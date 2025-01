Resumen del año: El impacto de 2024 en la comunidad LGBTQ+ de Florida Central y Tampa Bay

ENERO

La comunidad LGBTQ+ de Florida llegó a 2024 luchando contra los ataques liderados por los republicanos contra la comunidad transgénero y la atención de afirmación de género. En nuestro primer artículo de portada del año, analizamos la organización sin fines de lucro Elevated Access, que ofrece vuelos privados sin costo a personas que necesitan buscar atención médica fuera del estado. También examinamos el mundo de BL Comics y su atractivo en todo el mundo.

El congresista de la Generación Z de Florida Central comienza el año anunciando el Festival de Música y Artes MadSoul, un evento de un día en marzo que cerrará la brecha entre la defensa política y la música con los líderes comunitarios nacionales y locales.

En San Petersburgo, el Dr. Byron Green-Calisch, defensor de la comunidad LGBTQ+, propietario de un negocio y consultor, es nombrado el primer presidente negro de St Pete Pride. Tampa Bay también se despide de una legendaria artista drag. Dana “Desiree DeMornay” Randolph muere después de ser diagnosticada con cáncer de estómago. Tenía 51 años.

En Florida y el país, se da a conocer la noticia de que el gobernador Ron DeSantis se retira de la carrera presidencial. Inmediatamente respalda a Donald Trump. La Junta de Educación del Estado de Florida también implementa regulaciones estrictas para limitar el uso de fondos públicos para programas, actividades y políticas de diversidad, equidad e inclusión en el sistema universitario de Florida.

En otras partes del país, un juez dictaminó que la ex secretaria del condado Kim Davis, quien se negó a emitir licencias de matrimonio en Kentucky a parejas del mismo sexo, debe pagar un total de $260,104 en honorarios y gastos a los abogados que representaron a una de las parejas. Además, la Corte Suprema dejó pasar la oportunidad de intervenir en el debate sobre los baños para estudiantes transgénero, rechazando una apelación de un distrito escolar público de Indiana.

FEBRERO

Watermark regresa con su edición de Amor, Sexo y Matrimonio a tiempo para el Día de San Valentín. Entre la cobertura se encuentra un vistazo a la campaña fotográfica nacional del fotógrafo local Noel García “El amor y el VIH”. También hablamos con autores LGBTRQ+ y propietarios de librerías locales sobre la batalla en curso contra las prohibiciones de libros.

En la Florida Central, varias organizaciones anuncian un nuevo liderazgo, incluyendo The Pride Chamber nombrando a Vinnie Silber como su nuevo Director de Membresía y Eventos y Orlando Fringe revelando a Scott Galbraith como el nuevo Director Ejecutivo Interino de la organización. SPEKTRUM Health también anuncia el cierre de su oficina en Melbourne para consolidar los esfuerzos de atención médica y defensa en su ubicación de Orlando.

En Tampa, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough confirmó que se inició una investigación sobre el tiroteo fatal del hombre gay de 52 años John Walter Lay. Al mes siguiente, la Oficina del Fiscal del Estado anuncia que se presentarán cargos de asesinato en segundo grado contra Gerald Declan Radford, cuyo juicio está programado para enero de 2025.

En todo el estado, las personas trans floridanas y sus aliados organizan protestas para simular el recelo en las ubicaciones del DMV. Exigen que se revoque el memorándum de enero emitido por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados dirigido a las personas trans y su capacidad para actualizar el marcador de género en una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal de reemplazo. Poco después de eso, cientos de floridanos trans viajaron a Tallahassee para marchar y exigir a los legisladores republicanos “¡Déjennos vivir!”.

En Oklahoma, la estudiante de secundaria no binaria Nex Benedict muere un día después de una pelea dentro del baño de una niña. Los miembros de la familia de Benedict dicen que Benedict había sido acosado en la escuela. Al mes siguiente, la Oficina del Médico Forense de Oklahoma dictaminó que la muerte de Benedict fue un suicidio. La muerte de Benedicto XVI se produce días después de que se publicara un informe del FBI que muestra que un tercio de todos los delitos de odio en Estados Unidos provienen de las escuelas públicas.

