientras la legislatura estatal se reunía en 2023, Andrew Citino, Tristan Byrnes y Andre Clarke se pusieron a trabajar.

En lugar de permitir que el miedo los silenciara, asumieron su poder como líderes dentro de nuestra comunidad y fundaron TransNetwork. Ocuparon el espacio, aprovecharon sus voces y unieron a las personas que resaltan las verdades dentro de nuestra hermosa comunidad para desafiar las falacias que se difunden sobre nosotros. Si eso no es notable, no sé qué es.

TransNetwork se convirtió rápidamente en un elemento básico de apoyo, estabilidad y servicio dentro de la comunidad LGBTQ+ local. Andy, Tristan y Andre unieron a los líderes locales y a las personas LGBTQ+ para ofrecer sesiones educativas sobre los impactos de las nuevas leyes en la vida real y proporcionaron un recurso muy necesario para muchos que no sabían a quién acudir.

También sabían cuánto nos necesitábamos unos a otros y continuaron brindando espacios para que las personas se conectaran y se afirmaran mientras navegábamos por este nuevo panorama. Este impacto y el trabajo de TransNetwork ha crecido sustancialmente a lo largo de 2024 de maneras que muchos de nosotros nunca podríamos haber imaginado.

Como persona trans masculina no binaria local, me he sentido verdaderamente empoderada por el firme compromiso que TransNetwork ha demostrado para apoyar y defender de manera integral las necesidades de las personas trans y de género expansivo (TGX) en el área de Tampa Bay. Su serie de conversaciones ha permitido que las personas TGX y sus aliados se unan en un diálogo poderoso con oportunidades para aprender a través de la historia y la experiencia vivida.

Sus eventos sociales y filantrópicos han unido a las personas con el propósito común de hacer avanzar este trabajo. Sus espacios de apoyo han permitido a las personas compartir abiertamente en un momento en el que muchos buscan sentirse comprendidos. Su participación en eventos educativos locales ha solidificado sus voces como expertos locales confiables que lideran con comprensión empática y expectativas equitativas. Y su presencia en cosas como la TransMarch anual, que da inicio al Desfile del Orgullo de St Pete, da visibilidad para mostrar que las personas TGX están aquí, son amadas, son poderosas y son dignas de vivir vidas plenas en las que prosperan en su autenticidad más verdadera.

Está claro por qué cada miembro de la junta directiva de TransNetwork es una persona extraordinaria. Vieron una necesidad y no solo la satisfacieron, sino que llenaron un vacío con sonrisas y apoyo, acción y defensa, y oportunidades continuas para que los miembros transgénero y de género expansivo de la comunidad de Tampa Bay existan abiertamente con orgullo y poderosas posibilidades.

Hay algo palpable en la energía de los eventos de TransNetwork. Cuando puedas experimentar la valentía y el orgullo que acentúa la autenticidad en los espacios que TransNetwork ha creado, serás cambiado para siempre por el empoderamiento que estas personas extraordinarias han creado orgánicamente.

Gracias por hacer este trabajo. Todos estamos mejor gracias a ti.