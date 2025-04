Esperanza en medio de las dificultades: Los inmigrantes LGBTQ+ se organizan y luchan contra las órdenes ejecutivas de Trump

El 15 de marzo, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a no ciudadanos de un país con el que Estados Unidos está en guerra, contra cientos de inmigrantes, alegando que todos eran miembros de una pandilla carcelaria venezolana.

El gobierno de Trump, que ha proclamado a los miembros de estas pandillas como “terroristas” y una “fuerza invasora”, no ha identificado quiénes fueron deportados, no ha proporcionado ninguna evidencia de que son pandilleros o de que cometieron algún delito en Estados Unidos.

Este es el movimiento más reciente en el plan de Trump para expulsar a los inmigrantes indocumentados del país por cualquier medio necesario. Desde que asumió el cargo para su segundo mandato el 20 de enero, ha emitido casi una docena de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, declarando que “una invasión” de “inmigrantes ilegales” estaba cruzando la frontera entre Estados Unidos y México.

Las órdenes de Trump centradas en la inmigración incluyen “Garantizar la protección de los estados contra la invasión”, que suspende toda entrada física a los EE. UU. por la frontera sur; “Securing Our Borders”, que prioriza una mayor protección en la frontera, ordena al Secretario de Defensa y al Secretario de Seguridad Nacional que “tomen todas las medidas apropiadas y legales para desplegar suficiente personal a lo largo de la frontera sur… para garantizar un control operativo completo” y pone fin al uso de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., que brinda acceso a una variedad de servicios ofrecidos por la agencia; y, lo más controvertido, “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. Intenta redefinir cómo un individuo recibe la ciudadanía estadounidense al nacer.

La orden propone que la 14ª Enmienda “… nunca se ha interpretado que extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos dentro de los Estados Unidos”; sin embargo, muchos expertos legales argumentan que la 14ª Enmienda establece claramente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

“La Constitución no solo es clara, sino que dice que todas las personas nacidas en los Estados Unidos están sujetas a su jurisdicción. No se basa en ninguna autoridad en absoluto. [Trump] tiene autoridad para dirigir el Departamento de Estado, y posiblemente la administración de pasaportes, pero no para contravenir una enmienda constitucional”, dice Stephen Shaiken, abogado penal y de inmigración de Tampa.

Shaiken ha ejercido la abogacía durante más de 35 años. Shaiken también es miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, una organización nacional de abogados en el mismo campo del derecho.

AILA proporciona recursos para abogados en ejercicio, incluido el acceso a documentos gubernamentales disponibles, varios tipos de casos administrativos o judiciales y enlaces para asistencia. Con la organización, Shaiken, quien representó a clientes que enfrentaban la deportación debido a ser condenados por delitos penales, ha estado trabajando pro bono este año representando a clientes afectados por las órdenes ejecutivas de la administración Trump.

“La mayoría de ellos están absolutamente aterrorizados”, dice Shaiken. “La gente tiene miedo de que si envían a sus hijos a la escuela, ¿volverán a casa? Incluso si los niños nacieron aquí porque Trump está diciendo que si no son ciudadanos, son deportables”.

La administración anterior abordó la aplicación de las leyes federales de inmigración de manera diferente, ya que la Administración Biden promulgó órdenes ejecutivas para ayudar a lo que llamaron “inmigración legal”. En febrero de 2021, el expresidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que exigía al Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca que restableciera un Grupo de Trabajo sobre Nuevos Estadounidenses para organizar los esfuerzos de integración e inclusión de los inmigrantes, incluidos los refugiados. Su administración también buscó preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa que permite a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños trabajar y vivir en el país sin temor a la deportación.

Alguien que entiende estas luchas es Felipe Sousa-Lazaballet. Sousa-Lazaballet llegó a Estados Unidos desde Brasil cuando tenía 14 años, perdiendo su estatus migratorio seis meses después. Como Dreamer, un niño traído a los EE. UU. sin documentación, Sousa-Lazaballet ha sido una voz y defensora de los aproximadamente 653,000 otros Dreamers en los EE. UU.