MARZO

Los premios anuales Watermark Awards for Variety and Excellence reconocen a los líderes, activistas, artistas y más LGBTQ+ favoritos de los lectores. A medida que las personas trans de la Florida regresan a casa después de la protesta en Tallahassee, observamos cómo los activistas y líderes comunitarios están luchando contra la legislación anti-trans del estado.

Orlando llega a los titulares nacionales cuando un querido profesor de psicología en la Universidad Averett, una universidad bautista privada en Danville, Virigina, es encontrado muerto por causas desconocidas en el Club Orlando. La policía dice que la muerte “no parece sospechosa”. También recibimos el anuncio de que varios líderes comunitarios renuncian a sus cargos de director ejecutivo, entre ellos Michael Slaymaker de la Alianza Juvenil de Orlando y Daniel Downer de Bros in Convo.

La marcha en la Bahía de Tampa tiene que ver con el Orgullo de Tampa que celebra su 10º año de festividades. El mes también marca la cuarta edición anual del Festival de Cine Transgénero de Tampa Bay, una celebración cinematográfica con proyecciones presenciales y virtuales que coincide con el Día de la Visibilidad Transgénero.

Las buenas noticias llegan de Florida cuando se anuncia que se ha llegado a un acuerdo entre los funcionarios de educación de Florida y los abogados de derechos civiles que habían impugnado una ley estatal que los críticos apodaron “No digas gay o trans”. Los estudiantes y maestros ahora pueden hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de Florida, siempre que no sea parte de la instrucción. Marzo también marca el final de la sesión legislativa de Florida de 2024, en la que se cerraron casi 20 proyectos de ley anti-LGBTQ+.

En otras partes del mundo, la policía investiga el asesinato de una mujer trans, el último de lo que parece ser una serie de asesinatos de trabajadoras sexuales en la zona. También Leo Varadkar, el primer primer ministro abiertamente gay de Irlanda, anuncia que dejará el cargo una vez que su partido elija a su sucesor.

ABRIL

Las portadas de Watermark en abril muestran los talentos de las drag queens del estado mientras adelantamos el Artista del Año de Florida 2024. También charlamos con el actor LGBTQ+ JP Karliak, que presta su voz al personaje no binario de los X-Men, Morph, en la popular serie animada de Disney+ “X-Men ’97”.

La cámara de comercio LGBTQ+ de Florida Central experimenta una reorganización de su liderazgo cuando el presidente y director ejecutivo de The Pride Chamber, Daniel Sohn, renuncia luego de acusaciones de invenciones en su carrera pasada. Varias semanas después, The Pride Chamber anuncia que su nueva presidenta y directora ejecutiva será la activista de Florida Gina Duncan. El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, realiza una conferencia de prensa para dar a conocer información sobre los desarrollos del Pulse Memorial, ahora en manos de la ciudad.

En un anuncio histórico, la empresaria y defensora de las personas transgénero Ashley Brundage dice que se postula para representar al Distrito 65 de la Cámara de Representantes de Florida. En Sarasota, Project Pride nombra a Paul Lotierzo como el primer director ejecutivo de la organización, un cargo que deja a finales de año. La ciudad de St. Petersburg también nombra al Coordinador de Participación Comunitaria, Eric Vaughan, como su próximo enlace LGBTQ+, un papel que anteriormente ocupaba el Director del Centro de Servicios de St. Pete, Jim Nixon.

En Miami, la policía arrestó y acusó a Gregory Fitzgerald Gibert, quien estaba en libertad condicional, por el asesinato en segundo grado de Andrea Doria Dos Passos, una mujer latina transgénero de 37 años que fue encontrada muerta frente a la compañía del Ballet de Miami. Además, los organizadores revelan el “paseo de la alegría” inaugural como el sucesor del anterior evento anual de recaudación de fondos SMART Ride.

En todo el país, las amenazas de violencia contra la comunidad LGBTQ+ aumentan con varias amenazas de bomba en eventos de drag, como una Drag Queen Story Hour en un restaurante LGBTQ+ en Arlington, Virginia, y una Rainbow Story Time en una biblioteca pública en Durham, Carolina del Norte. La primera dama, la Dra. Jill Biden, señala al candidato presidencial republicano Donald Trump como instigador de un aumento de los ataques durante un mitin de campaña LGBTQ+ en el que llama a Trump “matón” y “peligroso”.

