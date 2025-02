10 años en: El matrimonio igualitario celebra una década como ley establecida. ¿Existe la posibilidad de que se pueda revertir?

En la víspera de Navidad de 2014, Bill Stevens y Robert Brings estuvieron entre las dos parejas involucradas en una demanda contra el condado de Orange después de que su solicitud de licencia de matrimonio fuera denegada. Para el 6 de enero de 2015, los dos se convirtieron en la primera pareja gay en el condado en obtener una licencia de matrimonio entre personas del mismo sexo, solo siete meses antes del histórico caso de la Corte Suprema Obergefell v. Hodges, que requería que todos los estados autorizaran y reconocieran los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Diez años después, algunos comienzan a preguntarse si la Corte Suprema reconsiderará su fallo bajo la nueva administración Trump, especialmente después de la anulación de Roe v. Wade en 2022.

“No creo que haya nada fuera de la mesa, y es desafortunado sentirse así”, dice Stevens. “Lo ha cambiado todo”.

En la primera semana del segundo mandato del presidente Donald Trump, afirmó 37 órdenes ejecutivas dirigidas a programas de diversidad, estatus migratorio y políticas de cambio climático. Los derechos LGBTQ+ sufrieron un golpe excepcionalmente duro, ya que Trump eliminó los programas de DEI para puestos federales destinados a evitar la discriminación de los grupos marginados, además de librar a la Casa Blanca de su Consejo de Política de Género y de las directrices del Departamento de Educación sobre cómo proteger y apoyar a las personas LGBTQ+ en los sistemas escolares. También anunció que el gobierno de Estados Unidos ahora solo reconocerá dos géneros: masculino y femenino.

Stevens y su esposo estuvieron juntos durante siete años antes de casarse, aunque afirma que se habrían casado mucho antes si hubieran tenido la oportunidad. Incluso antes de estar legalmente obligados, la pareja tomó las medidas necesarias para asegurarse de estar “cubiertos” en caso de una tragedia, como establecer un poder notarial y tener un fideicomiso para su casa. Ahora, simplemente marcan “esposo” en cualquier documento del gobierno.

Bill Stevens (izq.) y Robert Brings se casan en el Ayuntamiento de Orlando en 2015. (Foto cortesía de Bill Stevens)

“Todas esas cosas vienen con estar legalmente casado; ni siquiera te das cuenta hasta que no tienes esos derechos”, dice Stevens.

La lucha por la igualdad matrimonial en los Estados Unidos enfrentó muchos desafíos a nivel estatal y nacional y abarcó décadas. Las primeras demandas que buscaban el reconocimiento de personas del mismo sexo se remontan a principios de la década de 1940, cuando los estadounidenses comenzaron a cuestionar los derechos del matrimonio civil.

En la década de 1990, existían muchas uniones civiles de un estado a otro. Sin embargo, seguían un estándar de “separados pero iguales”, y a las parejas del mismo sexo se les seguía negando el acceso a más de 1.100 derechos federales asociados con la institución. En 1996, el entonces presidente Bill Clinton firmó la Ley de Defensa del Matrimonio, que prohibía el reconocimiento federal de las parejas del mismo sexo.

Gail Foreman, ex miembro de la junta de Sarasota PRIDE y maestra de secundaria durante más de 30 años, se casó con su esposa el primer día que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en Sarasota. A pesar de que ya llevaba 23 años con su esposa, esta no era su primera boda.

Décadas antes del fallo, Foreman se casó con su mejor amiga en el Departamento del Sheriff para protegerse. Incluso después de divorciarse diez años después, todavía tenía que “jugar el juego” de que uno de sus amigos homosexuales la acompañara a las funciones de trabajo debido a la “cláusula de buena conducta moral” de la escuela de Ohio. Si alguien se hubiera enterado de que estaba saliendo con una mujer, su trabajo habría estado en riesgo.

“Marchamos, hicimos todo lo habitual de las protestas de perros viejos, luchamos por los derechos de los que todos disfrutamos ahora”, dice Foreman. “Ver que se acepta más ampliamente, y de repente, hay un cambio en los puntos de vista políticos. Lo comparo con la historia que se repite: ahora tengo niños que vienen a mi habitación todos los días con miedo de que, por ser homosexuales, vuelvan a ser acosados”.

