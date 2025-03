Kurt’s Place abrirá en el antiguo City Side Lounge

TAMPA | Kurt’s Place, un nuevo concepto del empresario LGBTQ+ Kurt King, comenzará a operar en City Side Lounge tras el cierre del bar LGBTQ+ el 2 de marzo.

City Side sirvió a la comunidad LGBTQ+ de Tampa Bay desde 1991 y fue comprado por los propietarios Delon Cunningham y Michael Rivera en 2020. Anunciaron su cierre el 10 de febrero, citando costos operativos.

“A mucha gente le encantaría tener el espacio y a mí me encantaría que permaneciera abierto, pero ya veremos”, dijo Cunningham a Watermark Out News el 11 de febrero. “… Por favor, continúen apoyando a los negocios gay. Si no los apoyas, no van a sobrevivir”.

King, quien regresó a Tampa el año pasado después de mudarse a Michigan, bromeó por primera vez que abriría un nuevo bar en el área el 13 de febrero. Posteriormente confirmó que sería Kurt’s Place en el antiguo City Side Lounge el 26 de febrero.

La emprendedora tiene una larga trayectoria en la provisión de espacios seguros en la región. Además de cofundar la iteración actual de Tampa Pride y otras organizaciones, era propietario y operaba las antiguas franquicias de Hamburger Mary’s Tampa, St. Petersburg, Brandon y Clearwater, así como bares LGBTQ+ como Baxter’s y Chambers.

King actualmente trabaja para una empresa minorista mayorista en una posición corporativa. Dice que no tenía planes de abrir otro bar, algo que cambió cuando City Side anunció su cierre.

“Llegué a casa del trabajo una noche, leí la publicación sobre City Side y conozco muy bien a [los propietarios] Mike y D”, explica. “Compraron el bar durante el COVID y lo mantuvieron abierto durante cinco años y ahora es muy difícil hacerlo.

“Así que estaba muy molesto por City Side y los llamé”, continúa King. “Hablamos y esto los está ayudando. Va a ayudar a la comunidad”.

King también dice que conoce al propietario del edificio desde hace décadas y que espera una transición sin problemas entre los dos negocios. Es una de las razones por las que planea asistir al último fin de semana de City Side.

“La generación más joven no necesita bares gay y espacios seguros [como lo hacían las generaciones anteriores] y no sabe por lo que tuvimos que pasar”, dice King. “Pero los van a necesitar ahora. En los próximos años voy a volver a ser muy político… Necesitamos recuperar nuestro poder. Tenemos que recuperar nuestros derechos”.

Se espera que Kurt’s Place abra oficialmente pronto y mantendrá el horario de City Side, todos los días de 11 a.m. a 3 a.m., con un enfoque renovado en la hora feliz. King también dice que conservará a tantos artistas y miembros del personal como sea posible, otra razón por la que quería hacerse cargo del espacio.

“No quería que estas personas perdieran sus trabajos”, explica. “Es difícil encontrar un trabajo, especialmente si eres transgénero. En un momento teníamos 18 bares en Tampa y ahora nos hemos reducido a cuatro, solo quiero tener un lugar seguro para ir, un bar para personas de mente abierta donde todos sean bienvenidos”.

Kurt’s Place está ubicado en 3703 Henderson Blvd. en Tampa. Más información en Facebook.com/KurtsPlaceTampa.