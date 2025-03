FiftyFiftyOne lleva a cientos de manifestantes al Ayuntamiento de Orlando

Obsidian Tiburòn habla a la multitud de manifestantes frente al Ayuntamiento de Orlando el 4 de marzo. (Foto de Jeremy Willams)

ORLANDO | Esta semana marcó otro triunfo para FiftyFiftyOne, la organización basada en voluntarios que había tomado a la nación por sorpresa después de organizar con éxito dos días de protestas en todo el país.

Orlando fue una de las docenas de ciudades de todo el país que realizaron protestas el 4 de marzo en respuesta a las “acciones antidemocráticas e ilegales” del presidente Donald Trump y los “aliados plutocráticos” de la administración. La ciudad vio a cientos de manifestantes alineados en la esquina de S. Orange Ave. y W. South St. justo afuera del Ayuntamiento con carteles como: “La empatía es gratis”, “Nosotros, el pueblo, decimos No a los reyes” y “Hacer que la traición vuelva a ser ilegal”.

Las protestas, que ocurrieron en todo el país, fueron organizadas por FiftyFiftyOne, un movimiento de base que presionó para que hubiera 50 protestas en 50 estados para un movimiento.

Entre los gritos de los manifestantes: “Hey hey, ho ho, Donald Trump tiene que irse”, varios oradores se reunieron en las escaleras del Ayuntamiento para discutir sus historias, misiones y objetivos para la nación y la Florida Central. El evento fue presentado por Obsidian Tiburòn, quien es taína de dos espíritus, indígena del Caribe y usa los pronombres they/them, y contó como oradores con Jude Speegle (él/ellos), un defensor y padre transgénero que trabaja para Equality Florida y Peer Support Space; Marilyn Baldwin (ella), activista afroamericana por los derechos de las personas con discapacidad, miembro de la junta directiva de la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Orange; Amelia Burgos (ella), una veterana transgénero latina defensora y madre, que trabaja para Equality Florida; Evelyn DeJesus (ella), vicepresidenta ejecutiva latina de la Federación Americana de Maestros y presidenta de LCLAA; Lamia Moukaddam (ellos/ellas), una organizadora y reduccionista de daños queer trans libanesa; y Corey Hill, activista de derechos humanos, periodista y poeta.

Burgos habló en la protesta en nombre de Equality Florida, la mayor organización de activismo LGBTQ+. Desde las escalinatas del Ayuntamiento, Burgos se definió como una “mujer trans, puertorriqueña, madre, veterana, defensora de la comunidad LGBTQ, pero lo más importante, humana”.

Burgos pidió que los manifestantes compartan la misma pasión por proteger a la comunidad trans que ella como mujer trans, porque prohibir que los miembros transgénero del servicio sean militares es una pérdida para todos.

“Él [Trump] cree que puede considerarse un monarca y que todos nos inclinaremos ante él, pero la tiranía no es para lo que sirvo”, dijo Burgos durante su discurso. “Cuando eres un soldado lejos de casa, tienes una misión, y la cumples; En eso estamos todos enfocados. A nadie le preocupa lo que hay en tus pantalones. Te lo prometo”.

Las injusticias y peligros que enfrenta la comunidad transgénero también fueron enfatizados por Speegle. Se referían al proyecto de ley 1233, un proyecto de ley que habría forzado el reconocimiento basado únicamente en el sexo biológico de una persona, pero murió en el Comité de Salud y Servicios Humanos.

Speegle compartió un poema que escribieron en respuesta al proyecto de ley.

“… No se puede tener orgullo al lado de esta división, no con un gobierno que preferiría verte muerto que adelante. Burocracia, turba, sinónimos suplementarios en la punta de la lengua, mando, control, dominación, deplorándonos como abominaciones”, dijeron durante su discurso. “Nos quitan nuestros baños, nuestras identidades, nos despojan de nuestras raíces, enturbian nuestros colores como amantes tóxicos. Los nazis quemaron banderas y trataron de enterrarnos en cenizas. Nuestra historia se puede borrar, pero no se puede perder, no a este costo, no a este costo”.

FiftyFiftyOne se fundó en enero después de que una publicación de Reddit se volviera viral. El grupo realizó su primera protesta el 4 de febrero. El éxito de la participación llevó al grupo a organizar protestas del “Día de Reyes” en todo el país el Día de los Presidentes, el 17 de febrero.