Foreman fue una de las primeras maestras a las que se les vació el aula tras el proyecto de ley Don’t Say Gay or Trans del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe las discusiones en el aula sobre orientación sexual o identidad de género. Todas las banderas que los estudiantes de Foreman habían colgado para que el aula se sintiera como si fuera la suya habían sido retiradas.

Pat Cummins y Gail Foreman. (Fotografía de Dylan Todd)

Debido al proyecto de ley, la política del distrito ahora requiere que los tutores de los tutores de los estudiantes que buscan convertirse en miembros de un club centrado en LQBTQ+ como la Alianza Gay-Heterosexual. Por lo tanto, si un estudiante queer busca apoyo, consejo o recursos, pero no tiene padres que lo acepten, Foreman dice que están poniendo a su hijo en peligro.

“¿Volveremos a donde estaba hace 50 años, cuando las lesbianas usaban anillos en el meñique de la mano derecha o izquierda para hacer señales, cuellos levantados en las camisas de un lado o del otro?”, dijo Foreman. “¿Vamos a tener que volver a esa tontería otra vez para protegernos?”

Stratton Pollitzer, subdirector y cofundador de Equality Florida, no lo cree así.

Pollitzer ha codirigido Equality Florida desde 1997. Durante ese tiempo, ayudó a que la organización se convirtiera en la organización de defensa estatal LGBTQ+ más grande del país. Supervisa el proyecto Escuelas Seguras y Saludables de Equality Florida, que, según el sitio web, ha “capacitado a más de 40,000 directores, consejeros y maestros de los 67 distritos escolares de Florida”.

Recordó el día más importante de su carrera, el día que más mentes y más corazones cambió: el día de su boda, en 1999, al final de un pequeño camino de tierra en Carolina del Sur.

“Mi familia me apoyó cuando era un joven gay, pero había una especie de límite a su comprensión”, dice Pollitzer. “Cuando nos vieron allí, pronunciando nuestros votos, eso era algo que realmente podían reconocer y con lo que podían relacionarse: el deseo de dedicar tu vida a otra persona, de decir que querías cuidarla en la salud y en la enfermedad, estar ahí para ella durante toda su vida, formar una familia juntos”.

A lo largo de todos sus años de trabajo de defensa dentro de la comunidad LGBTQ+, descubrió que la clave para hacer que las personas entendieran a la comunidad no estaba en los derechos que se les negaban, su falta de seguro médico o diversas implicaciones fiscales, sino a través de las historias de amor de otras parejas del mismo sexo.

“Seguimos perdiendo; perdimos en 26 estados, uno tras otro, tras otro”, dice Pollitzer. “Entonces, nos dimos cuenta de que habíamos tenido el arma secreta, la herramienta secreta en nuestra caja de herramientas todo el tiempo, y esa herramienta es el amor. Así que empezamos a hablar de nuestras historias de amor, de nuestras familias, algo que habíamos tratado de ocultar durante la pelea”.

Este catalizador llevó a entrevistar a más de 1,000 parejas del mismo sexo en ayuntamientos de todo el estado para que sirvieran como demandantes en una demanda contra Florida por negarse a otorgar licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que Equality Florida solo eligió a dos parejas para servir en la demanda, la pelea se ganó contando fragmentos de las cientos de historias de amor que escucharon, una de las cuales fue la de Stevens.

Una lucha de décadas finalmente había llegado a su fin en Florida. En los dos días posteriores al fallo, Equality Florida estimó que más de 1,400 parejas del mismo sexo se casaron.

Pollitzer y su esposo de 16 años realizaron una “recreación” de su boda el mismo día que el tribunal falló a su favor. Nadine Smith, cofundadora y directora ejecutiva de Equality Florida, ofició la boda.

“Ese momento en el que Nadine dijo: ‘Por el poder que me ha conferido el estado de Florida’, te das cuenta de lo duro y cuánto tiempo has estado luchando por algo que una parte de ti pensó que nunca llegaría”, dice Pollitzer. “Y ese es el momento en el que se absorbe todo el impacto del logro”.

Debido a que la abrumadora mayoría de los estadounidenses apoyan el matrimonio igualitario, Pollitzer cree que llegó para quedarse. También lo hace el senador de Florida Carlos Guillermo Smith, quien se casó con su esposo, el colaborador de Watermark Jerick Mediavilla, en 2019. Guillermo Smith declaró que es muy poco probable que se anulen los matrimonios entre personas del mismo sexo en Florida, y agregó que, hipotéticamente, si hubiera una anulación, Florida tendría una capa adicional de protección y los matrimonios existentes no se verían afectados.

