Premios WONDER de Florida Central: perfiles de los ganadores

Reina del baile: Ivy Les Vixen

1er lugar de Florida Central Artista Local Favorito: Escenario y Creador / Animador de Contenido para Adultos Local Favorito

Cuando Ivy fundó su propia compañía de burlesque, Les Vixens, no tenía ni idea de que se convertiría en la mayor compañía de burlesque queer del país. Ahora, con más de 16 miembros, Ivy ha llevado a Les Vixens a la fama. La compañía ha aparecido en la revista Forbes, ha sido votada como la mejor compañía de burlesque varias veces y es el entretenimiento residente de los eventos anuales Girls in Wonderland, que celebra su 25 aniversario este año.

Ivy también encabeza Girl The Party, el evento semanal de mujeres queer más grande y de mayor duración en los EE. UU., en Southern Nights Orlando todos los sábados durante la última década.

“Cuando salí del armario y empecé a actuar, pensé que podría ir a bailar una vez al mes a algún lugar de un bar gay y, a los seis meses de empezar, me convirtió en estar de gira haciendo espectáculos en cinco ciudades diferentes cada mes”, dijo Ivy a Watermark Out News en una entrevista de 2022. “Mi carrera acaba de despegar y todo fue muy sorprendente. Me llevó mucho tiempo entenderlo y ver que era lo que era”.

Ivy y sus Lex Vixens no solo entretienen, sino que prestan su talento y su base de fans a causas benéficas, trabajando con varias organizaciones LGBTQ+ en Florida Central, incluidas Zebra Youth, Crew Health y Come Out With Pride. La comunidad apoya a Ivy de inmediato, lo que es evidente en el hecho de que nuestros lectores la nombraron su artista de escenario local favorita y bailarina adulta local favorita.

“Me siento muy honrado, emocionado y emocionado. Estoy muy agradecida de que mi público me vea y me ame como yo los veo y los amo”, compartió Ivy mientras posaba para las fotos en nuestra sesión de fotos de Watermark Out News.

Ivy no solo es amada en la comunidad por sus actuaciones, es amada porque representa lo que es bueno y alegre en Orlando, y no se toma a la ligera representar a la comunidad LGBTQ+ en Florida Central.

“Gracias por ver mi arte y confiar en mí no solo para liderar a Les Vixens, sino también por confiar en mi defensa y mi arte, significa el mundo”.

Pájaro cantor: Tymisha Harris

1er lugar de Florida Central Intérprete Local Favorito: Músico

Tymisha Harris se siente como en casa en un escenario, ya sea actuando, bailando o sorprendiendo al público con su increíble voz, pero es más que una triple amenaza, ya que también es una competente titiritera, acróbata, zancuda, diseñadora de vestuario, coreógrafa y más.

Conocida como Tush por sus amigos, Harris ha estado iluminando el centro de Florida con el poder de las estrellas durante las últimas tres décadas, comenzando su carrera en Orlando trabajando con algunas de las bandas de chicos más populares de los años 90.

“Fui coreógrafa asistente de *NSYNC y bailarina de respaldo para LFO”, dijo Harris en una entrevista de 2019 con Watermark Out News. “Este fue el comienzo y fue un momento loco. Acababa de llegar a Orlando, Lance [Bass] acababa de unirse al grupo y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Con la cara fresca y todo, empezamos a trabajar con los chicos en una vieja escuela de artes marciales cerca de Kirkman y 50. Nadie tenía un estudio todavía, así que ese era el único espacio que podíamos usar y estamos allí tratando de enseñarles a los chicos a bailar”.

Harris, quien también es miembro fundadora de la compañía de performance VarieTease, llevó su protagonismo a un escenario nacional en 2016 cuando comenzó a trabajar con el director y productor Michael Marinaccio en el desarrollo de un espectáculo unipersonal sobre la legendaria intérprete Josephine Baker para que Harris lo encabezara.

“Empezamos a indagar en su vida y trajimos a Tod [Kimbro, dramaturgo y director musical de ‘Josephine’] y es un genio y encontró una gran voz para Josephine”, dijo Harris en 2022.

El espectáculo se estrenó en el Festival Fringe de San Diego en 2016, donde ganó el premio al Mejor Espectáculo y a la Mejor Actuación Solista. Harris finalmente lo llevó al Off-Broadway en 2018, donde el público de Nueva York, y la propia RuPaul, elogiaron su actuación y se dieron cuenta de algo que nuestros lectores ya sabían: Harris es una de nuestras favoritas, y es por eso que nuestros lectores la nombraron su intérprete musical favorita en Florida Central.

“Sé que hay otros artistas que estaban haciendo cosas increíbles el año pasado, así que saber que la gente me vio y que me destaqué por ellos es increíble”, dijo Harris mientras posaba en nuestra sesión de fotos de Watermark Out News. “Orlando ha sido un hogar para mí y me mantiene abajo, así que este honor es realmente hermoso”.

Música para todos: Edil Hernández

1er lugar de Florida Central Artista Local Favorito: DJ

En los días más sencillos de los CD y las copias individuales, el DJ Edil Hernández, de Mayáquez, Puerto Rico, preparaba sesiones de baile para él y sus amigos que consistían en las mejores canciones del verano, como Lady Gaga, Beyoncé y Kelly Clarkson.

Después de desear mezclas más extendidas, comenzó a experimentar con algunas canciones todos los sábados por la mañana de 8 a.m. a 12 p.m. Después de que sus amigos hicieran copias de estas mezclas y las compartieran con otros, Hernandez ganó notoriedad en Orlando, y estos comentarios de amigos y extraños lo alentaron a perseguir su pasión creativa y llevarla al siguiente nivel.

Quince años después, Hernandez ha ganado el Premio WONDER 2025 de Watermark al DJ Favorito en Orlando.

“Si no fuera por la ciudad de Orlando, por la gente de aquí, no creo que hubiera llegado tan lejos”, dice Hernández. “Creo que era el momento adecuado y el lugar adecuado para abrirme paso, para tener las oportunidades y el apoyo que he recibido. Se siente como en familia”.

Hernandez se inició en la industria siendo “persistente” con el dueño de The Brink, un club nocturno de Orlando que desde entonces ha cerrado, hasta que le permitieron un espacio para actuar.

“Le dije a todos mis amigos: ‘Está bien, tengo un día; Tengo que causar una buena impresión'”, dice Hernández. “Fue como una gran fiesta, y a partir de ahí, el resto es historia”.

Desde su debut, se ha colocado en el Top 10 de un concurso nacional de DJs y obtuvo el segundo lugar en el Best Of Orlando’s Best Club DJ en 2023. Actúa en Southern Nights una vez al mes, ha sido DJ en dos galas de Equality Florida y será uno de los artistas de One Magical Weekend.

El consejo de Hernandez para cualquier persona interesada en ser DJ es simple: no tengas miedo de empezar, incluso si los DJs mayores se burlan de tus métodos de la nueva era.

“No te dejes intimidar, no escuches a nadie, no mires las redes sociales”, dice Hernández. “Si eres un panadero que hace un pastel, realmente no importa si usas un tenedor o una batidora Betty Crocker o lo que sea. Lo que importa es el resultado final, cómo hiciste sentir a la gente y si la gente se divirtió”.