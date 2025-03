Ganadores del Premio 3205 WONDER – Ganadores de la Florida Central

POLÍTICO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Representante de Florida Anna V. Eskamani

SEGUNDO: El alcalde de Orlando, Buddy Dyer

TERCERO: Congresista Maxwell Alejandro Frost

ACTIVISTA LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Darcel Stevens, Harmony Healthcare

SEGUNDO: Dr. George Wallace, director ejecutivo del Centro LGBT+ de Orlando

TERCERO: Comisionada de Orlando, Patty Sheehan

EL MAYOR ALIADO DE LA COMUNIDAD LOCAL

PRIMERO: Representante de Florida Anna V. Eskamani

SEGUNDO: El alcalde de Orlando, Buddy Dyer

TERCERO: Brittani Acuff, Salud de la tripulación

LA ORGANIZACIÓN LOCAL SIN FINES DE LUCRO MÁS EFECTIVA

PRIMERO: Centro LGBT+ Orlando

SEGUNDO: Juventud Cebra

TERCERO: Salud de la tripulación

ORGANIZACIÓN LOCAL FAVORITA DE AFIRMACIÓN TRANS

PRIMERO: Centro LGBT+ Orlando

SEGUNDO: Salud de la tripulación

TERCERO: Orgullo de Volusia

LIGA / ORGANIZACIÓN DEPORTIVA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: Orgullo de Orlando

SEGUNDA: FUERA Liga Deportiva

TERCERO: Orlando Gay Bowling – OBBA

ESCRITOR / PERIODISTA LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Scott Maxwell, Orlando Sentinel

SEGUNDO: Jeremy Williams, Watermark Out News

TERCERO: Matt Palm, Orlando Sentinel

SITIO WEB LOCAL FAVORITO

PRIMERO: WatermarkOutNews.com

SEGUNDA: Bungalower.com

TERCERO: OrlandoSentinel.com

EVENTO LOCAL LGBTQ+ FAVORITO

PRIMERO: Sal con orgullo

SEGUNDO: GayDayS

TERCERO: Festival de Amor es Amor de Volusia Pride

EVENTO LOCAL FAVORITO DE AFIRMACIÓN TRANS

PRIMERO: Sal con la Marcha Trans del Orgullo

SEGUNDO: Todos los hombres de la reina

TERCERO: Noche de la Unidad en las Noches del Sur

EVENTO DE NETWORKING LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Tercer jueves de Watermark Out News

SEGUNDO: El proyecto del orgullo de Winter Park está en las avenidas

TERCERO: La conexión comercial de la Cámara del Orgullo

NEGOCIO LOCAL FAVORITO QUE NO ES UN BAR/CLUB

PRIMERO: Tienda de segunda mano fuera del armario

SEGUNDO: MojoMan Trajes de baño y ropa

TERCERO: Mono borracho

NUEVO NEGOCIO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Hamburguesas Papi Smash’d

SEGUNDO: Caleidoscopio Parque Thornton

TERCERO: Barkhaven

CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Pineapple Healthcare

SEGUNDO: Salud de la tripulación

TERCERO: Harmony Healthcare

MÉDICO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Rafael E. Piñero, MD

SEGUNDO: Erick Suárez, APRN

TERCERO: Sterling Levie Brodniak, DO

TERAPEUTA / CONSEJERO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Kim Murphy, Pineapple Healthcare

SEGUNDO: Roberto Katz, Salud de la tripulación

TERCERO: Adam Miller, Grupo de Consejería y Terapia de Orlando

DISPENSARIO LOCAL DE CANNABIS FAVORITO

PRIMERO: Dispensario Trulieve Orlando

SEGUNDO: Dispensario de cannabis FLUENT – Orange Ave.

TERCERO: Dispensario Curaleaf Orlando

PELUQUERÍA / BARBERÍA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: La barbería de Floyd 99

SEGUNDO: Vamp Hair Studio

TERCERO: Salón y Galería Blake Elliot

GIMNASIO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Planet Fitness — Plaza de la Moda

SEGUNDO: LA Fitness – Colonial Drive East

TERCERO: Parque de invierno de Bodystreet

CLÍNICA VETERINARIA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: Hospital Veterinario de Winter Park

