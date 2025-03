Premios Tampa Bay WONDER: perfiles de los ganadores

Ligas propias: HotMess Deportes San Petersburgo

Tampa Bay 1er Lugar Favorito Liga/Organización Deportiva Local

Con ligas deportivas en ciudades de todo el país como Atlanta, Birmingham, Cincinnati, Colorado Springs, Milwaukee, Oklahoma City y Tulsa, HotMess Sports ha sido “tu hogar para los deportes LGBTQ+” durante más de 12 años.

Sin embargo, los Premios WONDER de este año marcan la primera vez que la organización obtuvo la victoria de la Liga de Deportes Locales Favoritos de Tampa Bay, un testimonio de su crecimiento en la región. En todo el país, HotMess Sports ofrece dodgeball, kickball, voleibol, cornhole, bolos, tenis, fútbol americano, beer pong, baloncesto y más a jugadores LGBTQ+ y aliados.

La comisionada Marta Opsanick jugó anteriormente para HotMess Sports en Nashville durante nueve años antes de mudarse a St. Petersburg. Sus compañeros atletas se pusieron en contacto con ella para iniciar una nueva liga en la ciudad y felizmente tomó el timón.

Es responsable de la programación, la configuración de nuevas ubicaciones, ayudar a las ligas en otras ciudades y administrar su equipo, y dice que participar con HotMess Sports ha ayudado a Opsanick a aprender a celebrar ser ella misma. Cuando comenzó en Nashville, todavía estaba en el armario.

“Encontré una comunidad segura con la que estar activa, practicar deportes y hacer amistades para toda la vida”, recuerda. Es algo que ahora se esfuerza por cultivar para los demás.

Solo la temporada pasada, Opsanick tuvo más de 400 jugadores involucrados en la liga, que recientemente comenzó a ofrecer pickleball. Dependiendo de los niveles de habilidad, cada deporte tiene diferentes divisiones para aquellos que quieren un juego más recreativo o competitivo.

Las únicas reglas de la liga son que los participantes deben tener al menos 21 años para jugar, y los jugadores deben seguir su código de conducta, que no permite el discurso de odio, el juego brusco o peligroso o el consumo excesivo de alcohol.

Opsanick dice que recibir el reconocimiento de HotMess este año fue una agradable sorpresa. “Me siento muy honrada de estar en este puesto”, dice. Más información sobre la liga en HotMessSports.com/StPetersburg.

Héroe de la ciudad natal: Alex Quinto

Activista local favorito del 1er lugar de Tampa Bay

Como gerente regional del Proyecto de Escuelas Seguras y Saludables de Equality Florida, Alex Quinto trabaja diariamente para crear entornos más seguros e inclusivos para los estudiantes LGBTQ+ y sus familias.

Inicialmente se unió a la organización en 2024 como coordinador de aprendizaje profesional. Antes de eso, Quinto trabajó como consejera escolar para las Escuelas del Condado de Pinellas y en 2022 recibió el premio al Educador del Año 2022 de GLSEN.

“Trabajo directamente con los distritos escolares, los educadores y los líderes comunitarios”, explica. “Brindo capacitación sobre las mejores prácticas para apoyar a los jóvenes LGBTQ+, abogo por políticas inclusivas y ayudo a las escuelas a superar los desafíos de garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar seguro para aprender”.

La activista también trabaja con otras organizaciones y defensores para abordar el acoso, ofrecer apoyo de salud mental y más. También es su misión a nivel personal “usar mi plataforma, ya sea a través de las redes sociales, hablar en público o incluso arrastrar, como una forma de elevar y empoderar a la comunidad”.

Quinto se presenta regularmente como Alice Marie Gripp, una célebre artista en toda la Bahía de Tampa. Por experiencia de primera mano, sabe lo importante que es la visibilidad y la representación, por lo que prioriza presentarse y apoyar eventos LGBTQ+, esfuerzos de base e iniciativas de ayuda mutua dentro y fuera del drag.

