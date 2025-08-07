Nawrocki, apoyado por Trump, asume la presidencia de Polonia y podría dar un giro nacionalista

Karol Nawrocki. (Foto vía el Facebook de Nawrocki)

VARSOVIA, Polonia (AP) | El conservador Karol Nawrocki tomó posesión el miércoles como nuevo presidente de Polonia, lo que podría dar al país un rumbo más nacionalista y poner en duda la viabilidad del gobierno centrista del primer ministro, Donald Tusk.

En Polonia, la mayor parte del poder ejecutivo recae en el primer ministro, elegido por el parlamento. El presidente, por su parte, puede influir en la política exterior y vetar leyes.

Nawrocki, quien recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de su ajustada victoria en el balotaje de las elecciones generales en junio, es un historiador de 42 años que no tenía experiencia política previa. Ni siquiera estaba afiliado a una formación hasta que fue contactado por el partido conservador Ley y Justicia, que gobernó Polonia entre 2015 y 2023.

Recibido en el Sejm, el parlamento de Polonia, con estruendosos cánticos de “Karol, Karol” y aplausos, Nawrocki levantó su mano derecha y prestó juramento para iniciar un mandato de cinco años.

“La libre voluntad de una nación me ha traído hoy ante ustedes”, afirmó Nawrocki con una voz ronca y profunda durante su discurso de investidura.

Arremetió contra la “propaganda electoral” y las “mentiras” durante la campaña que culminó en el balotaje de 1 de junio, pero añadió que “como cristiano, perdono con serenidad y desde el fondo de mi corazón todo este desprecio y lo que ocurrió durante las elecciones”.

Aludió a la membresía de Polonia en la Unión Europea, formada por 27 naciones, y al papel del país en la OTAN como pistas acerca de su agenda internacional. Polonia ha respaldado con rotundidad a Ucrania en su defensa contra Rusia desde que su presidente, Vladímir Putin, ordenó la invasión de su vecino del sur hace tres años y medio.

“Por supuesto, apoyaré las relaciones dentro de la Unión Europea, pero nunca aceptaré que la Unión Europea quite competencias a Polonia, especialmente en asuntos que no están consagrados en los tratados europeos”, declaró.

Nawrocki agregó que “se esforzará por hacer del ejército polaco la mayor fuerza de la OTAN en la Unión Europea” y afirmó que los polacos son “responsables de construir la fuerza del flanco oriental de la OTAN”.

Los partidarios del nuevo presidente lo describen como la encarnación de los valores tradicionales y patrióticos. Muchos de ellos se oponen al aborto y a la visibilidad LGBTQ+ y sostienen que Nawrocki refleja los valores con los que crecieron.

El grupo conservador estadounidense CPAC celebró su primera reunión en Polonia durante la campaña para impulsar su candidatura. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y aliada de Trump, elogió a Nawrocki e instó a los polacos a votar por él.

El rápido ascenso político de Nawrocki no ha estado exento de polémica, con reportes que lo vinculan a figuras del mundo del hampa que conoció cuando boxeaba o trabajaba como guardia de seguridad en un hotel en el pasado.

Además, se le ha vinculado a un escándalo relacionado con la adquisición de un apartamento en Gdansk de un jubilado. Las acusaciones sugieren que Nawrocki prometió cuidar al hombre a cambio, pero no cumplió con el compromiso, y el hombre terminó en una residencia pública.

