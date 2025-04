St Pete Pride detalla los eventos de 2025

SAN PETERSBURGO | St Pete Pride anunció detalles clave sobre la 23ª celebración de este año el 14 de marzo, compartiendo su tema y más.

Utilizando el símbolo de un árbol de higuera, un elemento básico de San Petersburgo, St Pete Pride anunció que el tema de este año es “Rooted”. Señalaron que el árbol “simboliza la sabiduría, la longevidad y la interconexión”.

El árbol “está floreciendo sobre el suelo y enraizado bajo la tierra con los hermosos colores del Orgullo”, señalaron. “… siempre estamos buscando crecer y disfrutando del sol, mientras estamos firmemente arraigados en la historia y en los pioneros como Marsha, Sylvia, Harvey y muchos más cuya lucha nos ganó el derecho a nuestra autenticidad hoy”.

La comunidad LGBTQ+ se enfrenta a “obstáculos familiares pero desafíos sin precedentes” en 2025, señalaron también, por lo que es “más importante que nunca recordar que tu orgullo está ARRAIGADO”.

Los eventos emblemáticos del Orgullo de este año comenzarán el 2 de mayo de 7 p.m. a 1 a.m. con el regreso de Shades of Pride con TS Madison en Coastal Creative. La entrada general cuesta $10. El desfile Mx St Pete Pride 2025 seguirá el 25 de mayo de 5 a 11 p.m. en The Palladium y los boletos comienzan en $ 20.

El Mes del Orgullo comenzará con la Fiesta de Lanzamiento del Orgullo de St Pete en el Distrito Grand Central el 1 de junio de 7 a 10 p.m., un evento gratuito en el lugar de nacimiento de la celebración. Su quinto Día Anual del Orgullo Juvenil y la Familia seguirá el 7 de junio en North Straub Park de 10 a.m. a 2 p.m., también sin cargo.

El 12 de junio, la recepción de Stonewall se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes de 6 a 9 p.m. Los boletos cuestan $75. Luego, la organización se asociará con las Lesbianas Negras de Tampa Bay por cuarto año para Get Nude, con boletos a partir de $ 25 el 14 de junio de 9 p.m. a 1 a.m. en Nova 535.

La Transtastic de este año será el 18 de junio de 6 a 9 p.m. en el Museo James con una entrada de $10. El 21 de junio se llevará a cabo “Womyn in Comedy” en el Museo de Bellas Artes de 7 a 10 p.m. Los boletos comienzan en $ 20.

El fin de semana emblemático del Orgullo de St Pete cerrará la celebración de este año del 27 al 29 de junio. El Concierto del Viernes por la Noche dará la bienvenida a los asistentes al Orgullo a un Jannus Live con boleto el 27 de junio, mientras que se espera que miles asistan al desfile y festival de este año el 28 de junio sin costo alguno. El festival callejero regresará al Grand Central District el 29 de junio, también de forma gratuita.

Para obtener más información sobre St Pete Pride 2025, vea los próximos números de Watermark Out News, consulte la guía oficial y visite StPetePride.org.