Quinto tiene una fuerte conexión con la comunidad LGBTQ+ de Tampa Bay, diciendo que “aquí hay un profundo sentido de familia elegida… Al crecer, sentí que no pertenecía y que estaba sola, pero a medida que me convertí en parte de esta comunidad que hemos construido aquí, me di cuenta de cuánto amor había a mi alrededor, simplemente no lo veía”.

También elogia la combinación perfecta de activismo y celebración de la comunidad, diciendo que “la alegría queer en sí misma es un acto de resistencia”.

Ser reconocido por su activismo es “increíblemente aleccionador”, dice Quinto. Señala que “la defensa no se trata de premios o reconocimiento, se trata del trabajo… ser reconocido por la comunidad en la que crecí y a la que amo tanto significa todo. Es un recordatorio de que los esfuerzos que hacemos están marcando la diferencia”.

“Saber que la gente ve, aprecia y CREE en este trabajo me da aún más determinación para seguir adelante”, continúa. “Para aquellos que se preguntan cómo apoyar a la comunidad LGBTQ+, comienza con escuchar y aprender. La defensa no tiene que ser ruidosa para ser poderosa; A veces, es tan simple como asegurarse de que las personas que te rodean se sientan vistas, respetadas y seguras”.

Artista y Abogado: El Sr. Gripp y el Bufete de Abogados Abadia, PLLC

1er Lugar Drag King Local Favorito de Tampa Bay y 1er Lugar Bufete de Abogados Local Favorito

Es posible que no veas las similitudes entre ejercer la abogacía y vestirse como drag, pero Edson Abadía Jr., también conocido en el escenario como Mr. Gripp, Sissy Gripp y simplemente Gripp, ha tenido un gran éxito donde se cruzan.

“La gente piensa que son mundos grandes y diferentes, pero en realidad no lo son”, explica Abadía. “A menudo siento que ser abogado es un lastre. Entro en salas o conversaciones en las que me pongo un personaje y hago lo mejor que puedo para montar el espectáculo, para hacer lo que es mejor para mi cliente, y es lo mismo para el drag.

“Te despiertas, te pones este personaje para dar lo mejor de ti y montar este espectáculo”, continúa. “Así que creo que todos nosotros, de una forma u otra, estamos haciendo drag, pero la ley y el drag están muy, muy conectados. Ambos tienen mucho poder para cambiar la ley y la sociedad”.

Es por eso que ha trabajado para reunirlos dentro y fuera del escenario durante años, particularmente desde que formó Abadia Law Firm a principios de 2024. Sirve a la comunidad LGBTQ+, a otros creadores y a las pequeñas empresas con compasión y creatividad, lo que lo convirtió en el 1er lugar de Tampa Bay como Bufete de Abogados Local Favorito este año.

Abadia, quien está prohibido tanto en Florida como en California, trabajó anteriormente en una firma de defensa del empleo. Dice que después de unos años “me di cuenta de que me desvié de por qué fui a la facultad de derecho y por qué había estado trabajando toda mi vida para convertirme en abogado.

“Era para ayudar a la gente, para ayudar a las personas LGBTQ+, para ayudar a los españoles y para ayudar a las personas de bajos ingresos”, subraya Abadía. “Así que di el paso aterrador de dejar una posición muy cómoda y comenzar a hacer lo que debería haber estado haciendo, que era ayudar a la gente”.

Es un sentimiento que el intérprete lleva consigo en el escenario, sea cual sea su expresión de género en el personaje. Es una autenticidad que llevó a los lectores a reconocerlo como el Drag King Local Favorito del 1er Lugar de este año.

“Es interesante”, dice Abadía. “Me preguntan mucho cómo me identifico: como drag king, drag queen, artista no binario, todas estas cosas… y creo que soy un poco todos ellos. Tuve que recordarme a mí misma que puedo ser todas estas categorías y abrazarlas todas.

“Es por eso que hago las dos cosas”, dice sobre el drag y ser abogado. “Es por eso que sigo tratando de hacerlos cada vez más conectados, porque creo que realmente hay más poder cuando está todo junto”.