MAYO

Watermark divide las portadas para comenzar mayo, destacando Orlando Fringe en Florida Central y el ícono de la comedia Kathy Griffin en Tampa Bay. Watermark también ofrece una vista previa de todas las fiestas y eventos en la piscina para la celebración de Orlando en torno al Día Gay en Disney.

En Orlando, Queers for Palestine Central Florida es noticia al cerrar el tráfico de la I-4 en dirección a Walt Disney World en protesta por la guerra en Gaza. La activista trans Vance Ahrens se sienta con Watermark para hablar sobre su histórico anuncio mientras se postula para el Senado de Florida en el Distrito 19. Además, Hamburger Mary’s Orlando anuncia que se mudará de su ubicación en el centro de la ciudad. Más tarde publica en sus redes sociales que reabrirá en Kissimmee.

San Petersburgo lo celebra con el popular local nocturno Enigma. El bar conmemora 10 años en St. Pete. Desafortunadamente, mientras Enigma celebra, Quench Lounge anuncia que cerrará permanentemente sus puertas después de más de una década como un elemento básico LGBTQ+ en Largo.

A medida que la comunidad se acerca al Mes del Orgullo LGBTQ+, el gobernador DeSantis impide que los puentes de Florida se iluminen con los colores del arco iris, y en su lugar ordena que todos los puentes se iluminen en rojo, blanco y azul desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo como parte de su “Verano de la Libertad”. En Miami, la comunidad está de luto cuando Jorge Alberto Mursuli Del Valle, ex presidente de la organización sin fines de lucro SAVE, fallece debido a una insuficiencia cardíaca. Tenía 63 años.

El mes comienza con los/as delegados/as metodistas unidos/as derogando la prohibición de larga data de su iglesia sobre el clero LGBTQ+, eliminando una regla que prohíbe a los “homosexuales practicantes autodeclarados” ser ordenados o nombrados ministros. En D.C., la querida defensora de la comunidad LGBTQ+, Judy Shepard, se encuentra entre los 19 homenajeados que reciben la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de Estados Unidos.

JUNIO

El Mes del Orgullo LGBTQ+ se destaca en la portada de Watermark con nuestra cobertura de 30 días del Orgullo, un catálogo de eventos locales que brindan opciones de algo que hacer para celebrar a la comunidad LGBTQ+ todos los días del mes. También adelantamos el 22º año del Orgullo de San Pedro.

Al iniciar el Mes del Orgullo en Florida Central, las Escuelas Públicas del Condado de Orange revelan que no reconocerán junio como el Mes del Orgullo LGBTQ+ este año, DeLand Pride se une a Lake Helen Pride y Daytona Pride para formar el Volusia Pride unificado y el ex representante de Florida Carlos Guillermo Smith declara la victoria al convertirse en el senador estatal por el Distrito 17 después de postularse sin oposición para el puesto.

La Fundación Rose Dynasty hace historia en el condado de Polk al asociarse con Pineapple Healthcare para abrir el Rose Dynasty Center, el primer centro LGBTQ+ del condado. La región también celebra el noveno año de su festival local Polk Pride. Gulfport Pride causa cierta controversia por permitir que un vendedor venda mercancía pro-Trump en su festival anual Pride.

Un nuevo informe coloca a Florida casi al final de la lista de estados seguros para la residencia LGBTQ+. SafeHome.org le dio a Florida una calificación del 47.5%, colocándolo solo por encima de Dakota del Sur como el estado más inseguro del país para las personas queer.

Mientras los legisladores republicanos de Florida se niegan a reconocer a las personas LGBTQ+, el presidente demócrata Joe Biden honra el Mes del Orgullo emitiendo una proclamación del Mes del Orgullo. Biden continúa mostrando su apoyo al emitir un indulto histórico a todos los miembros del servicio militar que fueron dados de baja bajo la política “No preguntes, no digas”. En Colorado, el tirador del Club Q está condenado a 55 cadenas perpetuas tras declararse culpable de 74 cargos de delitos de odio relacionados con el tiroteo de 2022 que dejó cinco personas muertas.

