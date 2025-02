Proyecto 2025: El proyecto de transición presidencial amenaza los derechos LGBTQ+

La Heritage Foundation, una organización anti-LGBTQ fundada en 1973, se describe a sí misma como un grupo de expertos conservadores para los “valores tradicionales estadounidenses”. Su sitio web dice que están “construyendo un Estados Unidos donde florezcan la libertad, las oportunidades, la prosperidad y la sociedad civil”.

Sin embargo, según GLAAD, su “apoyo a la libertad y al gobierno limitado” no se extiende a los estadounidenses LGBTQ+. La organización sin fines de lucro cataloga las acciones anti-LGBTQ+ de aquellos que difunden información errónea para dañar a las personas LGBTQ+ y dice que la Heritage Foundation ha comparado la homosexualidad con la pedofilia, ha atacado a los miembros transgénero del servicio, ha apoyado las prohibiciones de libros LGBTQ+, ha luchado contra las protecciones básicas para los estadounidenses LGBTQ+ y más durante décadas.

La Fundación Heritage también encabezó el Proyecto 2025, un proyecto de transición presidencial de derecha que prevalece en las elecciones de 2024. Su “Mandato para el liderazgo: la promesa conservadora” fue redactado por personas que trabajaron en o junto a la primera administración del presidente Donald Trump, y aunque dijo en la campaña electoral que no había leído la agenda de 922 páginas, muchas de sus propuestas políticas anti-LGBTQ+ se alineaban con las posiciones de su campaña.

Desde la victoria de Trump en 2024, ha recurrido a muchos de sus autores e influencers para desempeñar funciones clave en su segunda administración. J.D. Vance, su propio vicepresidente, también escribió el prólogo del libro del presidente del Proyecto 2025, Kevin Roberts.

Ahora, con el regreso de Trump a la Casa Blanca y la implementación del Proyecto 2025 a la mano, existe una creciente preocupación dentro de la comunidad LGBTQ+ sobre los impactos negativos en los derechos humanos y los servicios de atención médica críticos.

Si bien se presenta como una reforma integral, la iniciativa ha hecho sonar las alarmas debido a su potencial para socavar el tratamiento del VIH/SIDA, la atención de afirmación de género, el acceso al control de la natalidad y al aborto, el matrimonio igualitario, la educación y la derogación de las protecciones laborales, entre otros.

El Proyecto 2025 enfatiza la importancia de las estructuras familiares tradicionales y tiene como objetivo reemplazar la enseñanza inclusiva con valores conservadores, un enfoque que podría crear un entorno hostil para los estudiantes y educadores LGBTQ+, marginando potencialmente a estas comunidades dentro de las instituciones educativas.

El proyecto esboza las intenciones de desmantelar el Departamento de Educación, busca eliminar los planes de estudio inclusivos LGBTQ+ y hacer cumplir el uso de pronombres correspondientes a las actas de nacimiento de los estudiantes, prohibiendo cualquier desviación en nombres o pronombres.

“El Proyecto 2025 es un plan peligroso para lo que está por venir. Florida ha sido el campo de pruebas para muchas de estas políticas: prohibiciones de libros, ataques a las familias LGBTQ+ y uso de agencias gubernamentales como armas, y hemos visto lo devastadoras que pueden ser”, dice la directora ejecutiva de Equality Florida, Nadine Smith. Fue cofundadora de la organización de derechos civiles LGBTQ+ más grande del estado en 1997.

“Lo más preocupante es cómo esto se volverá nacional: apuntando a la atención médica como el tratamiento del VIH/SIDA, prohibiciones de atención médica a la comunidad transgénero y eliminando el control de la natalidad”, continúa. Silenciar la defensa y recortar los fondos a las organizaciones que defienden a sus comunidades. Empujando la censura en todos los rincones de las escuelas y la vida pública, borrando las voces y las historias de las personas”.

Smith señala que el Proyecto 2025 dificultaría el funcionamiento de las organizaciones LGBTQ+. Lo harían recortando los fondos para la atención médica, la educación y los servicios sociales; intimidar a los donantes y a los financiadores privados, dejando a las organizaciones vulnerables y utilizando las agencias gubernamentales para bloquear o restringir la capacidad de organizarse y abogar.

A pesar de lo mucho que está en juego, añade, los estadounidenses LGBTQ+ pueden resistir estos ataques.

“Lo que hemos aprendido en Florida muestra que, con las estrategias correctas y la determinación, estas peleas se pueden ganar”, dice. “Quieren desanimarnos y asustarnos, pero hay un camino a seguir. Estamos construyendo redes de base más sólidas, alentando a la comunidad a apoyar a las empresas que se alinean con nuestros valores y aumentando las donaciones pequeñas para crear una base de apoyo estable. Estos enfoques nos hacen más difíciles de silenciar y estamos viendo que nuestra comunidad se mantiene firme y se apoya en el trabajo. Tenemos que mantener esa energía”.