SEGUNDO: Clínica Médica Animal de Orlando

TERCERO: Hospital Veterinario SODO

LUGAR FAVORITO PARA CONSENTIR A TU MASCOTA

PRIMERO: Woof Gang Panadería y Aseo Parque de Invierno

SEGUNDO: Bark Orlando

TERCERO: Puesto de avanzada y retiro de mascotas del guardabosques

LUGAR LOCAL FAVORITO QUE ADMITE MASCOTAS

PRIMERO: El cordero martillado

SEGUNDO: Maxine está en Shine

TERCERO: Café Da Vinci

AGENTE INMOBILIARIO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Scott Benson, Green House Realty

SEGUNDO: David Dorman, CENTURY 21 Real Estate

TERCERO: Ken Pozek, Grupo Pozek

ASESOR FINANCIERO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Veronica Woodard, Edward Jones

SEGUNDO: Wayne Dictor, Dictor Financiero

TERCERO: Gabe Csizmadia, Edward Jones

BUFETE DE ABOGADOS LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Morgan y Morgan

SEGUNDA: S.K. Burt Law

TERCERO: Barry Miller Law

DISTRITO LOCAL FAVORITO DE COMPRAS / ENTRETENIMIENTO

PRIMERO: Disney Springs

SEGUNDO: Parque Thornton

TERCERO: Molinos/50

ESPACIO LOCAL FAVORITO DE AFIRMACIÓN TRANS

PRIMERO: Centro LGBT+ Orlando

SEGUNDO: Espacio Comunitario Volusia Pride

TERCERO: Salud de la tripulación

ESTABLECIMIENTO RELIGIOSO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Primera Iglesia Metodista Unida de Orlando

SEGUNDO: Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la Alegría

TERCERO: Comunidad Católica de Santa Dorotea

FLORISTERÍA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: Diseño de Lee Forrest

SEGUNDO: Floristería y tienda de regalos Dorothy

TERCERO: Flores y regalos de Windermere

MUSEO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Centro de Ciencias de Orlando

SEGUNDO: Museo de Arte de Orlando

TERCERO: El Centro de Arte Maitland

HOTEL LOCAL FAVORITO / B&B

PRIMERO: Grand Bohemian Hotel Orlando

SEGUNDO: DoubleTree by Hilton Hotel Orlando Downtown

TERCERO: La Posada Alfond

ARTISTA LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Patty Sheehan

SEGUNDO: Kelly Stewart

TERCERO: Boceto de Parker

FOTÓGRAFO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Loc Robertson

SEGUNDO: Fotografía de Lindsay Parks

TERCERO: Dylan Todd Fotografía

RESTAURANTE LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Café Lobo Blanco

SEGUNDO: El cordero martillado

TERCERO: Linda’s La Cantina Steakhouse

LUGAR FAVORITO DE BRUNCH LOCAL

PRIMERO: Arrástrame al brunch de Savoy

SEGUNDO: Café Lobo Blanco

TERCERA: El Cordero Martillado

CENAS NOCTURNAS LOCALES FAVORITAS

PRIMERO: TaKo Cheena

SEGUNDO: Gringos Locos

TERCERA: El Cordero Martillado

CAFETERÍA / CAFÉ LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Mono borracho

SEGUNDO: El cuchillo de cristal

TERCERO: Artesanía y Común

BEBIDA / COMIDA / GOLOSINA ÚNICA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: Pastel de galletas Nookie de Better Than Sex

SEGUNDO: Mercado de sidecar y bar Pop-Up Oyster Bar de The Curious Oyster

TERCERO: Papi Smash’d Burgers’ Papi OG

BAR / CLUB LGBTQ+ LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Saboya Orlando

SEGUNDO: Noches del Sur Orlando

TERCERO: Códigos de barras Orlando

BAR / CLUB ALIADO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: El cordero martillado

SEGUNDO: Abbey Bar DeLand

TERCERO: Caleidoscopio Parque Thornton

LUGAR DE REUNIÓN LOCAL FAVORITO SIN ALCOHOL

PRIMERO: Mono borracho

SEGUNDO: El yoga Ignite Your Flow de Veranda Thornton Park

TERCERO: Boliche de Primrose Lanes

HAPPY HOUR LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Saboya Orlando

SEGUNDO: Inmersión en el distrito

TERCERO: El subsuelo de Grumpy

ANFITRIÓN LOCAL FAVORITO: KARAOKE

PRIMERO: Ken Terrell

SEGUNDO: La Gracia Divina

TERCERO: Risa Risque

ANFITRIÓN LOCAL FAVORITO: CURIOSIDADES

PRIMERO: Brianna Rockmore

SEGUNDO: Kirk DaVinci

TERCERO: George Wallace

ANFITRIÓN LOCAL FAVORITO: BINGO

PRIMERO: Daisy Dior

SEGUNDA: Trixie Deluxxe

TERCERO: Addison Taylor

CAMARERO / CAMARERO LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Tommy Ryan Greene, Códigos de barras