JULIO

La celebración del 30 aniversario de Watermark comienza oficialmente. En honor al hito, estrenamos nuestro logotipo del 30.º aniversario y el editor Rick Todd continúa la tradición de revisar los años de publicación anteriores, comenzando con 2019.

La activista intersexual de Florida Central, Juleigh Mayfield, cubre nuestro primer número del mes. Ella detalla lo que significa ser intersexual y cómo los miembros de la comunidad a menudo son pasados por alto en la conversación LGBTQ+ más amplia. También hablamos con organizaciones artísticas después de que el gobernador DeSantis vetara inesperadamente 32 millones de dólares en fondos, calificando los festivales Fringe de Orlando y Tampa de “demasiado sexuales”.

El Centro LGBT+ en Orlando anuncia que organizará su 12º Premios Anuales a la Diversidad, reconociendo al Representante de los Estados Unidos Maxwell Alejandro Frost, al Secretario de Prensa Nacional de la Campaña de Derechos Humanos Brandon Wolf, al Director Ejecutivo de la Alianza Juvenil de Orlando Michael Slaymaker y más. La Ciudad de Orlando también se prepara para su primera reunión del Comité Asesor Conmemorativo de Pulse.

Artistas y organizaciones iluminan el puente John Ringling Causeway de Sarasota con orgullo para protestar contra el “Verano de la Libertad” de DeSantis, mientras que el defensor LGBTQ+ de Tampa Bay, Nathan Bruemmer, lanza su campaña para representar al Distrito 61 de la Cámara de Representantes. Al igual que ellos, espera construir “un futuro mejor para Florida”.

La candidatura de Bruemmer resulta en su renuncia como presidente del Caucus Demócrata LGBTQ+ de Florida, del que se hace cargo la vicepresidenta Kristen Browde. Insta a los votantes LGBTQ+ a elegir a los demócratas en el estado y en todo el país.

Eso incluye a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lanza formalmente su campaña para la presidencia el 21 de julio después de que el presidente Biden se retire de la carrera. El aliado de larga data recibe rápidamente el apoyo de grupos LGBTQ+ en todo el país.

AGOSTO

Watermark se comunica con más de 60 candidatos al Congreso en Florida Central y Tampa Bay para nuestra cobertura de las elecciones primarias, preguntándoles por qué los floridanos LGBTQ+ y aliados deberían apoyar sus campañas. También publicamos nuestra edición conmemorativa del 30 aniversario, destacando las principales historias de Watermark en las últimas tres décadas.

Las autoridades de Orlando continúan su búsqueda de un sospechoso en el asesinato de Monique Brooks mientras sus seres queridos buscan respuestas. La mujer transgénero de 49 años fue asesinada a tiros cerca del centro comercial Florida. Un residente de Orlando también alega homofobia después de que criticó negativamente a Solorzano’s Pizzeria & Poolside Bistro, un restaurante local.

Las Lesbianas Negras de Tampa Bay, un grupo social que se formó en 2021, se convierte oficialmente en su propia organización sin fines de lucro. OUT Arts & Culture anuncia que los premios inaugurales OUTies Awards GAYLA recaudaron $7,500 para su programación durante todo el año, y Metro Inclusive Health comparte que su programa Copay it Forward generó $755,107 en atención médica gratuita el año pasado.

En una victoria para los floridanos LGBTQ+, un juez federal dictamina que la prohibición de la atención médica transgénero del estado discrimina a los empleados estatales y viola sus derechos civiles. Con pérdidas, Visit Florida, la corporación oficial de marketing turístico del estado, elimina una sección dedicada a los viajes LGBTQ+ de su sitio web. El contenido de viajes centrado en LGBTQ+ de Visit Orlando, Visit Sarasota, Visit St. Pete-Clearwater y Visit Tampa Bay sigue estando disponible.

En todo el país, un juez federal confirma la prohibición de la atención de afirmación de género en Ohio y entra en vigor la ley “No digas gay o trans” de Luisiana. El ex representante estadounidense George Santos también se declara culpable por estafar su camino hacia el Congreso y en el extranjero, la policía nigeriana confirma el asesinato de un popular travesti gay.