A lo largo de los años, la lucha contra el VIH/SIDA ha experimentado progresos notables. Ya no es la amenaza de muerte que era en los años 80, y la terapia antirretroviral desempeñó un papel crucial en el control del virus. Sin embargo, el Proyecto 2025 amenaza con hacer retroceder estos avances al reducir la financiación y el acceso a las técnicas antirretrovirales.

Esto podría conducir a un resurgimiento de los casos de VIH/SIDA, particularmente dentro de la comunidad LGBTQ+, que se ha visto afectada de manera desproporcionada por la epidemia.

Además, el enfoque de la iniciativa en medidas de reducción de costos puede obstaculizar el desarrollo y la distribución de tratamientos innovadores, como las terapias inyectables de acción prolongada y las vacunas de ARNm. Estos avances, que prometen mejorar la adherencia y reducir la carga de la medicación diaria, podrían ser sofocados en el marco del Proyecto 2025.

Lisa Barr, directora ejecutiva de Hope & Help Center of Central Florida, explica: “Lo que más me preocupa son las implicaciones de financiación para las organizaciones sin fines de lucro, especialmente aquellas que atienden a la población LGBTQ+ y minoritaria y a las personas en riesgo de contraer el VIH o que viven con el VIH”.

El Centro fue fundado en 1988 por amigos que apoyaban a un amigo que moría por complicaciones del VIH/SIDA. Otros necesitaban ayuda ya que apoyaban a ese amigo, por lo que formaron una organización sin fines de lucro. Lo que comenzó como gestión de casos se convirtió en un equipo completo de prevención, divulgación, pruebas móviles, un programa de intercambio de jeringas usadas, una clínica médica completa que brinda atención primaria y especializada, y programas de asistencia al paciente, desde alimentos hasta seguros.

“Estamos tratando de eliminar las barreras para atender a las personas en riesgo o que viven con el VIH, las ITS y la hepatitis C. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que el mensaje llegue a la gente: somos un lugar seguro”, dice. “Estamos abiertos a todos. Sin juicio. Estamos aquí para individuos y familias. Es una misión de amor. Queremos encontrarnos con las personas donde están, hacerlas saludables y mantenerlas saludables. Cualquiera que haya tenido relaciones sexuales una vez, eso es todo lo que se necesita para convertirse en VIH positivo. Queremos que la gente lo entienda para que pueda protegerse”.

Los fundadores del Proyecto 2025 han discutido retirar los fondos de Ryan White y derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El plan tiene como objetivo restringir el acceso a la atención médica para las personas transgénero al enfocarse en Medicare y Medicaid.

“Somos un proveedor de servicios de Ryan White, y somos un consultorio médico que brinda terapia de reemplazo hormonal, por lo que la eliminación de la atención médica transgénero, que está cubierta por Medicare y Medicaid, también es un área de preocupación”, dice Barr.

Los pacientes que tienen seguro a menudo lo tienen a través de la ACA. Para continuar con sus servicios esenciales, Barr está buscando subvenciones y fondos privados. Bajo el gobernador Ron DeSantis, Florida es uno de los pocos estados que no amplió Medicare, lo que sacó a muchas personas de bajos ingresos y en riesgo de la atención médica.

Por estas razones y más, dice, la ansiedad está en su punto más alto.

“Se preguntan qué pasará y cómo les afectará”, explica Barr. “La pasión y la compasión con la que esta organización o cualquier persona que esté trabajando en el campo del VIH, hay que tener corazón para ello. Esa es una píldora difícil cuando crees que pueden estar haciendo algo para quitarte el corazón de todo lo que haces. Tratamos de calmar la ansiedad de todos a medida que aprendemos tanto como sea posible”.

La atención de afirmación de género es esencial para el bienestar de las personas transgénero y de género diverso. Desafortunadamente, el Proyecto 2025 representa una amenaza significativa para la disponibilidad de estos servicios.

Al imponer regulaciones más estrictas y reducir la cobertura a través de programas de salud pública como Medicare y Medicaid, la iniciativa podría dificultar cada vez más que las personas accedan a los servicios médicos y de salud mental que necesitan para afirmar su identidad de género.

El posible retroceso de la atención de afirmación de género también genera preocupaciones sobre las implicaciones más amplias para la comunidad transgénero. Sin el apoyo y los recursos adecuados, las personas pueden enfrentarse a una mayor discriminación y a problemas de salud mental, marginando aún más a una población ya vulnerable.

La directora ejecutiva de Project No Labels, Claire Elisan, y el activista de la palabra hablada Sam Obeid dicen que están preocupados por esto y más. PNL trabaja para empoderar a los floridanos a través del acceso a la atención de salud mental y otras iniciativas.

“Hemos luchado y ganado muchas de estas batallas antes, pero ahora nos enfrentamos a lidiar con todo de nuevo, todo a la vez y a nivel federal”, dicen. “Como izquierda, estamos increíblemente fracturados en este momento, y eso dice mucho sobre por qué somos objetivos tan fáciles para la derecha. Si no todos nos ponemos en sintonía pronto, todos los aspectos del Proyecto 2025 son algo de lo que tendremos que preocuparnos porque, si bien [PNL es] una organización LGBTQ+, también somos intencionalmente interseccionales”.

