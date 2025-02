El salón LGBTQ+ The Ball abre en San Petersburgo

Los asistentes disfrutarán de la apertura VIP de The Ball el 31 de enero. (FOTO DE RYAN WILLIAMS-JENT)

SAN PETERSBURGO | The Ball abrió oficialmente el 1 de febrero, reemplazando al bar clandestino The Saint para convertirse en el bar y salón LGBTQ+ más nuevo de Tampa Bay.

El espacio 21+ es la última empresa de David Fischer de Pour Behavior Hospitality, propietario de Cocktail, The Wet Spot, Mari Jean Hotel y más. Los negocios LGBTQ+ comparten el mismo complejo en el Grand Central District de San Petersburgo.

Su cambio de marca de un bar clandestino de temática religiosa se anunció originalmente en agosto de 2024 para un cierre en octubre. Inicialmente, se proyectó que el Ball abriera en noviembre pasado, esfuerzos que se retrasaron después de los huracanes Helene y Milton. El Santo cerró oficialmente el 18 de enero.

“Sentimos que el bar había logrado lo que se propuso”, dice Fischer. “Los bares temáticos se han convertido en la norma en San Petersburgo y queríamos asegurarnos de que The Saint saliera victorioso… la mayoría de los propietarios no harían este movimiento audaz, pero creo que Pour Behavior es conocido por superar los límites e innovar nuevas experiencias”.

Fischer se inspiró en el arte pop para diseñar el lugar, anunciado como un “paraíso del arte pop bañado en luces brillantes y colores llamativos”. Su decoración rinde homenaje a la bola de discoteca, “uno de los motivos queer más icónicos, particularmente dentro de la vida nocturna LGBTQ+”, y a los íconos de la comunidad de todas las épocas.

“Una vez que empezamos a trabajar en el aspecto y la sensación, el resto de las piezas empezaron a encajar”, explica. “Realmente queríamos un lugar que se centrará en la historia LGBTQ+ y con eso surgió la idea de diseñarlo en torno a íconos queer”.

El menú de bebidas del Ball incluye más de 15 cócteles exclusivos y bebidas sin alcohol. Sus homónimos incluyen artistas, aliados y activistas LGBTQ+ como Elton John, Marsha P. Johnson, Freddie Mercury, Dolly Parton y RuPaul.

“Nuestro equipo se reunió para seleccionar a algunos de los íconos queer más influyentes para rendirles homenaje en nuestro menú de cócteles, desde Venus Xtravaganza hasta Chappell Roan”, detalló The Ball por primera vez el 22 de enero a través de las redes sociales. “Nuestro menú de Íconos y Leyendas no es solo una forma divertida de rendir homenaje a algunos de nuestros líderes y artistas favoritos, sino también una forma de simbolizar cómo toda nuestra comunidad se une para ofrecer algo único e importante”.

También se ofrecen “tapas elevadas inspiradas en los bocados clásicos de los bares”. Las ofertas incluyen tocino confitado, pollo con palomitas de maíz, brochetas a la parrilla y opciones “golosas” como PB&J fritos y oreos fritos.

“En el centro de The Ball está la comunidad y la conexión, por lo que nuestro entorno está diseñado para priorizar la conversación sobre una atmósfera ruidosa”, señala su sitio web. “Mientras los amigos se conectan bajo nuestro techo brillante, los mejores DJ de Tampa Bay tocan los éxitos que conoces y amas desde una bola de discoteca gigante con vista al salón”.

El entretenimiento adicional aún se está conceptualizando. “Estamos tratando de mantenerlo diverso para todos en la comunidad LGBTQ+”, dice Fischer, señalando que los clientes pueden esperar “bailarines go-go de todos los géneros, burlesque inspirados en la cultura pop, los mejores DJ locales y mucho más”.

El Ball está abierto actualmente de lunes a viernes de 4 p.m. a 3 a.m. y los fines de semana de mediodía a 3 a.m. La hora feliz se ofrece los siete días de la semana y también hay alquileres privados para hasta 120 personas. A finales de este mes, el lugar albergará el Trans-N-Dance inaugural de Winter Pride.

“Hemos tratado de crear otro espacio que sentimos que faltaba en las ofertas LGBTQ+ de la ciudad”, dice Fisher. “Queríamos un ambiente de bar y salón donde se pudieran tener conversaciones mientras se disfrutaba de la compañía de amigos y seres queridos”.

The Ball está ubicado en 49 24th St. N. en St. Petersburg. Obtenga más información en The BallStPete.com y vea las fotos de Watermark Out News de su inauguración VIP aquí.