SEPTIEMBRE

La edición anual de viajes de Watermark examina el Orgullo en el extranjero mientras el editor jefe Ryan Williams-Jent relata su viaje a Berlín y Praga. También hablamos con la leyenda del rock Melissa Etheridge, la influencer Nurse Blake y el presentador de HGTV David Bromstad, que aparecen en nuestras portadas del mes.

Bromstad habla sobre su selección como gran mariscal de Come Out with Pride antes de la celebración de los 20 años de la organización. Watermark detalla el hito y lo que los seguidores pueden esperar del evento de este año. El clásico regional Pom Pom’s Teahouse & Sandwicheria también anuncia que cerrará sus puertas.

Los organizadores del Orgullo de Invierno revelan detalles clave en San Petersburgo, buscando apoyo para el evento inaugural que llegará al Distrito Grand Central el próximo año. El St Pete Pride, una organización no afiliada, también lanza su nueva programación juvenil LGBTQ+ con su primer Director de Programas y Orgullo Juvenil, River Bates, mientras que Inclusive Care Group y Bell Pharmacy se expanden en Tampa.

Los defensores de la comunidad LGBTQ+ dicen que los pacientes transgénero se enfrentan a barreras para acceder a una “atención médica que puede salvar vidas” después de que un tribunal federal de apelaciones dictamine que la atención de afirmación de género de Florida puede aplicarse mientras se litiga. El huracán Helene también toca tierra como una tormenta de categoría 4 en Perry, Florida, convirtiéndose en el huracán continental más mortífero desde Katrina en 2005. Tampa Bay se ha visto muy afectada.

Harris, quien cuenta con el respaldo formal de los líderes LGBTQ+ y de Equality Florida, está respaldada por su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz. También es un aliado desde hace mucho tiempo, promociona su historial LGBTQ+ y dice que hará avanzar los derechos civiles en todo el mundo. Los votantes de Delaware están preparados para hacerlo a nivel nacional cuando la senadora estatal Sarah McBride gane sus primarias, despejando el camino para que se convierta en la primera persona abiertamente transgénero elegida para el Congreso de los Estados Unidos.

OCTUBRE

¡Es la temporada (espeluznante)! Nuestra cobertura anual de Halloween destaca los lugares y acontecimientos locales. Watermark también respalda formalmente a Harris para la presidencia, citando su oposición al Proyecto 2025 anti-LGBTQ+, su apoyo a los derechos reproductivos y sus esfuerzos para ayudar a elegir a los demócratas en las boletas electorales.

Decenas de miles de personas celebran el histórico 20º aniversario de COWP en Orlando. “Mantengamos vivo ese espíritu vibrante y recordemos: ¡perteneces aquí, siempre! Llevemos el arcoíris hacia adelante y difundamos la bondad como confeti”, comparten los organizadores después. Unity of Central Florida marca un hito propio, ya que la iglesia que afirma la comunidad LGBTQ+ cumple 85 años.

Todavía recuperándose del huracán Helene, que dejó más de 16,000 propiedades inhabitables en el condado de Pinellas en Tampa Bay, la región se prepara para el huracán Milton. Tocará tierra en Siesta Key el 9 de octubre como una tormenta de categoría 3, lo que afectará en gran medida a los floridanos LGBTQ+ en todo el estado.

La representante estatal Michele Rayner y el presidente de St Pete Pride, el Dr. Byron Green-Calisch, cofundadores de la organización sin fines de lucro Justice Over Everything, trabajan para reconstruir con varios socios. Las tormentas posponen el regreso de Come OUT St. Pete y el OutCon del Centro LGBT+, pero Sarasota es la más afectada. El nuevo centro LGBTQ+ de la Fundación Fabulous Arts está dañado y el primer Gulfcoast Pride de Project Pride, anteriormente Sarasota Pride, se cancela este año.

La administración Biden-Harris, al tiempo que apoya los esfuerzos de recuperación, anuncia que más de 800 miembros del personal militar han visto sus registros de servicio actualizados a bajas honorables después de ser expulsados de las fuerzas armadas bajo “No preguntes, no digas”. El papa Francisco se reúne con católicos transgénero e intersexuales en una medida elogiada por los defensores de la comunidad LGBTQ+.

