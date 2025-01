Elton John afirma que “Never Too Late” es más que un documental

Elton John en “Nunca es tarde”. (Foto cortesía de Disney+)

NUEVA YORK (AP) | Capturar la carrera de 50 años de Sir Elton John es una tarea titánica. Afortunadamente, su esposo, David Furnish, y el cineasta R.J. Cutler estaban preparados para el desafío.

“Elton John: Never Too Late”, seleccionado por The Associated Press entre los mejores documentales musicales de 2024, se inspiró en la última gira de John por Estados Unidos en 2022, pero rápidamente se convirtió en una celebración de su vida y obra. Está lleno de perspectivas sobre su música, relaciones —incluyendo una estrecha amistad con John Lennon—, una infancia problemática y luchas contra la adicción. También está enmarcado por actuaciones míticas en el Dodger Stadium de Los Ángeles en 1975 y 2022.

Para los fans —y hasta para el mismo John— es una visión reveladora.

“Me sorprendió lo buena que era la música en esos primeros cinco años, porque rara vez escuchaba mi música. Estaba muy orgulloso de eso”, dijo John a AP esta semana. “Y también, me hizo recordar la increíble pelea que tuve con el éxito, sin tener una buena base. Recurrí al alcohol, a las drogas y luego tuve una redención al volverme sobrio”.

El éxito y la satisfacción no son lo mismo, un hecho que se establece rápidamente en la película. John tenía fama, pero anhelaba una conexión. Fundar una familia lo cambió.

“Las cosas más grandes en mi vida son mis dos hijos y David. Y la música es secundaria para ellos”, dice.

“El título ‘Never Too Late” (Nunca es demasiado tarde) lo resume para todos, no sólo para mí. Puedes cambiar las cosas. Nunca es demasiado tarde para cambiar nada. Gracias a Dios lo hice. Porque cuando me volví sobrio, toda mi vida cambió completamente”. John lleva 34 años sobrio.

“Ha sido glorioso comparado con lo que fue durante unos 10 años, 15 años”, dice sobre luchas pasadas contra la drogadicción y el alcoholismo. “Sabes, todavía estaba tocando y de gira mientras consumía drogas. Nunca paré. Porque la música me mantenía vivo. La música me mantenía vivo. Casi me mata, pero me salvó, si entiendes lo que quiero decir. Estoy muy orgulloso porque ahora tengo una familia”.

Él ve a “Never Too Late” no sólo como una celebración de ese viaje, sino como una “pieza de defensa”, como él lo describe. “Puedes tener hijos, y puedes ser gay, y puedes tener una familia feliz. No podría estar más feliz”.

“Never Too Late” también es el título de una canción temática alentadora escrita por Brandi Carlile, Andrew Watt, John y su amigo y letrista Bernie Taupin, actualmente preseleccionada para los Oscar de 2025. Carlile fue el catalizador; visitó a John y Furnish en su casa en Francia, vio un corte preliminar del documental y se sintió motivada para escribir una canción.

“Esta canción era sobre mi vida, y me resultó muy fácil escribir para ella”, dijo sobre la colaboración. Y su mensaje es simple: “He pasado por el infierno”, dice John. “Y aún así salgo luchando del otro lado. Así que, ya sabes, es muy fiel a lo que soy”.

Y aunque sus días de giras han quedado atrás, la canción “Never Too Late” es parte de una “nueva era”, como explica John. Los fans pueden esperar nueva música en el futuro. “Habrá un nuevo álbum tarde o temprano”, dijo. “Estoy deseando grabar cosas nuevas”.

Un proyecto como “Never Too Late” permite la reflexión. Cuando se le preguntó qué espera que sea su legado dentro de 50 o 100 años, simplemente dice: “Sólo quiero que en mi lápida diga, ‘Fue un gran papá’. Eso es lo que quiero. El legado musical hablará por sí mismo. Pero desde un punto de vista humano, ‘Fue un gran papá y un gran esposo'”.

El mes pasado, John reveló perdió algo de visión después de contraer una infección ocular. “La vista es un problema. Pero estamos buscando tratamiento para ello. Soy un gran optimista. Básicamente, perdí la vista en mi ojo derecho por el momento. Mi ojo izquierdo no es el mejor”, dice.

Ha estado adaptándose a esa afección durante seis meses. “Desde que esto sucedió, he tenido tanta empatía por las personas con discapacidad visual y las personas ciegas… Cuando ves a tantas otras personas que simplemente no pueden ver en absoluto, soy muy afortunado”.

La positividad de John se siente a lo largo de “Never Too Late”. No está interesado en mirar hacia atrás; de la misma manera que sus logros récord se celebran en la película, también lo hacen los momentos contemporáneos que destacan su entusiasmo por su familia y portalentos más jóvenes.

“Para mí, todo se trata de lo que va a suceder en el futuro, no de lo que ha sucedido en el pasado”, dice. “Con este documental, dejamos cierto tiempo atrás. Y ahora se trata de comenzar de nuevo”.

“Elton John: Never Too Late” está disponible en Disney+.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.