El senador de Florida Carlos Guillermo Smith y Jerick Mediavilla caminan hacia el altar después de decir “Sí, quiero” durante su ceremonia de boda en The Venue en Orlando en 2019. (Foto de Jeremy Williams)

“Florida se encuentra en una posición fuerte: la Corte Suprema de Florida anuló la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestra constitución estatal, incluso antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos hiciera lo mismo”, dice Guillermo Smith. “El matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida ya es la ley del país”.

Obergefell v. Hodges está protegido por la 14ª Enmienda, lo que significa que no puede ser revocada a través de una orden ejecutiva o una ley federal y, en cambio, requeriría un fallo de la Corte Suprema.

La opinión mayoritaria del juez Anthony Kennedy sobre el caso en 2015 afirma que “el derecho a casarse es un derecho fundamental inherente a la libertad de la persona, y bajo las Cláusulas del Debido Proceso y la Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda, las parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho y esa libertad”.

Además, el expresidente Joe Biden promulgó la Ley de Respeto al Matrimonio en 2022, derogando la ya invalidada Ley de Defensa del Matrimonio de mediados de los años 90. Esta ley establece que todos los gobiernos estatales y federales deben reconocer todos los matrimonios, independientemente de su raza, orientación sexual, etnia u origen nacional.

Aunque los fallos de la Corte Suprema rara vez se revocan, el tribunal tiene una supermayoría conservadora de 6-3, tres de los cuales fueron nombrados durante el primer mandato de Trump.

Cuando la Corte Suprema dictaminó anular Roe v. Wade en 2022, el juez Clarence Thomas señaló que estaría interesado en revisar otros casos basados en una base legal similar, como Obergefell v. Hodges.

Roe, Obergefell y otros casos que garantizan el derecho a la anticoncepción y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se basan en el derecho al debido proceso sustantivo de la Decimocuarta Enmienda.

El juez Samuel Alito, quien escribió la opinión mayoritaria en la anulación de Roe, declaró que “nada en esta opinión debe entenderse como poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”. Sin embargo, la opinión concurrente de Thomas sugiere lo contrario.

Thomas escribió: “Como he explicado anteriormente, el ‘debido proceso sustantivo’ es un oxímoron que carece de cualquier base en la Constitución”.

Si la Cláusula del Debido Proceso no garantiza derechos sustantivos, varios derechos están en riesgo, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Roe reconoció el derecho fundamental a la privacidad que ha servido de base para muchos más derechos que hemos llegado a dar por sentado, que están arraigados en el tejido de este país”, declaró Biden. “El derecho a tomar las mejores decisiones para su salud. El derecho a usar métodos anticonceptivos. Una pareja casada en la intimidad de su dormitorio, por el amor de Dios. El derecho a casarse con la persona que amas”.

La jueza Sonia Sotomayor, quien formó parte de la opinión mayoritaria en Obergefell, advirtió que la Corte Suprema podría apuntar a la igualdad matrimonial después de un fallo de 6-3 que declaró: “Los ciudadanos estadounidenses no tienen ningún interés constitucional en que sus cónyuges no ciudadanos puedan ingresar a los EE. UU.”, según The New Republic. En su voto disidente, afirma que la mayoría no respeta el derecho al matrimonio.

Criticó de manera similar a la supermayoría conservadora después de que otro caso de la Corte Suprema falló a favor de que un sitio web tuviera derecho a negar negocios a parejas del mismo sexo.

Su opinión disidente declaró: “Esto es desgarrador. Lamentablemente, también es familiar. Cuando los movimientos por los derechos civiles y los derechos de las mujeres buscaron la igualdad en la vida pública, algunos establecimientos públicos se negaron. Algunos incluso reclamaron, sobre la base de creencias religiosas sinceras, derechos constitucionales a discriminar. Los valientes jueces que una vez se sentaron en esta Corte rechazaron rotundamente esas afirmaciones”.

El mes pasado, la Cámara de Representantes de Idaho, de mayoría republicana, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revirtiera su fallo de 2015 sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, votando a favor de aprobar un memorial el 27 de enero. Si bien un monumento no tiene ningún peso legal, sí muestra que el Partido Republicano actual se siente empoderado para enfrentar la igualdad en el matrimonio. Hasta ahora, la Corte Suprema no ha demostrado motivos para revisar la decisión.