En 2010, Sousa-Lazaballet fue uno de los cuatro estudiantes, y la única persona LGBTQ+, que participó en el Trail of Dreams, una caminata de 1,500 millas desde Miami hasta Washington, D.C. para promover los derechos humanos, detener las deportaciones de estudiantes indocumentados actuales y apoyar la Ley DREAM.

“Sé exactamente lo que es subirse a tu auto y no saber si este es el último día que podrás vivir tu sueño americano”, dice Sousa-Lazaballet. “Sé lo que es graduarse de la escuela secundaria y cruzar esa etapa sin esperanzas en lugar de llenas de esperanza”.

Según el Instituto Williams, se estima que hay 289,700 personas identificadas como LGBTQ+ entre la población inmigrante indocumentada adulta, lo que representa aproximadamente el 3% de los adultos indocumentados en los EE. UU.

“Vivir en la intersección de la xenofobia, el racismo y la homofobia o transfobia tiene un impacto exponencial en la vida de una persona. Muchas personas tienen que volver al armario para encontrar servicios, sistemas de apoyo o cosas de esa naturaleza, y el armario es destructivo para el espíritu humano”, dice Sousa-Lazaballet.

Como directora ejecutiva del Hope CommUnity Center, Sousa-Lazaballet y la organización atienden a unas 20,000 personas cada año a través de los diversos programas de la organización. Ofrecen un aprendizaje de servicio que invita a jóvenes de todo el país a sumergirse en diferentes culturas y aprender sobre las experiencias vividas por los inmigrantes. Además, hay un programa de desarrollo de liderazgo que enseña organización, defensa y capacita a los jóvenes para que se conviertan en líderes en su comunidad.

A través de sus experiencias vividas, así como en su trabajo diario, Sousa-Lazaballet ha observado cómo el plan de inmigración de la actual administración está impactando a personas reales. En pocas palabras, dice que “la gente tiene miedo”.

“Todos los días voy a trabajar, escucho historias desgarradoras de personas que están siendo deportadas, familias detenidas separadas y niños que se quedan sin nadie que los cuide. Y es difícil ver que eso suceda porque los conozco. Son mis amigos e incluso mis propios familiares. Eso se convierte en una fuerza impulsora para mi defensa”, dice Sousa-Lazaballet.

El clima político actual, tanto en Washington como en Tallahassee, ha llevado a Sousa-Lazaballet, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en 2021, a anunciar recientemente que se postula para la Cámara de Representantes de Florida.

“La verdad del asunto es que la gente de Tallahassee se está enfocando en las cosas equivocadas”, dice. “Se están enfocando en demonizar a las personas LGBTQ+, demonizar a las personas trans, demonizar a los inmigrantes, en lugar de enfocarse en lo que realmente merecemos: una oportunidad para prosperar”.

Si gana la contienda, Sousa-Lazaballet se convertiría en el primer Dreamer en ser elegido para la Cámara de Representantes de Florida.

Fidel Gómez Jr. es otro defensor de los derechos de los inmigrantes en Hope CommUnity Center. Es el gerente de organización de justicia para inmigrantes LGBTQ+ de la organización. Como transgénero latino de primera generación nacida en Washington, D.C., Gómez ha visto de primera mano cómo los inmigrantes se ven afectados por la reciente legislación.

“Como hija de inmigrantes, es importante para mí asegurarme de que estoy ayudando a mi comunidad”, dice Gómez.

Gomez opera una variedad de iniciativas en Hope CommUnity Center, incluido el grupo social Queer Transgender Immigrants, llamado QTIs para abreviar, una reunión mensual que actúa como apoyo y un espacio seguro. Gómez dice que los ataques a la comunidad inmigrante han agregado desafíos adicionales a la comunidad transgénero, que también ha sido atacada por la administración Trump, especialmente en la atención médica.

“Ha sido mucho además de abogar y ayudar a las personas a conectarse con diferentes recursos, especialmente si son inmigrantes y transgénero que buscan una clínica de afirmación de género”, dice Gómez. “Como alguien de la comunidad latina, ya hay muchos desafíos para navegar por tu identidad LGBTQ+, la latinidad y encontrar aceptación. Los espacios que existen ahora se están transformando en espacios seguros donde las personas están siendo intencionales en la forma en que mostramos nuestro apoyo y nos presentamos para esas comunidades”.