SEGUNDO: Ginger Beer, Savoy Orlando

TERCERO: Joel Gran, Inmersión Distrital

ARTISTA LOCAL FAVORITO: DRAG QUEEN

PRIMERO: Darcel Stevens

SEGUNDO: Crystal Vahzz

TERCERA: Abril Fresco

ARTISTA LOCAL FAVORITO: DRAG KING

PRIMERO: Axel Andrews

SEGUNDO: Angus McVag

TERCERO: Karl Withakay

INTÉRPRETE LOCAL FAVORITO: ESCENARIO

FIRST: Ivy Les Vixen

SEGUNDO: Gregory Metts

TERCERO: Billy Mick

INTÉRPRETE LOCAL FAVORITO: MÚSICO

PRIMERO: Tymisha Harris

SEGUNDO: Craymo

TERCERO: Billy Mick

ARTISTA LOCAL FAVORITO: DJ

PRIMERO: Edil Hernandez

SEGUNDO: DJ Joanie

TERCERO: Estrella Azul

ARTISTA EMERGENTE LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Gabriel Quijano

SEGUNDO: Vivica Vendetta

TERCERO: Asia Negra

PERSONALIDAD FAVORITA DE LA TELEVISIÓN LOCAL / WEB

PRIMERA: Nancy Álvarez, WESH 2

SEGUNDO: Jesse Pagan, WESH 2

TERCERO: Matt Austin, WKMG News 6

PROGRAMA DE RADIO LOCAL FAVORITO / PODCAST

PRIMERO: “Wine, Wine Not: A Queer Podcast” con Rick Todd y Jeremy Williams

SEGUNDO: La casa de Johnny, XL 106.7

TERCERO: Los adictos a las noticias en Real Radio 104.1

INFLUENCER LOCAL FAVORITO

PRIMERA: Trixie Deluxxe

SEGUNDO: Brendan O’Connor

TERCERO: Cachorro Twigz

CREADOR / ANIMADOR DE CONTENIDO PARA ADULTOS LOCAL FAVORITO

FIRST: Ivy Les Vixen

SEGUNDO: Robby Joe Dodd

TERCERO: Teddy Fournier

LUGAR LOCAL FAVORITO DE ARTES ESCÉNICAS

PRIMERO: Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas

SEGUNDO: Compañía de Teatro Renacentista

TERCERO: Teatro West End

SALA DE CONCIERTOS LOCAL FAVORITA

PRIMERO: La Plaza en Vivo

SEGUNDO: Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas

TERCERO: Centro Kia

ESPECTÁCULO TEATRAL LOCAL FAVORITO

PRIMERO: “Rocky Horror Show” en el Teatro de Atenas

SEGUNDO: “Nosferatu”, Compañía de Teatro Renacentista

TERCERO: “La Ciudad Hermosa: Tragedia en el Hotel San Juan” de Blacklist Babes Cabaret

TIENDA LOCAL FAVORITA DE NOVEDADES PARA ADULTOS

PRIMERO: La tienda en Barcodes Orlando

SEGUNDO: Fairvilla Megastore

TERCERO: MojoMan Trajes de baño y ropa

SALÓN DE TATUAJES LOCAL FAVORITO

PRIMERO: Pinkie Orlando

SEGUNDO: Estudios de tinta fina

TERCERO: La compañía Alter Tattoo

APLICACIÓN LOCAL FAVORITA

PRIMERO: WFTV 9 Noticias

SEGUNDO: Haga clic en Orlando

TERCERO: Noticias de WESH 2

LUGAR LOCAL FAVORITO PARA JUGAR TURISTA

PRIMERO: Epcot

SEGUNDO: Universal Studios

TERCERO: Disney Springs

LUGAR LOCAL FAVORITO PARA CONSENTIRTE

PRIMERO: Woodhouse Spa Orlando

SEGUNDO: El Balneario Orlando

TERCERO: 26Health’s Spa & Aesthetics

JOYA ESCONDIDA LOCAL FAVORITA

PRIMERO: El Centro de Arte Maitland

SEGUNDO: Códigos de barras Orlando

TERCERO: Abbey Bar DeLand