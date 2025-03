Premios WONDER: Nuestros lectores reconocen a sus favoritos en los Premios Watermark Out News: Diversidad, Excelencia y Resiliencia

En Watermark hemos decidido que es hora de ser más visibles, de salir del armario, por así decirlo.

Cubrimos las noticias en un estado que es la zona cero de la legislación anti-LGBTQ+ y queremos que todos sepan que estamos aquí para informar y apoyar a la comunidad LGBTQ+. Watermark ahora operará bajo el nombre de Watermark Out News. La misma fuente de noticias confiable, más visiblemente fuera.

También hemos cambiado el nombre de nuestros premios Best of WAVE, ahora los Premios WONDER o Watermark Out News: Premios a la Diversidad, la Excelencia y la Resiliencia.

Los Premios WONDER, al igual que los WAVES anteriores, reconocen a lo mejor de la comunidad LGBTQ+ de Florida Central y Tampa Bay en las áreas de activismo, servicio, entretenimiento y más.

El proceso es el mismo que antes. En cada categoría, les pedimos a ustedes, nuestros lectores, que nominaran a quien mejor representara los valores de la comunidad LGBTQ+ en su área. Una vez que obtuvimos sus respuestas a los 5 mejores, le pedimos que nos dijera sus favoritos entre los principales nominados.

Ahora, les presentamos el Top 3 de Florida Central y Tampa Bay en cada categoría, según lo votado por ustedes, nuestros leales lectores.

Felicitaciones a todos los que llegaron al Top 3 y gracias por ser una parte vital de lo que hace que Watermark Out News y nuestra comunidad sean excelentes.

