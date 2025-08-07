Un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+ en Berlín es víctima de odio

Un cartel de MANEO en Berlín. (Foto de Ryan Williams-Jent)

BERLÍN (AP) | El letrero de neón dentro del café Das Hoven en un barrio de moda de Berlín proclama con orgullo “QUEER AND FRIENDS”.

El letrero fue diseñado para mostrar que el café es un espacio seguro para personas LGBTQ+. Pero también se ha convertido en un faro para el odio y los ataques homofóbicos.

El propietario Danjel Zarte informó que hay 45 investigaciones criminales pendientes relacionadas con el café en el último año y medio, que van desde ataques verbales y físicos a clientes y trabajadores hasta ventanas rotas o cubiertas de heces y grafitis nazis. Incluso una persona se paró afuera del café con un arma.

“Un acto de terror”, afirmó Zarte. “A veces tengo ataques de pánico por la mañana y tengo miedo de mirar mi teléfono celular porque temo que algo haya sucedido de nuevo”.

Los ataques contra personas LGBTQ+ y establecimientos amigables con la comunidad gay están aumentando en toda Alemania, incluso en Berlín, una ciudad que históricamente ha acogido a la comunidad, cuyos miembros a menudo usan la palabra queer para describirse a sí mismos.

El año pasado se registró un aumento del 40% en la violencia dirigida a personas LGBTQ+ en 12 de los 16 estados federales de Alemania en comparación con 2023, según la Asociación de Centros de Asesoramiento para Víctimas de Violencia de Extrema Derecha, Racista y Antisemita.

Los activistas dicen que esas cifras solo muestran una fracción del alcance del problema porque las víctimas a menudo tienen miedo de presentarse. En parte culpan al auge de la extrema derecha en toda Europa, incluida Alemania, donde el partido Alternativa para Alemania logró avances significativos en las elecciones de febrero.

La hostilidad hacia las personas LGBTQ+ se ha convertido en “grito de guerra” para los creyentes en el extremismo de derecha, según Judith Porath, directora ejecutiva de la asociación. Los expertos han observado un aumento en las manifestaciones y la violencia entre los neonazis, la mayoría de los cuales son hombres jóvenes.

Bastian Finke, jefe de MANEO, una organización que rastrea la violencia anti-gay en la capital, indicó que aquellos que son abiertamente queer en las calles de Berlín “automáticamente corren un riesgo muy, muy alto simplemente por ser quienes son. Ser atacados, ser insultados, ser escupidos. Tenemos estos escenarios todos los días”.

El miedo era palpable en el desfile del Día de Christopher Street el sábado en Berlín. El evento anual del Orgullo conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en la ciudad de Nueva York, cuando un levantamiento espontáneo en la calle fue desencadenado por una redada policial en el bar gay Stonewall Inn en Christopher Street en Greenwich Village.

“El ambiente está realmente tenso: la gente tiene miedo, está inquieta”, sostuvo Thomas Hoffmann, miembro de la junta ejecutiva del evento.

Cientos de miles de personas asistieron a la celebración, bailando al ritmo de la música techno mientras marchaban hacia la icónica Puerta de Brandeburgo.

“Eso es realmente un signo poderoso y maravilloso para más igualdad”, añadió Hoffmann.

Hoffmann y otros desean que los legisladores alemanes enmienden la constitución para incluir explícitamente la protección legal de las personas LGBTQ+ contra la discriminación basada en la identidad de género. Pero eso parece poco probable que se convierta en una prioridad política.

Para Zarte, el estrés de los crímenes de odio y la política es constante, excepto durante el desfile del Día de Christopher Street, que siempre lo hace llorar.

“Es muy conmovedor sentirse completamente aceptado una vez al año”, expresó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.