Con tantos cambios de política y ataques provenientes de la administración Trump, ¿qué pueden hacer los inmigrantes LGBTQ+ para ayudar a protegerse?

Shaiken insta a los inmigrantes indocumentados a asegurarse de que entienden sus derechos constitucionales, como el derecho a permanecer en silencio y su derecho a un abogado. Por muy aterrador que pueda ser el escenario si un inmigrante indocumentado se enfrenta a la policía, Shaiken dice que no mienta ni se resista bajo ninguna circunstancia. Shaiken agrega que la mayoría de los jueces entienden que tienes derecho a permanecer en silencio, pero no el derecho a mentir.

“Recuerde que no tiene la obligación de proporcionar ninguna información a un oficial de inmigración”, dice. “Necesitan tener alguna base para sospechar que una persona no está aquí con autorización y no hay ningún requisito para ayudarlos de ninguna manera. Si no tienen una orden judicial, no tienen que dejarlos entrar a su lugar de trabajo, casa o cualquier otro lugar que normalmente no esté abierto al público. También debe entender que las súplicas y los sollozos no servirán de nada, especialmente si tienen una orden judicial. Si ve que un ser querido o amigo está bajo custodia, observe lo que está sucediendo y consiga un abogado”.

Tanto Sousa-Lazaballet como Gomez enfatizan que hay recursos que se ofrecen en su comunidad local. Hope CommUnity Center es uno de esos recursos que puede ayudar a preparar a las personas y familias en caso de redadas o interacciones con las autoridades.

La capacitación de la organización “Conozca sus derechos” enseña a los miembros sobre sus derechos constitucionales y entrega tarjetas informativas escritas en varios idiomas: inglés, español, portugués y criollo haitiano.

“Con las redadas de ICE y las personas que son deportadas, hay formas de obtener información, así como de asistir a capacitaciones que enfatizan el conocimiento de sus derechos”, dice Gómez. “Aquí en el Centro de Comunidad Hope estamos ofreciendo talleres para que la gente pueda entender mejor, por ejemplo, qué es lo correcto si ICE se presenta en su puerta, cuáles son las preguntas correctas que debe hacer y si no sabe cómo decirlo, hay una tarjeta que puede mostrarle al oficial”.

Hope CommUnity Center ofrece “ferias, talleres y clínicas en las que los miembros de la comunidad representan diferentes escenarios que pueden encontrar con agentes de la ley u oficiales de inmigración. Durante estas reuniones comunitarias, las familias también preparan el Plan de Dignidad y los paquetes de protección que demuestran su tiempo de residencia en los EE. UU., el estado y las necesidades de sus hijos residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses, y su buen carácter moral”, según su sitio web. Además, trabajan con miembros de la comunidad para garantizar la seguridad de sus hijos, finanzas y posesiones a través de la preparación de documentos de poder notarial.

“Tómese el tiempo para al menos estudiar algunos de los problemas”, agrega Shaiken. “Si eres inmigrante, estás casado con un inmigrante o tienes amigos que son inmigrantes, eso es algo que debes estudiar. Si usted es un empleado federal o un trabajador sindicalizado, debe estudiar sus derechos. Presta atención a lo que está pasando, al menos en las áreas que más te afectan y ten mucho cuidado con los medios de comunicación que utilizas”.

A pesar de los nuevos desafíos que enfrentan los inmigrantes, Sousa-Lazaballet dice que ahora no es el momento de perder la esperanza y saber que hay personas que luchan por ti todos los días, y para aquellos que no se ven directamente afectados pero quieren ayudar, dice que ahora es el momento de involucrarse.

“Solos somos vulnerables, pero juntos somos fuertes”, dice. “Únase a organizaciones como Hope CommUnity Center y muchas otras en nuestra ciudad o región y escuche las historias de los afectados”.

Para obtener más información sobre cómo puede protegerse como inmigrante o si desea obtener más información sobre cómo puede ayudar, visite HCC-OFFM.org.

Si desea denunciar una redada de inmigración, llame a la línea directa de la Coalición de Inmigrantes de Florida al 888-600-5762.