El Proyecto 2025 también amenaza con inhibir el acceso al control de la natalidad, recortando el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Su objetivo es restringir el acceso excluyendo métodos populares como los condones externos y Ella, una forma de anticoncepción de emergencia, de los beneficios de control de la natalidad de la ACA.

Por el contrario, la expansión de 2021 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud requirió que el seguro de salud cubriera los condones masculinos sin costos compartidos, lo que brindó acceso gratuito a muchos. El Proyecto 2025 revocaría estos beneficios, restableciendo los costos que podrían obstaculizar la obtención de condones.

El proyecto dice que el presidente debería permitir que los empleadores nieguen a los trabajadores el acceso a la cobertura de control de la natalidad y retirar los fondos a Planned Parenthood. La organización de atención de la salud sexual y reproductiva brinda a más de 2 millones de pacientes más de 9 millones de servicios en todo el país cada año.

“El hecho es que todos estos servicios son absolutamente necesarios, y las personas que los necesitan encontrarán la manera de obtenerlos”, aconsejan Elisan y Obeid. “Todo se reduce al tipo de peligro en el que se encontrarán por estos procedimientos médicamente necesarios, así como a las opciones para sus cuerpos. La accesibilidad a este tipo de servicios seguirá siendo accesible para las personas con dinero y recursos, y se volverá más difícil y peligrosa para las comunidades de bajos ingresos y BIPOC desatendidas”.

La presidenta de PFLAG Safety Harbor, Wendy Vernon, también está preocupada por el Proyecto 2025. Recientemente aceptó un papel importante en la representación de PFLAG como Defensora del Estado de Florida y trabajará en estrecha colaboración con el director regional de la organización, PFLAG Nacional e Igualdad Florida para realizar un seguimiento de los proyectos de ley legislativos y compartir información para movilizar a los 18 capítulos de PFLAG en Florida. Además, abogará a nivel regional con organizaciones de igualdad de Georgia, Alabama y Mississippi.

“Nos preocupan las políticas que podrían desmantelar las protecciones contra la discriminación y/o eliminar términos como ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’ de las leyes federales”, explica Vernon. “Esto permitiría la discriminación legal contra las personas LGBTQ+ y restringiría el acceso a la atención médica, particularmente para las personas transgénero.

“PFLAG Safety Harbor continuará abogando por los derechos LGBTQ+, educando y empoderando a los aliados para disipar la información errónea dañina y liderando con amor para desacreditar las declaraciones dañinas”, promete. “Nos pronunciaremos a nivel local, estatal y nacional para luchar contra la legislación que ataca a nuestros seres queridos trans y no binarios. Apoyamos y establecemos espacios seguros e inclusivos para la comunidad. Damos la bienvenida a todos los géneros, sexualidades y habilidades, tratando a todos como familia”.

Vernon afirma que abogar por políticas inclusivas es crucial para proteger a las poblaciones vulnerables de la discriminación sistémica y garantizar la igualdad de acceso a los recursos y oportunidades, especialmente a la atención de afirmación de género que salva vidas.

Otro de los objetivos clave del proyecto es impugnar el fallo de la Corte Suprema en el caso Bostock contra el condado de Clayton, que actualmente protege a los empleados LGBTQ+ de la discriminación en el lugar de trabajo. Al limitar el alcance de esta decisión histórica, el Proyecto 2025 socavaría estas protecciones vitales.

“La nueva administración debería restringir la aplicación de Bostock de las protecciones contra la discriminación sexual a la orientación sexual y la condición transgénero en el contexto de la contratación y el despido”, se lee en el “Mandato de liderazgo” del proyecto. “El presidente debe ordenar a las agencias que rescindan las regulaciones que interpretan las disposiciones sobre discriminación sexual como prohibitivas de la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la condición de transgénero, las características sexuales, etc. [y] ordenar a las agencias que centren su aplicación de las leyes de discriminación sexual en el significado biológico binario de ‘sexo'”.

Trump ya ha señalado su apoyo a estas y otras medidas del Proyecto 2025. En respuesta, Equality Florida y otros defensores se están preparando para unirse como lo han hecho contra las medidas anti-LGBTQ+ a nivel estatal.

“Lo que ha sucedido en Florida nos muestra lo mal que puede llegar a ser, pero también nos muestra que organizarse y hacer retroceder funciona”, afirma Smith. “Defender políticas inclusivas es la forma en que protegemos a nuestras comunidades y seguimos avanzando.

“Cuando nos organizamos, nos presentamos y nos mantenemos unidos, ganamos”, continúa. “Florida lo ha demostrado. Estamos listos para lo que venga después, y continuaremos compartiendo lo que aprendamos con nuestros colegas de todo el país que nos miran a medida que construyen sus propias estrategias”.

Reporte adicional de Ryan Williams-Jent. Para obtener más información sobre cada una de las organizaciones que trabajan para proteger a los estadounidenses LGBTQ+, visite EQFL.org, HopeAndHelp.org, PFLAGSafetyHarbor.org y ProjectNoLabels.org.