NOVIEMBRE

El paseo inaugural de la alegría llega en bicicleta a Watermark. Detallamos la primera recaudación de fondos del sucesor de SMART Ride, que entre otras agencias beneficia a Empath Partners in Care de Tampa Bay y Miracle of Love de Florida Central. Los participantes recaudan casi 250.000 dólares. Las voces LGBTQ+ locales también responden a la reelección de Donald Trump, afirmando que nuestra comunidad no está desamparada ni sola.

En medio de las pérdidas generalizadas de los demócratas en todo el estado, Florida Central ofrece algunas victorias clave. Los aliados LGBTQ+ de toda la vida, Maxwell Alejandro Frost y Darren Soto, son reelegidos para el Congreso de los Estados Unidos, Anna V. Eskamani para la legislatura estatal y Claudia Thomas se convierte en la primera comisionada abiertamente LGBTQ+ de Sanford.

La representante estatal Michele Rayner también gana la reelección en Tampa Bay, mientras que otras candidaturas históricas se quedan cortas. Ashley Brundage y Nathan Bruemmer reciben un apoyo significativo, pero no lo suficiente como para ganar sus carreras. La directora ejecutiva de St Pete Pride, Nicole Berman, también deja la organización, dejando al Dr. Byron Green-Calisch como director ejecutivo interino.

AJ Slater, un trabajador de la construcción LGBTQ+ de Lakeland, se convierte en héroe después de salvar a un niño de 3 años de un vehículo en llamas. “Quiero que la gente realmente vea que podrías ser tú el que está atrapado en un auto y que una persona gay venga a salvarte”, le dice a Watermark. CampOUT, el campamento de verano que atendió a jóvenes LGBTQ+ en toda Florida, anuncia su pausa indefinida.

La senadora electa Sarah McBride hace historia con su victoria. Un nuevo estudio revolucionario también muestra que las personas que viven con el VIH pueden recibir de manera segura riñones donados de donantes fallecidos con el virus. Rusia también continúa su ataque contra la comunidad LGBTQ+ al avanzar en los esfuerzos para prohibir la adopción.

DICIEMBRE

Regresa la edición anual de personas notables de Watermark, honrando a los defensores y aliados LGBTQ+ locales por su acción y autenticidad en 2024. Entre los homenajeados se encuentran los fundadores de TransNetwork de Tampa Bay, que apoyaron a los floridanos transgénero durante un año tumultuoso, y el propietario del Renaissance Theater, Donald Rupe, cuya producción de “From Here”, que explora la vida antes y después de Pulse, se realizó fuera de Broadway. Por guiar a Watermark a través de su 30 aniversario y finalizar el documental “Greetings from Queertown: Orlando”, el editor Rick Todd también es reconocido.

La Cámara del Orgullo crea una nueva academia de liderazgo empresarial para ayudar a formar futuros líderes empresariales en toda la región. Para el Día Mundial del SIDA, el Consejo de Planificación del VIH de Florida organiza su 7º evento anual en Florida Central, con el tema “Recordar y Comprométete”.

Las conmemoraciones del Día Mundial del SIDA también se llevan a cabo en toda la Bahía de Tampa, con eventos clave de Love the Golden Rule, las Hermanas de la Indulgencia Perpetua de la Bahía de Tampa y la Red Be Diverse de Lakeland. Inclusive Care Group también lanza su Fundación ICG, una nueva organización sin fines de lucro para comunidades desatendidas.

La Campaña de Derechos Humanos publica su 13º Índice de Igualdad Municipal anual, revelando que Orlando, St. Petersburg y Tampa mantuvieron sus puntajes perfectos en 2024. Estuvieron entre las 18 ciudades calificadas en Florida y están designadas como “ciudades estrella” por haber obtenido más de 85 puntos aquí, que carece de estatutos estatales de no discriminación para los residentes LGBTQ+. Daytona Beach recibe la puntuación más baja con 39 puntos.

Walmart, el minorista más grande del mundo, revierte sus políticas inclusivas después de ser atacado por los conservadores, muchos de los cuales usan sus plataformas en el Congreso para atacar a los estadounidenses LGBTQ+, particularmente a la comunidad transgénero, durante el resto de 2024. Mientras el mundo espera que los republicanos controlen la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca el próximo año, las organizaciones LGBTQ+ prometen luchar por la igualdad en 2025 y más allá.