La Cámara del Orgullo ayudará a expandir la iniciativa OPD y OCSO

ORLANDO | En 2016, las autoridades de Orlando lanzaron la Iniciativa Lugar Seguro. Su propósito es proporcionar un refugio para la comunidad LGBTQ+ en toda la ciudad que se encuentra en situaciones inseguras. Los negocios que forman parte de la Iniciativa Lugar Seguro se identifican mediante una calcomanía en la ventana frontal interior de su establecimiento. The Pride Chamber, la Cámara de Comercio LGBTQ+ de Florida Central, está trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Policía de Orlando para ayudar a expandir la iniciativa.

La OCSO y la OPD tienen un grupo fijo de oficiales que participan en un programa conocido como los Enlaces LGBTQ+. Watermark Out News habló con los enlaces LGBTQ+ de ambas agencias de aplicación de la ley, incluida la teniente Eulalia Colón, la diputada principal Mara Everson y la oficial Danielle Torres. Estos oficiales son responsables de realizar una descripción general de las empresas involucradas en la Iniciativa de Lugar Seguro y proporcionar las calcomanías de la “Iniciativa de Lugar Seguro” para esos establecimientos.

“Lo importante es que todos trabajamos juntos, y lo hacemos. No importa quién lo esté ejecutando o quién no lo esté ejecutando. En lo que respecta a todos, especialmente cuando se trata del programa Lugar Seguro, somos uno y él mismo”, dice Torres.

En 2025, estos enlaces tienen como objetivo ganar visibilidad para la iniciativa. Aparte de las redes sociales, creen que es esencial hacer más publicidad para dar a conocer el programa. Los enlaces quieren asegurarse de que la comunidad LGBTQ+ de Florida Central esté al tanto de una iniciativa destinada a protegerlos de posibles delitos de odio.

“El alguacil [John W.] Mina nos ha puesto en su lugar para defender a las personas que nos necesitan y para decir que no vamos a tolerar ese tipo de comportamiento que hubo en el pasado. Y aquí estamos tratando de cerrar la brecha con estas empresas y hacerle saber a la gente que los vemos”, dice Everson.

La Iniciativa Lugar Seguro ha sido beneficiosa para la comunidad LGBTQ+, ya que entra en su noveno año desde su lanzamiento. Colón mencionó que las interacciones entre los miembros de la comunidad y las empresas involucradas han sido positivas. Como resultado, la iniciativa creó un entorno seguro para todos los consumidores y presentó una oportunidad para las empresas.

“Esta es otra forma de publicitar su negocio, invitar a la comunidad LGBT y hacerles saber que son bienvenidos. Que no serán tratados de manera diferente debido a su orientación o con quién se identifican”, dice Colón.

Incluso con los resultados positivos de la Iniciativa Lugar Seguro, los coordinadores entienden que hay áreas que mejorar. Creen que es necesario más educación sobre la iniciativa para la comunidad de Florida Central. Los enlaces descubrieron que las personas dudaban en involucrar a las fuerzas del orden, lo que, hasta donde saben, es un error común.

“Este es un gran asunto de la comunidad, y creo que promovemos eso más, en lugar de decir que se puede contactar al Condado de Orange, o se puede contactar al OPD. No se trata de eso. Si no quieres llamarnos, no nos llames. Está bien. Queremos que tengas un lugar seguro a donde ir”, dice Torres.

En sus esfuerzos por expandir la Iniciativa de Lugar Seguro, The Pride Chamber, en colaboración con OCSO y OPD, está organizando un evento de registro dirigido por el teniente de enlace LGBTQ+ Brandon Ragan. A partir del 28 de enero, el Departamento de Policía de Winter Park confirmó su asistencia.

El evento dará una visión general de la Iniciativa de Lugar Seguro y cómo las organizaciones pueden convertirse en un lugar de “Lugar Seguro”. Según el Director de Membresía y Eventos de The Pride Chamber, Vinnie Silber, las empresas que asisten y se inscriben en la iniciativa reciben un descuento en su primer año de membresía si deciden unirse a la cámara. Los miembros actuales que asisten y se inscriben en la iniciativa reciben un descuento en su renovación.

“Debido a que somos una cámara empresarial LGBTQ+ y propiedad de aliados, deberíamos tener más de nuestras empresas participando activamente en esta iniciativa. Solo espero que podamos lograr que la mayor cantidad de empresas se involucren activamente para nuestra comunidad”, dice Silber.

El evento de inscripción se llevará a cabo en el Centro Nacional de Emprendedores en Orlando el 13 de marzo, a partir de las 6:30 p.m.

Para obtener más información sobre la Iniciativa Lugar Seguro, visite Orlando.gov y para obtener más información sobre el evento de registro de The Pride Chamber, puede ir a ThePrideChamber.org.