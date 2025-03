​​En clave de CeCe: CeCe Teneal trae un espectáculo temático de Areatha Franklin al escenario de Orlando Shakes

(Foto cortesía de CeCe Teneal)

El ícono de la canción de Florida Central, CeCe Teneal, está iniciando su gira “Portrait of Aretha” este mes, llegando a todo el país. La artista de soul interpretará obras de la icónica discografía de Aretha Franklin, prometiendo una noche enérgica impregnada de nostalgia y comunidad. Los fanáticos pueden esperar escuchar clásicos familiares como “Respect”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” y “I Say A Little Prayer”.

“Le pido a la gente que cuando venga al teatro venga sin inhibiciones ni reservas”, dice Teneal. “Déjalo en la puerta y entra preparado para vivir tu mejor vida porque durante 90 minutos, eso es lo que queremos”.

La habilidad musical de Teneal ha sido ampliamente reconocida a lo largo de su carrera. Ha sido nominada a cuatro Premios de la Música Independiente y reclamó el título de Mejor Canción Gospel en 2011 (“I Heard You Prayerin'”) y Mejor Álbum de R&B en 2011 (“Train from Osteen”), así como Mejor Canción de Soul/Funk/Fusión en 2018 (“Danger”). Otros reconocimientos incluyen el premio a la Mejor Banda en Vivo de Orlando 2008-2010, el Premio Orlando Music Trailblazer 2017 y el encabezado de medio tiempo para el Citrus Bowl 2019.

El intérprete ha realizado giras internacionales en 60 países diferentes, 15 de ellos en el último año. Teneal dice que sus experiencias con otras culturas y su actuación a nivel mundial le han permitido comprender a una gama más amplia de audiencias mientras la conecta con sus raíces.

“Es una gran oportunidad para sumergirse en diferentes culturas y comprender realmente cómo viven otras personas”, dice Teneal. “Pero también nos trae de vuelta a casa y nos recuerda cuáles son nuestras bendiciones y lo maravilloso que es vivir en los Estados Unidos de América… Te trae mucho aprecio y gratitud por las cosas que tienes”.

Teneal creció rodeada de la música de los grandes y su familia de músicos la ayudó a encontrar su voz. Su madre y su abuelo eran cantantes, estableciendo la música como un elemento básico para un joven Teneal. Cita los discos de su abuela de Franklin, por supuesto, pero también de B.B. King, Buddy Guy, John Taylor y Betty Wright como las principales influencias que la animaron a dedicarse a la música. Estos artistas se convirtieron en la banda sonora de los quehaceres de Teneal los domingos por la mañana; sin embargo, al crecer en la Florida rural, los recursos para el mundo del espectáculo tienden a ser limitados, aunque eso no detuvo la pasión de Teneal por el soul.

“Cuando vives en un pueblo pequeño y tienes ingresos y recursos limitados, tienden a apoyarte en lo que tienes”, dice Teneal. “Esa es la radio, mi abuela tenía un tocadiscos y ponía sus discos 45 favoritos… Era solo un hábito en casa”.

La semejanza vocal de Teneal con Franklin no fue lo único que la atrajo a desarrollar la gira tributo. Al igual que Teneal, Franklin también tenía una amplia historia en el activismo, desempeñando un papel vital como artista durante el Movimiento por los Derechos Civiles. Franklin es hijo del predicador y activista por los derechos civiles Clarence L. Franklin y su esposa Barbara Siggers. También tuvo como mentora la música gospel, específicamente de la cantante Mahalia Jackson, quien era notablemente amiga del Dr. Martin Luther King, Jr. Gran parte de la música de Franklin reflejaba temas de contención política racial y de género en ese momento.

“A medida que crecía, comencé a sumergirme en lo que significaban algunas de esas canciones y me di cuenta de que Aretha decía las cosas que todas las mujeres negras querían decir pero no podían o tenían miedo de decir”, dice Teneal. “Así que se convirtió en un momento crucial de empoderamiento para mí y ahí es donde su influencia realmente me hace sentir a casa”.

Nacida en Osteen, Teneal ha llamado hogar a Florida Central toda su vida y se ha dedicado a retribuir a la comunidad que la crió. Participa en numerosos esfuerzos filantrópicos en Orlando, incluido el trabajo voluntario con el Boys and Girls Club of Central Florida, 26Health, FusionFest y PACE Center for Girls.

Teneal también se ha centrado en los últimos años en vivir su vida de la forma más abierta y auténtica posible. En una entrevista con Watermark Out News en 2022, habló sobre ese viaje y por qué decidió hablar públicamente sobre ser miembro de la comunidad LGBTQ+.

“Creo que estuve preocupada durante mucho tiempo de que la industria de la música hubiera puesto un estigma sobre ser de talla grande, sobre ser gay, sobre ser una mujer de negocios negra”, dijo en ese momento. “La industria estigmatiza eso, así que traté de pasar desapercibido con quién soy, pero en 2020, a raíz de la injusticia racial y el movimiento Black Lives Matter, decidí que iba a ser yo sin disculpas. Y estoy descubriendo que a la gente realmente le gusto y no tengo que fingir ser otra cosa, y no tengo que seguir las pautas de las personas que las han implementado. Eso en sí mismo ha sido refrescante para mí caminar en eso”.

Su compromiso inquebrantable con la gente de su ciudad natal y su autenticidad al vivir con orgullo fueron reconocidos por el alcalde Buddy Dyer y el alcalde Jerry Demmings en 2022 cuando proclamaron el 17 de septiembre como “el Día anual de CeCe Teneal” en el condado de Orange y le valieron el premio Orlando Magic Diversity Game Changer Award 2023.

“Quiero seguir siendo una inspiración y una fuente de poder para las mujeres”, dice Teneal. “No solo a las mujeres negras, sino a todas las mujeres, incluidas las trans. Quiero ser una inspiración para ellos y mostrarles que pueden ondear su bandera lo más alto posible”.

Teneal inspirará a la comunidad de su ciudad natal con “Portrait of Aretha”, un espectáculo de 90 minutos protagonizado por Teneal, en el Orlando Shakes Theatre el 5 y 6 de abril. El espectáculo es parte de la serie de conciertos de Orlando Shakes y mostrará por qué Teneal es conocida por su icónica voz.

En su entrevista con Watermark Out News, Teneal también anunció un proyecto original autoproducido que planea lanzar este año.

“Estoy muy emocionado porque es un proyecto en el que pude poner mi corazón y mi alma”, dice Teneal. “Es autoproducido, por lo que realmente pude contar mis propias historias sin tener ninguna etiqueta o supervisión, así que estoy muy emocionado de poder dejar que el mundo escuche la historia de CeCe”.

“CeCe Teneal: Portrait of Aretha” se presentará en Orlando Shakes el 5 y 6 de abril. Los boletos cuestan $35 y están disponibles en OrlandoShakes.org.