Trevor Rosine, presidente de PFLAG Tampa y actual colaborador de Watermark, teme que el péndulo se esté moviendo en la dirección opuesta.

Trevor Rosine-Baez y Rylei Baez-Rosine se casaron en Ybor en 2025. (Foto cortesía de Trevor Rosine-Baez)

“Pensando desde una posición de poder, qué mejor momento para que Trump ataque los derechos matrimoniales que el décimo aniversario”, dice Rosine. “Si nos fijamos en su libro de jugadas de la última administración, atacaron muy intencionalmente los derechos durante un momento en el que esos derechos eran celebrados por esa comunidad específica”.

Además de que Trump recupere el cargo, muchos están sacando preocupaciones del Proyecto 2025, que se define a sí mismo como un “movimiento histórico, reunido por más de 100 organizaciones respetadas de todo el movimiento conservador, para derribar el Estado Profundo y devolver el gobierno al pueblo”.

“Realmente diría que esta es una minoría muy pequeña pero ruidosa de personas que tienen muy buenos recursos”, dice Rosine. “Tienen mucho dinero, tienen los abogados, tienen el tiempo, tienen la cuenta bancaria, pero tenemos la autoridad moral, y mirando la historia, eso siempre brilla”.

Aunque Trump se ha separado del proyecto, muchas de las órdenes ejecutivas firmadas en su primera semana de mandato se alinean en gran medida con las políticas del proyecto, que describen planes para escapar del control del país de la “izquierda radical”, apuntando explícitamente a los derechos LGBTQ+, negando la existencia de las personas transgénero y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Mientras nos mantengamos unidos y colectivicemos nuestro poder, realmente siento que podemos superar esto, y tenemos que verlo hasta el final esta vez; tenemos que ver estas protecciones codificadas en nuestra Constitución”, dice Rosine. “Estas son las mismas personas que están trabajando para erosionar la libertad reproductiva y las protecciones del derecho al voto para las comunidades marginadas. No son ideas originales. Están tirando mierda a la pared y tratando de hacer que se pegue”.

Ya sea que crean que el matrimonio entre personas del mismo sexo está en riesgo o no, todos los que hablaron con Watermark Out News dijeron lo mismo: la comunidad queer ha luchado esta lucha antes y, si lo requiere, lo volverán a hacer.

“Ahora tengo 60 años, así que he visto muchas cosas suceder y cambiar, y hay cosas como el matrimonio gay que cuando era niño, pensé que nunca, nunca sería una posibilidad”, dice Stevens. “Creo que esto es, desafortunadamente, un horrible bache en el tiempo”.

Stevens enfatizó la importancia de librar batallas que no son necesariamente tus batallas: “si eres queer, lucha contra el racismo. Si eres feminista, lucha por la comunidad queer. Si eres ciudadano estadounidense, lucha contra la deportación masiva. El cambio solo llega cuando luchamos no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros amigos, familias y vecinos”.

Pollitzer compartió un sentimiento similar, enfatizando la necesidad de destacar a la comunidad trans en un momento tan terrible de la historia, un momento en el que se niega su propia existencia.

“[La extrema derecha] se basa en el hecho de que la gente no conoce a las personas transgénero”, dice Pollitzer. “Este tiene que ser el momento en que contemos historias sobre los impactos reales de estas leyes, sobre las buenas personas en el mundo que no están siendo escuchadas y llevemos sus historias y la humanidad hacia adelante”.

Foreman proviene de una familia de manifestantes. Dice que cuando tenía unos 11 años, su madre la arrastró a las protestas que abogaban por la Enmienda de Igualdad de Derechos, que luego fue aprobada por el Congreso en 1972. También estuvo en los piquetes de la huelga de Ohio Bell, arrestó a miembros de su familia por abogar por la 19ª Enmienda y otros que participaron en los Viajes por la Libertad.

Su historia con las protestas le enseñó a luchar por lo que crees, y quiere asegurarse de que los más jóvenes también sepan cómo hacerlo.

“Tenemos que asegurarnos de que los niños sepan que pueden hacer un cambio, que no tienen que quedarse de brazos cruzados y aceptar lo que se les presente, que ellos son verdaderamente el futuro”, dice Foreman. “Tenemos que educarlos bien y enseñarles a ser independientes y autosuficientes y a salir a luchar por lo que creen. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro legado”.